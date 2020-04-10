"Великдень ненависті" та "поліція біснується": як будуть святити паски і вербу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього року святити паски у храмах точно не будуть. А от біля храмів - навколо цього можуть бути суперечки

"Черга за хлібом земним - це нормально, а за хлібом духовним - заборонена й стояти не можна", - невдоволено починає розмову з BBC News Україна православний єпископ й розповідає, що у нього в єпархії святити паски на Великдень будуть.

Із наближенням Великодня загострюється проблема, як святитимуть вербу у Вербну неділю 12 квітня та самі паски 19 квітня на фоні наближення в Україні піку пандемії коронавірусу.

Поліція та президент Володимир Зеленський тиснуть на головні церкви, щоб вони повністю скасували масове освячення та робили все онлайн.

Але церкви намагались опиратись цим намірам, а в провінції навіть подекуди налаштовані обходити суворі владні заборони.

Хоча з кожним днем робити їм це дедалі важче, адже всі головні християнські конфесії України - греко-католики, Православна церква України та УПЦ Московського патріархату вже обпеклись на пандемії.

Греко-католицький священник на Тернопільщині помер від хвороби й міг заразити багатьох вірян, у ПЦУ померла вірянка в Радомишлі, яка вже зараженою ходила до церкви, а в УПЦ МП спалах коронавірусу офіційно зафіксували у кількох монастирях та навіть у Києво-Печерській лаврі.

8 квітня поліція повідомила про досягнення компромісу з церквами, хоча співрозмовники ВВС News Україна вказують, що повне дотримання озвучених вимог нереальне.

То як насправді пройде Великдень в Україні в умовах коронавірусу й чи відмовляться українці від звичних служб та освячення паски і продуктового кошика?

"Всі сидять вдома"

Цього тижня керівники головних українських церков кожен окремо зустрічались із президентом Володимиром Зеленським і почули від нього наполегливу вимогу, щоб велелюдних зібрань на Великдень не було, а всі дивились служби онлайн та на телебаченні й дотримувались карантину.

Бажано, щоб на Великдень взагалі всі лишились вдома.

"Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня, не виходячи зі своїх домівок", - передав побажання президента предстоятель Української Греко-Католицької церкви Святослав.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський закликає усіх на Великдень бути вдома

Ба більше - у своєму рішенні про нові обмеження від 2 квітня уряд заборонив релігійні масові заходи.

Окрім того, влада взагалі заборонила людям старше 60 років виходити з дому під загрозою штрафів. Під цю заборону підпала левова частина священників, а ще більше вірян, які ходять до церкви.

Кілька днів тривали перемовини Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, щоб виробити формат святкування Великодня.

Церковники вимагали послаблень, а влада намагалася максимально їх обмежити.

Врешті 8 квітня ввечері МВС через Facebook радника міністра Юрія Тандіта озвучило про досягнення компромісу:

богослужіння у храмах за участі не більше 10 людей (вірянам на службу не можна, тільки служителям церкви)

служби транслюються онлайн

віряни відвідують храм не більше двох людей одночасно у час, коди немає служби

усі присутні мають бути у масках, а зовні храму не має бути черги

паски освячують в пекарнях чи магазинах

в селах дозволять виставляти за ворота кошики, які освятить священник.

Багато мерів українських міст вже заявили про те, що паски будуть святити централізовано на заводах, пекарнях та в магазинах.

Десь, як в Дніпрі, мер вже намагається отримати список активних вірян, яким додому привезуть вже освячений кошик чи паску.

Проте багато людей звикли самі пекти паску і самі її святити, і проти цієї традиції піти буде складно.

Офіс президента повідомив, що 3% українців бажають цього року святити паски - а це понад мільйон вірян.

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Як пояснили співрозмовники ВВС News Україна у церковних колах, поліція виявилась не до кінця відвертою щодо домовленостей і не всі речі пояснила.

Те, що заборони озвучив лише радник голови МВС, на думку нашого співрозмовника, свідчить, що влада хоче вжити занадто жорстких заборон, і не брати за це відповідальності. І не всі з цих заборон остаточно узгоджували з церковниками, каже наш співрозмовник.

Але відкрито проти них ніхто не виступить.

Він також прогнозує, що дискусії та невдоволеня на місцях через заборони будуть вирувати аж до самого Великодня.

"Які б не були рішення - можемо мати в суспільстві "Великдень ненависті", - каже співрозмовник.

Як буде насправді

Предстоятель УГКЦ Святослав першим зробив сміливу заяву, в якій фактично закликав вірян не ходити до церкви, а дивитись службу онлайн.

Особливо це стосується великодніх свят, які він також закликав провести вдома і не ходити до церкви святити паски.

Він заявив, що церква знімає з вірян обов'язок кожної неділі бути у церкві, сповідатись та причащатись, а зробити це потрібно буде протягом 30 днів з моменту зняття карантину.

Також він закликав не нести до храму на освячення вербу та пасхальні кошики.

"Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій", - додав він.

На крайній випадок, "батько родини" може свяченою водою покропити ці страви.

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Ввечері 9 квітня синод ПЦУ ухвалив рішення, в якому фактично погодився з усіма обмеженнями, озвученими поліцією.

Але формально висловив прохання до влади офіційно дозволити священнослужителям, старшим 60 років, виходити з дому.

Втім, представники усіх конфесій на місцях з різних регіонів припустили у розмові з ВВС News Україна, що таких суворих правил багато хто не дотримається.

"Як святили - так і святитимемо"

Один з єпископів УПЦ МП заявив, що "як святили - так і святитимуть". І жорстких правил, озвучених поліцією, там скоріше за все не будуть дотримуватись.

На місцевому рівні існує домовленість, що святитимуть вербу та кошики у дворі біля храму.

"На подвір'ї з дотриманням усіх норм і дистанції. Як люди дійдуть до храму - їхня справа, ідуть хай по двоє", - вказує співрозмовник.

У двір пускатимуть організовано, а до двору церковного стоятиме впорядкована черга, як і до продуктових магазинів - з дотриманням дистанції та в масках.

"Закривати ворота у церковне подвір'я не будемо", - додав він.

При цьому, служитель попереджає, що людям, які підпадають під заборону виходу на вулицю, варто самим подумати, чи вартий похід на освячення паски штрафу.

І, звичайно, йти до храму не більше ніж по двоє.

"Поліція біснується"

"Будемо все святити, щось придумаємо. Або у дворі церкви, або по різних частинах села у різний час біля капличок", - припускає священник ПЦУ з Галичини.

Він шукатиме шлях "золотої середини", щоб дотриматися правил дистанції та масок, але і паски людям організовано посвятити.

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Якщо ж будуть проблеми з поліцією, то вирішуватиме їх "індивідуально".

"Зараз поліція біснується. Біля магазину черга є, біля пошти - є, а біля церкви для посвяти будуть розганяти?" - каже священник.

Схожу позицію озвучив ще один православний священник з центру країни: "святити треба, як інакше".

"Освячення в пекарні, через пошту - все розумію, але багато вірян самі печуть і ніколи не куплять готове", - каже співрозмовник.

Він додає, що придумає власний алгоритм, як провести освячення в містечку і не отримати штраф від поліції.

За принципом "МакДрайву"

Про те, що рішення керівників церков у Києві можуть досить творчо втілювати в життя у регіонах, свідчить і звернення до уряду 9 квітня впливового запорізького митрополита УПЦ МП Луки.

Він просить, щоб влада дозволила заздалегідь облаштувати локації для централізованого освячення великодніх кошиків біля храмів чи на іншій дозволеній території. Щоб люди із дотриманням усіх санітарних вимог та дистанції підходили по одному та освячували паску.

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Також він просить дозволити святити кошики у приватному секторі міст так само, як і у селах біля воріт.

Ще одна креативна ідея Луки - дозволити під'їздити до місця освячення на авто, аби священник міг освятити кошик через опущене скло.

"За досвідом католицьких священників США, за принципом "МакДрайву", - пояснив єпископ Лука.

Судячи з настроїв у церковних колах, підпільно чи відкрито, але на Великдень освячення пасок може відбуватись. Але чи буде жорстке протистояння з поліцією, зараз спрогнозувати у церкві ніхто не береться.

Втім, на Великдень, за прогнозами, припаде пік захворюваності на коронавірус в Україні, і це може змінити плани як священників, так і охочих освятити паску.

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