Мішок і закрита труна: як ховають жертв коронавірусу

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Від коронавірусу в Україні вже померли десятки людей. У світі - десятки тисяч.

В Італії переповнені морги і крематорії, в Іспанії як морг використовували навіть міську ковзанку.

Багато жертв Covid-19 помирають в ізольованих палатах, куди не пускають ані рідних, ані друзів.

Які в Україні правила поховання людей з коронавірусом і чи обов'язкова кремація - розповідає ВВС News Україна.

Цілувати?

Ні.

Заборонений будь-який контакт з тілом померлого від коронавірусу.

Всі люди, які беруть участь у похованні, повинні дотримуватися безпеки: взагалі не торкатися тіла, а також мати засоби захисту.

"Саме через контакт, через біологічні рідини, які виділяються з тіла, може поширитися збудник хвороби", - розповів заступник міністра здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Пан Ляшко видав постанову, у якій прописані всі заходи безпеки під час поховання.

У цьому документі, який ґрунтується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, йдеться, що всі, хто контактує з небіжчиком, повинні мати захист: рукавички, халат, респіратори, окуляри і щиток.

Йдеться насамперед про лікарів, які проводять розтин, і медиків, які транспортують тіло.

Готувати тіло до поховання також потрібно тільки з захистом.

Про всі ці правила лікарі обов'язково мають розповісти родичам і представникам релігійних установ, які будуть проводити похорон.

Копирайт изображения Reuters Image caption В Італії ховають в закритих трунах

Обробити тіло

Поховання мають проводити у герметичному мішку і у щільно закритій труні.

Тіло перед цим треба обробити дезинфікуючим розчином.

Приміщення, де був небіжчик, треба також повністю дезинфікувати.

У разі країньої необхідності, як йдеться у постанові, до ритуалу перед похованням, можуть допустити до десяти людей.

При цьому у приміщенні має бути тільки одна людина на 10 квадратних метрів площі. А між ними - відстань від 1,5 метра.

Організації, які проводять поховання, мають вести облік людей, які прийшли на похорон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через коронавірус в Італії заборонили проводити заупокійні служби. Для країни з глибокими католицькими традиціями - це безпрецедентний крок.

Чи обов'язкова кремація?

У МОЗ кажуть, що не зобов'язували проводити кремацію тіл померлих від інфекції.

"Питання кремації або поховання тіла в могилу вирішує кожен орган місцевого самоврядування з родичами", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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