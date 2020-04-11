Як народжують під час коронавірусу у Британії

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Коронавірус змінив плани багатьох вагітних жінок та змусив системи охорони здоров'я шукати альтернативи традиційним пологам.

Це родинне фото полонило соцмережі. Фаолан, гельською "маленький вовк", народився в ірландському Дрогеді 14 березня. За кілька днів його дідусь прийшов, щоб подивитись на малого - через вікно. Він стояв 10 хвилин, не відриваючи очей від свого першого онука.

"Три покоління соціального дистанціювання", так мати хлопчика Емма Діллон Галлахер підписала фото, яке отримало 730 тисяч лайків у Twitter.

Важко, коли близькі зовсім поруч, але водночас далеко. Коли понад усе хочеться потримати на руках малюка, але вас розділяє вікно, каже Емма. Вона народила сина до початку карантину в Ірландії, а вийшла з лікарні вже у зовсім інший світ.

Як і інші батьки новонароджених у Британії, Емма та її чоловік Мікал були на самоізоляції протягом 14 днів. Тому поки родичі знайомляться з новим членом родини тільки через вікно.

Але це лише один з прикладів того, як коронавірус змінив життя майбутніх мам.

Деякі вагітні змушені народжувати самостійно або відмовлятись від планового кесаревого розтину. Інші не зможуть народити у пологовому центрі під наглядом акушерки - доведеться робити це у звичайній лікарні, або навіть вдома.

Лікарні також діють по-різному.

Деякі скорочують програму домашніх пологів через вірус, інші, навпаки, обирають саме цей спосіб, якщо мати та дитина не мають медичних протипоказань.

Здоровим жінкам, які планували зробити кесарів розтин без медичної потреби - наприклад, через страх народжувати самотужки, - іноді затримують або навіть скасовують операцію, розповідають у благодійній організації Birthright.

Одна жінка, що зателефонувала до групи підтримки Birthright, розповіла, що в лікарні, де їй мали робити плановий кесарів розтин, сказали, що не знають, чи зможуть зробити його у запланований день, а натомість запропонували штучні пологи.

Ніккі Деннетт-Торп народила хлопчика Стенлі 19 березня - за день до того, як всі британські школи і дитячі сади закрили на невизначений термін. Ніккі мали робити кесарів розтин, тому, коли у неї почався постійний кашель, лікарні довелося вживати спеціальних заходів.

У призначений день жінка чекала в ізольованій кімнаті, у лікарняному халаті і компресійних шкарпетках, поки персонал шукав операційну залу, яка не знадобилася б відразу після її пологів і яку можна було продезінфікувати перед наступним пацієнтом.

Ніккі хвилювалася, що це зіпсує їхню першу зустріч із сином. "Я думала, коли Стенлі вийде, то перше, що побачить - маму з татом у хірургічних масках", - розповідає вона.

Врешті-решт кесарів розтин відклали на 24 години до отримання результату тесту Ніккі на коронавірус, який, на щастя, не підтвердився.

Копирайт изображения Nikki Dennett-Thorpe Image caption Ніккі та Стенлі

Після пологів Ніккі з чоловіком, маленьким Стенлі та старшою дитиною "зачинилися" на двотижневу самоізоляцію. А родичам довелося чекати, щоб побачити малюка.

Що кажуть медики і влада

Національна служба охорони здоров'я Британії радить вагітним виходити на вулицю лише за крайньої потреби, адже вони належать до групи підвищеного ризику зараження коронавірусом.

Однак Королівський коледж акушерів-гінекологів (RCOG) запевнив, що "немає жодних доказів особливого ризику для вагітних жінок у порівнянні з іншими дорослими".

Експерти підкреслюють, що поки немає даних про те, що Covid-19 підвищує ризик викидня або передчасних пологів.

Вони також вважають "малоймовірним, що вірус у матері призведе до аномалій розвитку дитини".

"Серед усіх зареєстрованих випадків COVID-19 у новонароджених, всі діти одужали і почувалися добре", - додають у RCOG.

Наразі лікарням доводиться вирішувати несумісні завдання. З одного боку вони мають обмежити поширення вірусу шляхом максимально можливого недопущення людей до лікарень. А з іншого - перенаправити персонал на лікування пацієнтів з Covid-19 та звільнити місце для цих пацієнтів.

З останньої причини багато пологових центрів закрили та переобладнали під ізолятори. У деяких регіонах британки народжуватимуть в стаціонарах, в інших - лікарі радять домашні пологи, якщо немає медичних протипоказань.

За правилами перебіг пологів мають контролювати щонайменше дві акушерки або бригада "швидкої".

"Швидка" має бути доступна на випадок, якщо щось піде не так, і жінку треба буде госпіталізувати.

Однак через нестачу акушерок у деяких регіонах Британії лікарні кажуть, що не зможуть допомогти навіть під час домашніх пологів.

Але майбутню маму Ханну Чесек-Шоу це, здається, не лякає. Вона хоче народжувати тільки вдома.

"Менше за все мені хочеться йти до лікарні, - розповідає вона. - Тішуся, що малюк народиться в нашій вітальні, в приємній і спокійній атмосфері. А коли все скінчиться, я лежатиму у своєму ліжку і їстиму свою їжу".

Копирайт изображения Hanna Cesek-Shaw Image caption Ханна Чесек-Шоу і її чоловік Родрі

Вона живе недалеко від лікарні у Бакінгемширі. Місцевий пологовий центр закрили, а жінкам пропонують народжувати вдома. Комусь така альтернатива не до вподоби, а от Ханна, навпаки, хвилюється тільки про те, щоб її ретельно сплановані домашні пологи не зірвалися останньої миті.

"Ви хоробріші і сильніші, ніж думаєте"

Деякі жінки готуються до того, що під час пологів нікого з близьких поруч не буде.

Хтось має доглядати за старшими дітьми, а бабусі й дідусі або інші родичі - на карантині.

Одна вагітна розповіла, що коли почнуться перейми, її чоловік відвезе її до лікарні та відразу ж повернеться додому. Її батьки живуть у Гані, тому прилетіти, звичайно, не зможуть.

"Я намагаюсь бути хороброю і не думаю про погане. Але іноді буває важко, коли згадую, що чоловіка не буде поруч. І нікому буде потримати мене за руку або погладити по спині, - каже вона. - Проте, я відкидаю такі думки та уявляю, як побачу свого малюка".

Чоловік Ребекки Кемпбелл, медсестри з Чеширу, також не міг бути поруч з дружиною, коли та народжувала.

Через проблеми зі здоров'ям він у групі ризику зараження COVID-19.

Він був присутній на пологах чотири роки тому, коли народилися їхні сини-близнюки.

І дуже засмучений, що через коронавірус не зміг розділити з дружиною радісну мить народження донечки.

Копирайт изображения Louise Jacob Image caption Річард, Ребекка та їхні чотирирічні близнюки

Після пологів Ребецці з дитиною довелося провести в лікарні ще два тижні в самоізоляції. Вона також була готова до того, що лікарня не зможе надати їй окрему палату і доведеться тимчасово оселитися у будинку родичів.

Але це все одно краще, ніж принести додому коронавірус, пояснює вона.

Жодна з жінок, про які йдеться в цій історії, не могла навіть уявити дев'ять місяців тому, що буде народжувати під час пандемії, але, як каже Ребекка: "Ви хоробріші і сильніші, ніж думаєте".

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