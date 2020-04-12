Як навчитись жити в часи коронавірусу - поради вчених

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками, а потім негайно викидайте їх у смітник

Коронавірус створив нову реальність, змінивши наше життя і весь світ.

Щодня ми отримуємо безліч інформації, яку потрібно миттєво "переварити".

Ось кілька порад, які вам допоможуть.

Як захистити себе?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарі радять ретельно мити руки

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), головне в профілактиці зараження коронавірусом - гігієна.

Часто і ретельно мийте руки водою з милом або розчином на спиртовій основі. Це знищує віруси, які можуть бути у вас на руках.

Не торкайтеся очей, носа та рота. Руки торкаються багатьох поверхонь, і на них може потрапити вірус, а звідти - у ваш організм.

Як зупинити поширення?

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Прикривайте рот під час кашлю чи чхання зігнутим ліктем або одноразовою серветкою.

Використані серветки негайно викидайте у смітник, щоб вірусні частки не заражали інших людей.

З тієї ж причини необхідно триматися на відстані не менше двох метрів один від одного - це приблизно на відстані двох витягнутих рук.

Людей також просять залишатись вдома і виходити лише у разі крайньої потреби, щоб зменшити контакт з тими, хто кашляє та чхає.

Експерти ВООЗ також радять уникати рукостискань під час зустрічі. Привітатись можна кивком голови, помахом руки або поклоном.

Чи допомагають маски та рукавички?

Копирайт изображения AFP Image caption Маски і рукавички повністю не захищають від інфікування і не можуть замінити основні правила гігієни

Прості маски, подібні до тих, які ви купуєте у супермаркеті, не захистять вас від зараження. Вони надто вільно фіксуються на обличчі, не закривають очі, їх також не можна носити протягом тривалого часу.

Але вони знижують ризик зараження вірусом через чхання або кашель та захищають від інфекції, що передається через брудні руки до рота.

Часто в інфікованих людей симптоми можуть взагалі не проявлятися, тому маски в громадських місцях не зашкодять.

Щодо рукавичок, ВООЗ говорить, що часте миття рук ефективніше захищає від COVID 19, ніж гумові рукавички.

Збудник може забруднити рукавички. Торкаючись після цього обличчя, ви переносите вірус з поверхні рукавичок на обличчя і ризикуєте заразитися.

Як дізнатись, чи є у мене Covid-19?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним із симптомів коронавірусу є сухий кашель

Основні симптоми коронавірусу: підвищення температури тіла і сухий кашель - це те, на що варто звернути увагу.

У деяких випадках виникають біль в горлі, головний біль та діарея. Однак все частіше лікарі говорять про нові симптоми: втрату смаку та нюху.

Що робити, якщо є симптоми?

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ВООЗ радить залишатися вдома до повного одужання навіть з легкими симптомами захворювання, такими як головний біль і легкий нежить.

80% випадків Covid-19 перебігають у легкій формі, тому дуже важливо уникати контакту з іншими.

Якщо у вас лихоманка, кашель і утруднене дихання, зверніться до лікаря, адже це може бути пов'язано з респіраторною інфекцією або іншими серйозними захворюваннями.

Зателефонуйте заздалегідь і поговоріть з вашим лікарем - так він зможе швидко направити вас до потрібної медичної установи.

Наскільки небезпечний Covid-19?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час пандемії рівень захворюваності визначити доволі складно

Летальність від Covid-19 - 0,66%. Таку оцінку дає дослідження, опубліковане в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Це набагато вище, ніж від сезонного грипу, коли зазвичай 0,1%, але значно нижче за попередні оцінки.

Щоб точно визначити рівень летальності від Covid-19, необхідно мати дані про всі випадки захворювання.

А визначити цей показник під час пандемії - взагалі доволі складно, оскільки для точного розрахунку необхідно врахувати часовий проміжок між інфікуванням і смертю від хвороби.

За даними Імперського коледжу Лондона, найбільше померлих від коронавірусу - серед літніх людей старше 80 років. Рівень у цій віковій групі майже у 10 разів вищий, ніж серед хворих до 40 років.

Вчені також встановили, що ризик стати жертвою коронавірусу різко збільшують і хронічні хвороби: серцево-судинні захворювання, діабет, захворювання дихальних шляхів і високий тиск.

Чи будуть ліки?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Над розробкою потенційної вакцини працюють науковці у всьому світі

Ліків і вакцин від Covid-19 поки що не існує, антибіотики також не працюють (вони борються з бактеріями, а не з вірусами).

Схеми лікування є, але більшість людей одужують самі.

Вчені всього світу працюють над розробкою вакцини. Але до її масового застосування в глобальних масштабах ще далеко, попереджають фахівці.

Адже потенційна вакцина має пройти через клінічні тестування та затвердження регуляторними органами.

Як зберегти психічне здоров'я під час пандемії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коронавірус занурив світ у невизначеність

Те, що наразі відбувається, виглядає дивно і оптимізму не додає.

Це, звичайно, викликає негативні емоції - занепокоєння, стрес, смуток, нудьгу, самотність і розчарування.

Британська національна служба охорони здоров'я запропонувала 10 порад, які допоможуть покращити ваше психічне здоров'я:

підтримуйте зв'язок з друзями та родиною через телефонні дзвінки, відеодзвінки чи соціальні мережі

поговоріть про речі, які вас хвилюють

спробуйте зрозуміти проблеми інших людей

розробіть режим дня у нових умовах: купівля продуктів, робота з дому, тощо

стежите за своїм тілом: регулярно займайтеся спортом, їжте добре збалансовану їжу і пийте достатньо води. Уникайте куріння і вживання алкоголю

читайте менше новин про пандемію і ретельно вибирайте джерела

не уникайте складних почуттів: є речі, які ви не можете контролювати. Але ви можете спробувати зосередитись на тому, що ви можете змінити, - наприклад, на своїй поведінці

робіть те, що вам подобається.

зосередьтеся на сьогоденні і пам'ятайте, що ця ситуація - тимчасова

дотримуйтесь режиму сну. Відмовтеся від кофеїну та уникайте світла від екранів комп'ютерів, телевізорів і мобільних гаджетів перед сном.

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