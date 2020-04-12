Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Хижаки після обіду біля водопою

Дикі тварини Чорнобиля через посушливу зиму та весну все більше гуртуються біля водопоїв, де їх ловлять фотопастки науковців. Тут же відбуваються їхні шлюбні ігри.

Немов у документальних фільмах про африканську саванну, де біля поодиноких водойм кипить життя, так само і в Чорнобилі біля озерець можна упіймати в об'єктив зграї лосів, оленів, вовків, коней та навіть родину рисі.

"Зона сохне, водойм бракує, і навколо тих, що залишилися, збираються всі тварини", - розповідає ВВС News Україна науковець Сергій Гащак, який вже тридцять років вивчає екологію зони відчуження.

Він хотів упіймати якомога більше шлюбних ігор тварин, а водопій - найкраще місце для цього.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Лось на водопої. Таку тварину вовкам вполювати складно

Він працює заступником директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології. Пан Гащак є одним з небагатьох науковців, які системно досліджують тваринний світ зони.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Кумедна жовна також втрапила в об'єктив

За останні десятиліття тваринний світ тут без людей збагатився багатьма видами, які раніше тут вже зникли.

Копирайт изображения BBC/Сергій Гащак Image caption Самиця оленя

Пан Гащак зняв тут ведмедів, зубрів, глухарів та інших тварин, які повернулись у зону.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Водопій - місце, навколо якого крутиться життя. У тому числі й шлюбні ігри самців оленя

У Чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з'явились унікальні для країни види тварин та птахів.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Зграя вовків прийшла попити води

Тут вже навіть фіксують полювання цілих зграй вовків на великих оленів, що зняти у дикій природі Європи вважається рідкістю.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак

На водопій вони теж приходять усією зграєю у понад шість особин.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Чорнобильське селфі

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Доросла рись з двома минулорічними кошенятами теж прийшла до води

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Рись при денному світлі

Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.

Нещодавно Сергій Гащак "зібрав" урожай свіжих унікальних фотографій тварин зони та прочинив завіси на сюжети дикого життя чорнобильських тварин.

Копирайт изображения ВВС/Сергій Гащак Image caption Коні Пржевальського теж приходять до загального водопою

Фото зроблені до початку масштабних пожеж у зоні. Вогонь може дуже серйозно нашкодити тваринам - ще більше, ніж раніше браконьєри.

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