"Дій вдома": як працює додаток і чи буде він ефективним
В Україні запрацював додаток для контролю людей на обов'язковій самоізоляції або обсервації. Його запуск 7 квітня анонсувало міністерство цифрової трансформації.
Додаток "Дій вдома" має надсилати декілька пуш-повідомлень на день із випадковим інтервалом у часі.
У цих повідомленнях буде запит вислати селфі. Потім один алгоритм розпізнаватиме обличчя на фотографії, а інший - нотуватиме місце, де зробили знімок.
У міністерстві говорять, що людям на обов'язковій самоізоляції або обсервації має прийти текстове повідомлення із посиланням на цей додаток.
Якщо вони захочуть, то можуть його встановити і надавати владі інформацію про місце свого перебування під час карантину. Дані з додатку передаватимуть у поліцію.
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У день анонсу BBC News Україна поспілкувалася з однією з українок, що перебуває на обов'язковій самоізоляції.
Жінка повідомила, що не отримувала смс із посиланням.
А от кореспондентам BBC News Україна вдалося знайти цей додаток у магазині Google Play навіть без смс.
7 квітня після 18:00 "Дій вдома" зник із цього магазину, але вже наступного дня його знову можна було там знайти.
У версії від 7 квітня було зазначено, що застосунок "в обов'язковому порядку встановлюється у смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 та яких зареєстровано у медзакладах як тих, що потребують самоізоляції або обсервації".
Це суперечило інформації, котру міністерство цифрової трансформації надавало ВВС News Україна телефоном.
Адже відомство посилалося на постанову Кабміну від 2 квітня 2020 року, яка передбачає добровільну згоду громадян на передачу владі таких даних.
Наступного дня цей опис змінили.
Тепер написано, що обов'язковим є дотримання режиму самоізоляції (а не встановлення додатка).
Чи додаток буде ефективним?
Поки що важко оцінювати ефективність.
По-перше, 7 квітня у міністерстві зазначали, що він працює у тестовому режимі і що будуть наступні релізи.
По-друге, для деяких юристів статус цього додатка не є зрозумілим.
Оприлюднені поки що документи не пояснюють, як саме різні міністерства будуть передавати і використовувати зібрані дані. Про це сказав BBC News Україна юрист Лабораторії цифрової безпеки Максим Дворовий.
Наприклад, невідомо, що робити, якщо людина відмовляється встановлювати додаток. З іншого боку, невідомо, як довести примус з боку поліції або представників міністерства охорони здоров'я.
Невідомо також, чи стане зібрана додатком інформація доказом у суді. Про це говорить виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків.
Поліцейські можуть складати протоколи про порушення карантину, а суд - стягувати штрафи від 17 до 34 тисяч гривень із громадян та до 170 тисяч гривень із посадовців.
Але Андрушків не виключає імовірності, що судові рішення можуть бути оскаржені в Європейському суді прав людини.
Спалах Covid-19 - одна із проблем національної безпеки. Якщо для вирішення її потрібно обмежувати конституційні права і свободи, влада мала б запровадити надзвичайний стан, твердить Андрушків.
Аналітик вважає, що юридичні прогалини з'явились тому, що уряд намагається обмежити ці свободи без запровадження надзвичайного стану.