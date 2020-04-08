Копирайт изображения Міністерство цифрової трансформації України

В Україні запрацював додаток для контролю людей на обов'язковій самоізоляції або обсервації. Його запуск 7 квітня анонсувало міністерство цифрової трансформації.

Додаток "Дій вдома" має надсилати декілька пуш-повідомлень на день із випадковим інтервалом у часі.

У цих повідомленнях буде запит вислати селфі. Потім один алгоритм розпізнаватиме обличчя на фотографії, а інший - нотуватиме місце, де зробили знімок.

У міністерстві говорять, що людям на обов'язковій самоізоляції або обсервації має прийти текстове повідомлення із посиланням на цей додаток.

Якщо вони захочуть, то можуть його встановити і надавати владі інформацію про місце свого перебування під час карантину. Дані з додатку передаватимуть у поліцію.

У день анонсу BBC News Україна поспілкувалася з однією з українок, що перебуває на обов'язковій самоізоляції.

Жінка повідомила, що не отримувала смс із посиланням.

А от кореспондентам BBC News Україна вдалося знайти цей додаток у магазині Google Play навіть без смс.

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7 квітня після 18:00 "Дій вдома" зник із цього магазину, але вже наступного дня його знову можна було там знайти.

У версії від 7 квітня було зазначено, що застосунок "в обов'язковому порядку встановлюється у смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 та яких зареєстровано у медзакладах як тих, що потребують самоізоляції або обсервації".

Це суперечило інформації, котру міністерство цифрової трансформації надавало ВВС News Україна телефоном.

Адже відомство посилалося на постанову Кабміну від 2 квітня 2020 року, яка передбачає добровільну згоду громадян на передачу владі таких даних.

Наступного дня цей опис змінили.

Тепер написано, що обов'язковим є дотримання режиму самоізоляції (а не встановлення додатка).

Чи додаток буде ефективним?

Поки що важко оцінювати ефективність.

По-перше, 7 квітня у міністерстві зазначали, що він працює у тестовому режимі і що будуть наступні релізи.

По-друге, для деяких юристів статус цього додатка не є зрозумілим.

Оприлюднені поки що документи не пояснюють, як саме різні міністерства будуть передавати і використовувати зібрані дані. Про це сказав BBC News Україна юрист Лабораторії цифрової безпеки Максим Дворовий.

Наприклад, невідомо, що робити, якщо людина відмовляється встановлювати додаток. З іншого боку, невідомо, як довести примус з боку поліції або представників міністерства охорони здоров'я.

Невідомо також, чи стане зібрана додатком інформація доказом у суді. Про це говорить виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків.

Поліцейські можуть складати протоколи про порушення карантину, а суд - стягувати штрафи від 17 до 34 тисяч гривень із громадян та до 170 тисяч гривень із посадовців.

Але Андрушків не виключає імовірності, що судові рішення можуть бути оскаржені в Європейському суді прав людини.

Спалах Covid-19 - одна із проблем національної безпеки. Якщо для вирішення її потрібно обмежувати конституційні права і свободи, влада мала б запровадити надзвичайний стан, твердить Андрушків.

Аналітик вважає, що юридичні прогалини з'явились тому, що уряд намагається обмежити ці свободи без запровадження надзвичайного стану.