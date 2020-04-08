Мішок і закрита труна: як ховають жертв коронавірусу
Від коронавірусу в Україні вже померли десятки людей. У світі - десятки тисяч.
В Італії переповнені морги і крематорії, в Іспанії як морг використовували навіть міську ковзанку.
Багато жертв Covid-19 помирають в ізольованих палатах, куди не пускають ані рідних, ані друзів.
Які в Україні правила поховання людей з коронавірусом і чи обов'язкова кремація - розповідає ВВС News Україна.
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Цілувати?
Ні.
Заборонений будь-який контакт з тілом померлого від коронавірусу.
Всі люди, які беруть участь у похованні, повинні дотримуватися безпеки: взагалі не торкатися тіла, а також мати засоби захисту.
"Саме через контакт, через біологічні рідини, які виділяються з тіла, може поширитися збудник хвороби", - розповів заступник міністра здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Пан Ляшко видав постанову, у якій прописані всі заходи безпеки під час поховання.
У цьому документі, який ґрунтується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, йдеться, що всі, хто контактує з небіжчиком, повинні мати захист: рукавички, халат, респіратори, окуляри і щиток.
Йдеться насамперед про лікарів, які проводять розтин, і медиків, які транспортують тіло.
Готувати тіло до поховання також потрібно тільки з захистом.
Про всі ці правила лікарі обов'язково мають розповісти родичам і представникам релігійних установ, які будуть проводити похорон.
Обробити тіло
Поховання мають проводити у герметичному мішку і у щільно закритій труні.
Тіло перед цим треба обробити дезинфікуючим розчином.
Приміщення, де був небіжчик, треба також повністю дезинфікувати.
У разі країньої необхідності, як йдеться у постанові, до ритуалу перед похованням, можуть допустити до десяти людей.
При цьому у приміщенні має бути тільки одна людина на 10 квадратних метрів площі. А між ними - відстань від 1,5 метра.
Організації, які проводять поховання, мають вести облік людей, які прийшли на похорон.
Чи обов'язкова кремація?
У МОЗ кажуть, що не зобов'язували проводити кремацію тіл померлих від інфекції.
"Питання кремації або поховання тіла в могилу вирішує кожен орган місцевого самоврядування з родичами", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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