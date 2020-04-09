Через коронавірус ринок ліків заполонили підробки

На тлі пандемії та карантину в країнах, які розвиваються, дедалі більшого поширення набувають підробні ліки, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

BBC виявила, що фармакологічні підробки продаються в Африці, де відчувається брак певних ліків.

ВООЗ попередила, що прийом таких ліків може призвести до серйозних наслідків для здоров'я.

Один з експертів організації заявив, що ця ситуація може призвести до ще однієї "пандемії" - неякісних або підроблених ліків.

По всьому світу люди запасаються основними лікарськими препаратами. Китай і Індія - два основних виробники товарів медичного призначення - знаходяться на карантині, і попит перевищує пропозицію, через що на ринку ліків з'явилося багато підробок.

Коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу, під час міжнародної операції "Пангея", яку провів Інтерпол, за сім днів арештували 121 людину в 90 країнах. Правоохоронці конфіскували небезпечну фармацевтичну продукцію на суму 14 млн доларів.

Поліцейські від Малайзії до Мозамбіку вилучили десятки тисяч лікарських засобів, багато з яких обіцяли лікування від Covid-19.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У березні Інтерпол конфіскував 34 тис. підроблених або неякісних медичних масок

"Незаконна торгівля подібними контрафактними товарами медичного призначення в період кризи системи громадської охорони здоров'я вказує на повну зневагу до життя людей", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток.

Згідно з даними ВООЗ, в країнах з низьким та середнім рівнем доходу загальний обсяг торгівлі підробленими лікарськими засобами, зокрема, ліками, які можуть бути забруднені, містити невідповідні інгредієнти, або не містити активні інгредієнти або бути простроченими, оцінюється у понад 30 млрд доларів.

"В кращому разі підроблені ліки, швидше за все, не допоможуть від захворювання, для лікування якого вони призначені, - каже Пернеті Бурдійон Естев з ВООЗ, яка займається протидією поширенню підроблених товарів медичного призначення. - У гіршому випадку вони завдадуть шкоди, тому що в них може міститися щось токсичне".

Система постачання

Світова фармацевтична індустрія оцінюється у понад 1 трлн доларів. Великий ланцюжок поставок простягається від виробників в таких країнах, як Китай і Індія, до пакувальних складів в Європі, Південній Америці та Азії і дистриб'юторів, які продають ліки в усі країни світу.

Напевно, жодна промисловість не зрівняється щодо глобалізації з фармакологічною, каже пані Естев. Але в міру того, як світ запроваджує карантинні заходи, ланцюжки поставок почали руйнуватися.

Кілька індійських компаній повідомили BBC, що вони завантажені лише на 50-60% від своєї потужності. З огляду на те, що індійські компанії постачають 20% основних медикаментів в Африку, країни цього континенту вже відчули брак поставок.

Фармаколог Ефраїм Фірі зі столиці Замбії Лусаки розповів, що нестача вже відчувається.

"Ліки закінчуються, і ми їх не поповнюємо. Ми нічого не можемо вдіяти. Стало вкрай важко забезпечувати поставки... особливо це стосується таких важливих препаратів, як антибіотики та протималярійні засоби", - повідомив він.

Непросто доводиться також виробникам і постачальникам, оскільки інгредієнти, з яких виробляються ліки, настільки зросли в ціні, що деяким компаніям стало важко залишатися на плаву.

Один з виробників в Пакистані розповів, що він раніше замовляв вихідні інгредієнти, необхідні для випуску протималярійного препарату гідроксихлорохіну, за ціною 100 доларів за кілограм. Але тепер ціна зросла до 1150 доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ВООЗ неодноразово заявляла, що немає будь-яких вагомих підстав, які вказують на ефективність використання хлорохіну та гідроксихлорохіну проти вірусу, що викликає Covid-19

В міру того як країни запроваджують у себе карантинний режим, проблемою стає не тільки скорочення виробництва. По всьому світу невблаганно зростає попит на товари медичного призначення, оскільки люди поповнюють вміст своїх домашніх аптечок.

Через ситуацію, яка склалася, коли поставки знизилися, а попит зріс, ВООЗ попередив про небезпечне збільшення виробництва і продажу підроблених ліків.

"Коли пропозиція не може задовольнити попит, створюється середовище, в якому цю нішу намагатимуться заповнити неякісні або підроблені ліки", - пояснила пані Естев.

Підробки

Фармацевти та фармацевтичні компанії по всьому світу б'ють на сполох, бо незабаром може виникнути дефіцит протималярійних засобів.

Після того, як президент США Дональд Трамп згадав під час брифінгу про можливу ефективність протималярійних препаратів хлорохіну та похідного від нього гідроксихлорохіну в лікуванні Covid-19, попит на ці препарати різко зріс по всьому світу.

Image caption Підроблені протималярійні препарати знайшли в Демократичній республіці Конго

ВООЗ неодноразово заявляла, що немає будь-яких вагомих підстав, які вказують на ефективність використання хлорохіну та гідроксихлорохіну проти вірусу, що викликає Covid-19. Попри це, на нещодавній прес-конференції Дональд Трамп сказав: "Що вам втрачати? Приймайте їх".

Після різкого зростання попиту на препарати BBC виявила, що в Демократичній Республіці Конго та Камеруні у великих кількостях продається підроблений хлорохін. ВООЗ також виявила продаж підроблених медикаментів у Нігері.

Хлорохін, призначений для лікування малярії, зазвичай продається за ціною 40 доларів за тисячу таблеток. Але, як стало відомо, в ДРК аптеки продають їх за 250 доларів.

Підроблений протималярійний препарат нібито виробила в Бельгії компанія Brown and Burk Pharmaceutical limited. Однак компанія Brown and Burk Pharmaceutical limited, зареєстрована в Британії, заявила, що не має до цих ліків жодного стосунку. "Ми не виробляємо ці ліки. Це підробка", - повідомила фірма.

Експерт з проблеми підроблених ліків з Оксфордського університету Пол Ньютон попередив, що на тлі пандемії коронавірусу поширення підроблених та небезпечних ліків буде зростати, якщо держави по всьому світу не згуртуються в боротьбі з цим явищем.

"Є ризик одночасної появи іншої пандемії - широкого розповсюдження низькоякісних підроблених продуктів, якщо ми не складемо глобальний узгоджений план скоординованого виробництва, справедливого розподілу і нагляду за якістю випробувань, ліків та вакцин. В іншому випадку втратимо переваги сучасної медицини", - попередив він.

Ілюстрації Джулії Дастмалчі

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