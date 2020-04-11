Як не спитися на карантині

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не варто "запивати" стрес під час пандемії, кажуть у ВООЗ

Як впоратись з нудьгою і стресом під час карантину? Це питання хвилює понад чверть населення Землі, яке опинилося у домашньому ув'язненні через коронавірус.

Для когось найкращим "помічником" став алкоголь.

Продажі спиртного у США зросли на 55% за третій тиждень березня у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані надала компанія Nielsen.

У Британії та Франції люди також скуповують алкоголь.

Тож є побоювання, що це призведе до проблем зі здоров'ям у тих, хто шукає розради у чарці під час глобального карантину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США підскочили продажі алкоголю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає відмовитись від спиртного та наркотиків в умовах самоізоляції і карантину.

Повна заборона

У Південній Африці та Індії повністю заборонили продаж алкоголю. Так місцева влада намагається утримати людей від зайвих контактів під час карантину.

Але для декого це стало справжнім випробуванням. Наприклад, для Ратіша Сукумарана з південного індійського штату Керала.

"Я регулярно дозволяв собі чарочку, - розповідає Ратіш. - А тепер ні випити, ні з хати вийти - так і до депресії недалеко".

Копирайт изображения AFP Image caption Ратіш Сукумаран розглядає заборону як можливість кинути пити

47-річний сценарист не вважає себе алкоголіком.

"Але мені не вистачає улюбленого напою", - каже він.

Можливість кинути пити

Тритижневий карантин змусив Ратіша засумніватися в тому, чи контролює він споживання алкоголю.

Він вирішив скористатися з цього, щоб подолати залежність.

Ратіш живе у Тіруванантапурамі, столиці штату Керала, де наразі майже всі магазини, крім продуктових та аптек, не працюють, як і по всій Індії.

Життя без алкоголю - це новий досвід для нього, адже він не відмовляв собі у спиртному останні 25 років.

"У будні я зазвичай наливав собі чарочку після заходу сонця. А у вихідні починав пити вже після обіду".

Через часті подорожі останні шість місяців він пив майже щодня.

"Кількість випитого залежить від компанії. Зазвичай це п'ять-шість келихів".

Дружина Ратіша, як і багато інших жінок в Індії, не звикла пити і не дозволяє чоловікові влаштовувати вдома вечірки. Тож Ратіш з друзями збиралися у сусідніх пабах та барах.

Тест на стійкість

В Індії алкоголь здебільшого продають у спеціалізованих магазинах і рідко - у супермаркетах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керала - лідер зі споживання алкоголю на душу населення серед індійських штатів

Відразу після оголошення заборони на алкоголь друзі Ратіша кинулися у винні магазини, щоб поповнити запаси.

А сам Ратіш, навпаки, вирішив перевірити свою стійкість.

"Деякі винні магазини продовжували працювати навіть після офіційної заборони, - каже він. - Але я вирішив не користуватися ситуацією".

Лише сім днів знадобилося любителю бренді, щоб усвідомити межі утримання від випивки.

Потрібна допомога

"Мене тягнуло до пляшки. Щоб якось подолати це, я телефонував знайомим і просив про допомогу, але марно".

Цей стан в медицині називають абстинентним синдром або алкогольною ломкою, що виникає при різкій відмові алкозалежного від спиртного.

Копирайт изображения Ratheesh Sukumaran Image caption Щоб не думати про спиртне, Ратіш багато часу проводить з домашніми улюбленцями

А от британський уряд не заборонив магазини, що торгують спиртним. Навпаки - їх додали до переліку установ, що можуть працювати в умовах карантину.

Однак алкозалежні страждають, адже не можуть відвідувати консультаційні служби та отримувати допомогу віч-на-віч.

Щоб дотримуватись правил соціального дистанціювання, групи анонімних алкоголіків зустрічаються наразі онлайн.

Спільнота анонімних алкоголіків Британії заявила, що з початку березня число дзвінків на їхній телефон довіри зросло на 22%, а відвідування чату - майже на третину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Правила поведінки під час карантину забороняють збиратися анонімним алкоголікам

Неспокій і збудження

Але повернімося до Ратіша. Він наразі підтримує зв'язок з друзями, які також відмовились від алкоголю.

Вони пояснили йому, те, що з ним відбувається, - нормально. Шкода лише, що від цього йому не стало легше.

"Мене охопило всепоглинуще бажання випити. Я не міг зосередитись і чимось зайнятися. Намагався подивитися фільм, але й це не відволікло мою увагу від пляшки".

Чим більше він намагався кинути, тим більше його організм вимагав алкоголю.

"Я не міг спати. В голові постійно крутилися якісь погані думки, а ніч, здавалося, ніколи не закінчиться. Тільки коли побачив перші промені сонця, відчув полегшення".

Тим часом деякі товариші по чарці викладали у соцмережі фото, на яких вони гарно проводять час і насолоджуються випивкою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарі попереджають, що надмірне вживання алкоголю може послабити імунну систему, збільшуючи ризик зараження коронавірусом

"Я навіть вилаявся в коментарях, - розповідає він. - І сказав, що сподіваюся, що їх вразить блискавка".

Різка відмова від алкоголю може мати дуже серйозні симптоми, наприклад, тремор, збудження і судоми.

"Я чудово розумію людей, які страждають від відчайдушного бажання випити. Все, що вони розповідають, - правда", - каже Ратіш.

Лікарі проти уряду

Місцеві ЗМІ в Кералі повідомляють про випадки самогубства під час карантину, нібито через відсутність доступу до алкоголю.

У відповідь на повідомлення про можливі випадки смерті уряд штату попросив лікарів призначати алкоголь тим, у кого є симптоми абстиненції.

"Після цього люди почали масово звертатись до лікарів, щоб отримати дозвіл на алкоголь. Деякі навіть погрожують самогубством, якщо їм відмовлять", - розповів BBC д-р Віджаякришнан з урядової асоціації медичних працівників Їндії.

Копирайт изображения Dr G S Vijayakrishnan Image caption Д-р Віджаякришнан каже, що офіційний дозвіл на споживання алкоголю створив певні проблеми

"Наказ створив неприємну ситуацію на тлі того, що нам активно доводиться боротися з коронавірусом".

Медична етика

Лікарі відмовилися виписувати дозволи на алкоголь. Алкогольна залежність - це хвороба, пояснюють вони, і такі дозволи суперечать медичній етиці.

"Не уявляю, як вирішити цю проблему", - говорить Ратіш.

Відкриття винних магазинів неминуче приверне величезні натовпи людей і підірве зусилля у боротьбі з пандемією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За кілька днів до карантину деякі індійці кинулися у винні магазини, щоб зробити запаси

Частково вирішити проблему можуть інтернет-магазини, але, як розповідає Ратіш, "багато людей не мають доступу до інтернету. Тому це допоможе лише заможним".

Тверезе життя

Тим часом Ратіш не відмовляється від своєї мети.

"Я намагаюся з максимальною користю провести час карантину. Хочу зрозуміти, чи зможу подолати свою залежність".

Він відчуває, що справляється.

"Я дійшов висновку, що можу жити без алкоголю, навіть коли він доступний".

Але йому не вистачає зустрічей з друзями, "їхніх довгих розмов на різні теми - від політики, крикету, кіно до останніх пліток".

Копирайт изображения Ratheesh Sukumaran Image caption Ратіш сподівається, що зможе жити без спиртного і після карантину

"Чим більше в мене друзів, тим більше п'ю. Я хочу знати, чого мені дійсно не вистачає - випивки чи друзів?"

Він сподівається, що зміни в його житті триватимуть довше, ніж карантин.

"Я хочу посидіти з друзями, але на тверезу, без випивки. Зрештою, спокуси прекрасні лише тоді, коли ви вмієте їх контролювати".

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