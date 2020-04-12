Унікальні фото з чорнобильського водопою: полювання, шлюбні ігри та спрага
Дикі тварини Чорнобиля через посушливу зиму та весну все більше гуртуються біля водопоїв, де їх ловлять фотопастки науковців. Тут же відбуваються їхні шлюбні ігри.
Немов у документальних фільмах про африканську саванну, де біля поодиноких водойм кипить життя, так само і в Чорнобилі біля озерець можна упіймати в об'єктив зграї лосів, оленів, вовків, коней та навіть родину рисі.
"Зона сохне, водойм бракує, і навколо тих, що залишилися, збираються всі тварини", - розповідає ВВС News Україна науковець Сергій Гащак, який вже тридцять років вивчає екологію зони відчуження.
Він хотів упіймати якомога більше шлюбних ігор тварин, а водопій - найкраще місце для цього.
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Він працює заступником директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології. Пан Гащак є одним з небагатьох науковців, які системно досліджують тваринний світ зони.
За останні десятиліття тваринний світ тут без людей збагатився багатьма видами, які раніше тут вже зникли.
Пан Гащак зняв тут ведмедів, зубрів, глухарів та інших тварин, які повернулись у зону.
У Чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з'явились унікальні для країни види тварин та птахів.
Тут вже навіть фіксують полювання цілих зграй вовків на великих оленів, що зняти у дикій природі Європи вважається рідкістю.
На водопій вони теж приходять усією зграєю у понад шість особин.
Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.
Нещодавно Сергій Гащак "зібрав" урожай свіжих унікальних фотографій тварин зони та прочинив завіси на сюжети дикого життя чорнобильських тварин.
Фото зроблені до початку масштабних пожеж у зоні. Вогонь може дуже серйозно нашкодити тваринам - ще більше, ніж раніше браконьєри.
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