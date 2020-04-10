"Кожної весни я задихаюся": в Україні знову горять ліси, поля та очерети

Копирайт изображения www.dsns.gov.ua Image caption Ще в березні ДСНС закликала людей не допускати пожеж у лісах і полях, але марно

Якщо подивитися мапу пожеж на сайті NASA, то складається враження, що з різною інтенсивністю горить щонайменше половина України. Що відбувається і звідки так багато пожеж?

Традиційно навесні горить суха трава та настил. Тепла погода та сильний вітер переносять вогонь на величезні площі.

Так само традиційно Державна служба з надзвичайних ситуацій та екологи закликають українців не палити суху траву та не провокувати масштабні пожежі.

"Ми вкотре закликаємо усіх без винятку громадян - прислухайтесь, нарешті, до голосу розуму, припиніть підпали! Безсніжна зима та надзвичайно суха, вітряна весна перетворюють кожен такий підпал в масштабну пожежу!" - так емоційно ДСНС звертається до українців зі своєї сторінки у Facebook.

Не оминув цю тему у своєму зверненні і Володимир Зеленський, який виступив за підвищення штрафів за спалювання сухостою.

"Я розповім, що таке ваша байдужість в цифрах. Цього року кількість пожеж у природних екосистемах України збільшилася на 30%, ваша байдужість - це пожежі на території 30 гектарів. Через вашу байдужість гасінням пожеж займається 3 тисячі людей і 1 тисяча одиниць техніки. Вашу байдужість видно навіть із супутників NASA", - обурився президент.

"Я вітаю рішення про підвищення штрафів за спалювання сухостою до 6 тисяч гривень. В той же час пропоную парламенту розглянути можливість більш жорсткого - кримінального - покарання за такі бездумні дії", - додав Зеленський.

Втім, попри усі заклики, мало не щодня з'являються нові вражаючі фото пожеж та скарги на смог і задуху у містах.

"Я кожного року страждаю через задимлення, - розповідає Сергій з Конотопа, - маю проблеми з дихальними шляхами, у мене алергія. І ось кожної весни я задихаюся. Раніше ніяк не міг зрозуміти, чого саме весною і восени. А потім дійшло. Я б, аби когось з тих паліїв за руку спіймав!... Я тепер через них мушу по кілька місяців на ліках сидіти".

Загалом лише за одну минулу добу (станом на 10 квітня) в Україні сталося понад 500 пожеж на просторах природи. Всього від початку року їх уже понад 16 тисяч. Згоріли майже 20 тисяч гектарів лісів, полів, боліт.

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ДСНСники скаржаться, що гасять пожежі цілодобово, і окремо наголошують: "Пожалійте своїх нащадків, яким тут, на цій землі, жити. І тікати нам - як показав коронавірус - нема куди!"

Чернігівщину гасять вручну

Майже 200 гектарів лісу і далі горить у Чернігівській області. Масштабна пожежа виникла на території військового лісгоспу в Козелецькому районі біля села Сорокошичі.

Почалось все із загоряння сухої трави та настилу в лісі. Але через сильний вітер та теплу погоду вогонь швидко захоплює нові території. Тільки за останню добу площа загорянь збільшилась на шістдесят гектарів.

Рятувальники залучають дедалі більше техніки та людей - військових та співробітників місцевих лісгоспів, а також авіацію - з неба палаючий ліс поливають водою літаки.

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А мешканці навколишніх районів потерпають від диму.

"Робота не дозволяє сидіти на карантині, зараз часто доводиться пересуватися містом й областю, - розповідає журналістка з Чернігова Аліна Клименко. - Навіть через маску відчуваю присмак гарі, під кінець дня починає боліти голова. Жахливо, що люди до сих пір не розуміють усієї шкоди, яку завдають не тільки природі, а й іншим людям. Адже, наприклад вогонь дістався болота поблизу села Гута, там людям довелося допомагати гасити пожежу палками, аби не спалахнуло село!"

З чого саме почалася остання пожежа на Чернігівщині, ДСНС ще встановлює, каже речник місцевого управління в Чернігівській області Євген Дубина.

Люди гасять пожежу і "вручну": метр за метром проходять територію та буквально "вбивають" вогонь у землю.

Тракторами та спеціальною військовою технікою проорюють смуги навколо населених пунктів, аби не пустити вогонь до людських обійсть, як це інколи траплялося. Олександр Кульгейко з Чернігова має такий сумний досвід, у селі Володимирівка кілька років тому через паліїв згоріла хата його діда.

"Дід хату ту для дітей та онуків будував. А сусіди якраз траву палили! Так нікого і не покарали. Сусіди - біднота, стара баба і два онуки. Навіть майна ніякого не мали, щоб арештувати і нам компенсацію виплатити!", - згадує чоловік.

Копирайт изображения www.dsns.gov.ua Image caption Українці скаржаться, що навіть карантинні маски не допомагають у сезон пожеж

Палаючий Чорнобиль

Вже тиждень у Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі - палають ліси, трава, покинуті хати.

Державна служба надзвичайних ситуацій намагається приборкати пожежі навіть за допомогою авіації. Але до кінця їх подолати досі не вдається.

На Житомирщині - десятки пожеж

У Житомирській області ДСНС скаржиться, що ледве пожежники локалізували одне загоряння і поїхали за водою, як хтось підпалив траву поряд - за 100 м.

Вогонь ледве втримали на підступах до трьох недобудованих дерев'яних будівель. До вечора ці загоряння в Світині Житомирського району таки загасили.

Деякі пожежі в області, наприклад, на торфополі в Олевському районі, гасять з початку квітня.

Всього за одну лише добу в області виникли 38 загорянь, у половині випадків - горить суха трава.

Копирайт изображения www.facebook.com/DsnsZakarpattya Image caption Ось так горіла "Долина нарцисів"

Закарпаття: підпалив "Долину нарцисів". Двічі

На Закарпатті, яке теж потерпає від пожеж, найбільший резонанс викликав не перший уже підпал сухостою в "Долині нарцисів". Пожежу на території Карпатського біосферного заповідника загасили, але палій, якого знайшли, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава в Долині, знову підпалив сухостій.

Знищені 2,5 гектари заповідника з квітами весняного білоцвіту. Всього чоловік спалив 9 га "Долини нарцисів".

"У багатьох країнах пострадянського простору, — каже речниця Закарпатського обласного лісомисливського господарства Юлія Давидова, — випалювання сухої трави на лісових сінокосах набуло форму традиції, від паліїв і понині відбувається 30-50% усіх пожеж.

"Ранньою весною торішня трава швидко висихає на сильному весняному сонці і легко спалахує від кинутого сірника або цигарки", - каже жінка і додає, що більшість лісових пожеж також спричиняють люди.

Копирайт изображения https://ks.dsns.gov.ua/ Image caption Пожежа на Херсонщині

Херсонщина: горять очерети

Менше місяця тому Україну облетіли фантастично страшні фотографії пожеж під Херсоном, втім, станом на зараз, кажуть у ДСНС, масштабних пожеж на території області немає.

Але так само як і по всій Україні тут регулярно горить суха трава, а ще очерети, яких на Херсонщині багато.

Наприклад, минулими вихідними горіли очерети на Карантинному острові. Пожежників туди довелося доправляти катерами.

Херсонська поліція зараз розслідує дев'ять кримінальних проваджень про зумисні підпали, утім, затримали поки що лише одну людину. Але, як виявилося, цей чоловік відношення до підпалу не має.

Це - місцевий житель Олешківського району, у якого поряд з пожежею розташована земельна ділянка. Побачивши пожежу, він приїхав перевірити, чи не перекинулося полум'я на його наділ.

Над матеріалом працювали Олена Сидоренко, Тетяна Назаренко, Зоряна Попович.

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