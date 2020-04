Як зберегти іскру в стосунках, коли партнер цілодобово поруч

Копирайт изображения Unsplash

Підтримувати пристрасть у тривалих стосунках і так нелегко. Що вже казати про ситуацію, коли ви зачинені в чотирьох стінах 24 години на добу. Як зберегти гостроту відчуттів у цілодобовій ізоляції, радить відома психотерапевтка і сексолог Естер Перель.

"Якщо кохання шукає близькості, то бажання потребує дистанції, таємниці", - стверджує авторка двох світових бестселерів "Розмноження в неволі" та "Скок у гречку" і всесвітньо визнана експертка з питань сексу та стосунків Естер Перель.

В основі сучасних стосунків лежать суперечливі прагнення, вважає дослідниця. З одного боку, ми шукаємо безпеки і комфорту, ми хочемо близькості і довіри, мріємо про спорідненість душ.

З іншого - вимагаємо від стосунків жару пристрастей, відчуття новизни, спонтанності, тобто всього того, без чого еротичне бажання неодмінно згасає.

Щоби примирити еротику і побут, стверджує Перель, ми повинні пов'язати два суперечливих поняття - свободу і прив'язаність. Однак це завдання не є неможливим.

Еротизм потребує, щоби кожен у парі зберігав індивідуальність.

Сексуальне бажання розквітає у просторі, який залишається між партнерами.

Утім, як зберегти цей простір, коли він звузився до спільної кухні, яка стала водночас офісом, школою, спортзалом, їдальнею і місцем для побачень?

Естер Перель намагається відповісти на це питання у своєму новому подкасті Where Should We Begin? Couples under lockdown.

Велика адаптація

Дослідниця порівнює, ситуацію, в якій опинився сучасний світ, з Великою депресією, називаючи її часами Великої адаптації.

Така тривала ізоляція, дійсно, є абсолютно новим досвідом для більшості людей і, звичайно, непростим випробуванням для всіх наших стосунків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авторка світових бестселерів "Скок у гречку" і "Розмноження в неволі" Естер Перель розповідає, як примирити еротику і побут, коли партнер весь час поруч

Кожна наша роль - працівник, колега, партнер, мати і батько, дитина, друг, вчитель - постає у новому світлі. До того ж всі вони відбуваються водночас і зосереджені в одному місці.

Тепер ми проводимо робочі наради, ведемо бізнес, зустрічаємось з друзями або відвідуємо театр чи музей, буквально сидячи на одному стільці.

Усім нам доводиться пристосовуватися до обставин, які ми навіть уявити не могли раніше.

І все це супроводжує величезна тривога за наші родини, за літніх батьків, за родичів-медиків, за близьких людей, які опинилися в зоні ризику, і, звісно, за наше невизначене майбутнє.

Ми дуже по-різному реагуємо на стресову ситуацію. Хтось стає більш дратівливим, засмученим, хтось прагне більшої уваги і тепла від партнера, іншим навпаки потрібно, щоб їм дали спокій.

Перель упевнена, ці відмінності можна зробити ресурсом, адже гнучкість передбачає різноманітність.

Як будувати кордони

Коли різні сторони нашої ідентичності зосереджені в одному місці, дуже важливо провести лінії розмежування, вважає психотерапевтка.

Якщо ви збираєтесь їсти, приберіть комп'ютер, накрийте стіл, тобто створіть обідній простір. Якщо вам потрібна перерва, перейдіть в інше місце. Між двома різними заняттями встаньте, порухайтесь. Є можливість вийти на вулицю - обов'язково гуляйте.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всі наші ролі - працівник, партнер, мати і батько, друг, вчитель - реалізуються тепер одночасно і в одному місці

Розмежування необхідне, щоби запобігти виснаженню і вигоранню, на яке скаржаться так багато людей зараз.

Але також дуже важливо зосередитися на внутрішньому просторі і власних кордонах.

Схоже, тепер - саме час замислитися над багатьма речами, які ми зазвичай проживаємо, не досліджуючи.

Що означає для вас власний простір?

Естер Перель радить час від часу робити "тест на стрес".

Зупиніться на мить і оцініть, який у вас зараз рівень тривожності. Ви спокійні або роздратовані, зосереджені на справі або грайливі, готові жартувати?

Такий тест допомагає усвідомити власні кордони. Якщо я повідомляю, що у мене тривожність на рівні 7 або дратівливість на рівні 9, я чітко даю зрозуміти, що наразі не готова взаємодіяти, що мені потрібно дати спокій.

Вміння казати про свої емоції є дуже корисним у стосунках. Наступний крок - це спитати партнера про його почуття і не сперечатися з ним, не раціоналізувати, не оцінювати, не втішати, а просто вислухати.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Коронавірус і секс: відповідаємо на найпопулярніші питання

Таким чином, ви даєте людині можливість висловитися і відчути, що вона не самотня, але водночас її почуття залишаються її досвідом, вони не повинні бути вашим спільним досвідом.

Це і дозволяє вибудовувати здорові кордони.

Як керувати конфліктом

У стресових обставинах ми схильні зосереджуватися на негативі. Ми стаємо більш критичними, а хороше сприймаємо як належне.

Коли ваш партнер весь час перед вами, зовсім нескладно помітити всі його неприємні риси.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тривала ізоляція - непросте випробування для наших стосунків

Але спробуйте звернути увагу й на хороше. Важливо не просто сказати "дякую, що помив посуд", а перетворити цю дію на позитивну рису - "дякую за твою турботу, за твою люб'язність".

Таким чином ви говорите не про те, що ваш партнер зробив, а про те, ким він є.

Складність ситуації підвищує нашу дратівливість і імпульсивність, відчуття розчарування. В результаті ми починаємо концентруватися на проблемах у стосунках, нам може здаватися, що настав час негайно їх вирішувати.

Це хибне відчуття. Не плутайте пастку, в яку ви потрапили через пандемію, з пасткою у стосунках.

Ваша оцінка стосунків наразі не є об'єктивною, вона спотворена контекстом

Важливо усвідомити, що ваша оцінка стосунків наразі не є об'єктивною, вона спотворена контекстом.

Запровадьте кодове слово на випадок, коли пристрасті почнуть розпалюватися.

Якщо ви відчуваєте, що зараз станеться вибух, просто мовчіть, не кажіть нічого, про що ви потім пошкодуєте.

Як зберегти загадку

Хоча фізичний простір обмежений, каже Естер Перель, наша уява є нескінченною.

І ми це усвідомлюємо. Ми здатні уявити наш еротичний світ, світ кохання далеко поза межами того, що відбувається прямо перед нами.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Хоча фізичний простір - обмежений, наша уява - нескінченна

Ми можемо уявити себе молодшими, можемо уявити себе з волоссям, ми можемо уявити себе, коли ми були молодими разом, або уявити себе з іншими коханцями. Наша фантазія - безкінечна.

Еротична уява - це не лише про те, як займатися сексом, це здатність відволіктися від безпосередньої реальності в ширшому сенсі, здатність грати.

Ви можете влаштувати побачення прямо вдома. Вдягніться красиво, влаштуйте вечерю, уявіть, ніби ви в ресторані, пограйте в це.

І хоча ви знаєте, що в реальності це не так, це "ніби" дозволяє вам відчути себе саме так, як ви відчули б себе насправді.

Фантазія дає нам можливість пережити таємницю, невідоме, пробудити еротичну уяву.

Справжня подорож - не в тому, щоби побачити нові місця, а в тому, щоби подивитися на світ новим поглядом

Вона дає нам безкінечні можливості розмежувати звичайний день і свято, роботу й інтимний час, час, який ви хочете провести наодинці, і час разом, буденність і таємниче.

Ви можете надсилати одне одному любовні повідомлення, навіть якщо сидите за одним столом, або подзвонити одне одному з різних кімнат будинку.

Чому б не написати разом історію, зняти про себе кіно, влаштувати костюмовану вечірку? Неважливо, що саме ви робитимете, - важливо, що ви продовжуєте грати, культивуєте це відчуття інакшості, новизни, відстані.

Ви маєте перемикнутися з повсякденності в інший світ. Комусь для цього потрібно змінити своє ім'я або мову, якою ви зазвичай розмовляєте.

Роль, яку ви граєте, не визначає реальність навколо, її визначає лише те, як ви себе уявляєте. Змінюючи ролі, ви змінюєте історію, яка відбувається з вами.

І головне пам'ятати, нагадує дослідниця, що "справжня подорож полягає не в тому, щоби побачити нові місця, а в тому, щоби подивитися на світ новим поглядом".

