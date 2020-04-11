Як Нью-Йорк став епіцентром світової епідемії

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Новим центром світової пандемії стали Сполучені Штати. Станом на суботу, 11 квітня, в країні було пів мільйона заражених, 18 тисяч людей померли. Понад 7 тис. жертв - у Нью-Йорку.

Вранці в понеділок, 6 квітня, член міської ради і голова департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка Марк Левін написав у своєму Twitter, що влада може використовувати парки для поховання померлих від коронавірусу.

"Вже скоро ми будемо використовувати "тимчасові заходи", - написав він. - Швидше за все, це буде зроблено з використанням парків Нью-Йорка для поховань (так, ви правильно це прочитали). Траншеї будуть рити для 10 трун, покладених в лінію. .. "

Пізніше губернатор штату Ендрю Куомо виступив з офіційними роз'ясненнями, спростувавши заяву члена міськради Нью-Йорка, а сам Марк Левін підтвердив, що подібний варіант розглянуть "тільки за зовсім надзвичайних обставин".

Досі такі надзвичайні заходи справді не були потрібні, хоча, у кількох лікарнях з'явилися нові мобільні морги-рефрижератори. Але в Нью-Йорку за останні 150 років для поховання бездомних і жителів, тіла яких не забрали, використовують територію острова Харт, неподалік від району Бронкса.

"Поки цієї території вистачить навіть в умовах епідемії, але ми повинні готуватися до гіршого", - заявили ВВС в мерії Нью-Йорка.

Зараз біля поромної переправи, яка веде на острів, постійно чергують знімальні групи декількох міських телеканалів.

Вдень в п'ятницю відразу кілька американських ЗМІ повідомили, що на острові копають траншеї для масових поховань жертв коронавірусу.

У мерії підтвердили, що на острові дійсно ховають жертв епідемії, але запевнили, що про масові поховання мова не йде.

"Це люди, тіла яких протягом декількох тижнів ніхто не забрав з моргу", - пояснив телекомпанії CNN прес-секретар мерії Фредді Голдстін.

Під час щоденного брифінгу на початку тижня губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підкреслив, що кількість жертв у місті більш, ніж удвічі перевищила кількість жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року.

"Після тих подій я думав, що вже ніколи не побачу нічого схожого з такою трагедією", - додав він.

Ще однією проблемою стали офіційно не зареєстровані смерті. За даними міського інтернет-порталу Gothamist, співробітники екстрених служб виявляють все більшу кількість городян, які померли в своїх будинках і квартирах.

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До цього медики радили за "легких" симптомів залишатися вдома і не звертатися за медичною допомогою.

За з інформацією Служби екстреної медичної допомоги, тільки у вівторок, 7 квітня, 256-х жителів Нью-Йорка знайшли мертвими у своїх квартирах. Зазвичай ця кількість не перевищує 25 людей на день.

Як вірус проник до Нью-Йорка?

Перший випадок захворювання зареєстрували в Нью-Йорку 1 березня у медсестри віком понад 30 років. Вона повернулася до США після відвідування родичів в Ірані.

Госпіталізація їй не знадобилася, симптоми, за відгуками лікарів, були "не критичними", і вона видужала. Але за кілька днів до цього ще в одного жителя - адвоката Лоренса Гарбуза, також виявили симптоми захворювання.

50-річний юрист, який проживає в передмісті Нью-Йорка, містечку Нью-Рошель, і працює в самому центрі Манхеттена, 27 лютого повернувся зі служби в синагозі. Він відчув, що йому зле і звернувся до лікаря.

Його сусіди спочатку стверджували, що незадовго до цього Гарбуз подорожував до Італії і навіть в подробицях розповідав про деталі своєї поїздки. Але, за офіційними даними, юрист нікуди не їздив і ніколи не контактував з людьми, у яких був коронавірус.

Хай там як, але вже 2 березня адвокату поставили діагноз "коронавірусна хвороба", і саме це стало причиною першого в США жорсткого карантину, оголошеного в окремо взятому районі.

На початку березня в Нью-Рошелі, де жив юрист, 1 000 жителів отримали наказ не залишати свої будинки, а навколо синагоги, яку відвідував Лоренс Гарбуз, запровадили зону безпеки площею у 2,59 кв. км.

Одночасно в районі з'явилися підрозділи Національної гвардії і створили одні з перших у США пункти мобільного тестування на коронавірус.

Правда, на думку губернатора Ендрю Куомо, офіційно зареєстровані випадки захворювання навряд чи були першими у штаті Нью-Йорк.

"У мене немає сумнівів, що вірус з'явився тут набагато раніше", - заявив він.

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Чому саме Нью-Йорк став центром епідемії?

В одному з найбільш відомих описів фінансової столиці США йдеться, що це "місто, яке ніколи не спить". Саме це, на думку фахівців, і стало головною причиною стрімкого поширення епідемії.

За офіційними даними, в місті налічується трохи понад 8,4 млн жителів, але загальна кількість населення "великого Нью-Йорка", куди входять найближчі передмістя і деякі райони сусідніх штатів, перевищує 23,6 млн людей. Більшість з них щодня їздить на роботу до міста.

Точну кількість нелегальних жителів Нью-Йорка не знає ніхто, але, за підрахунками декількох дослідницьких центрів, в місті постійно проживає понад 500 тисяч вихідців з інших країн, які не мають жодних офіційних документів.

"Тіснота проживання в деяких районах зробила нас особливо вразливими", - прокоментував вибухове зростання кількості хворих губернатор Ендрю Куомо.

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За статистикою, на площі в одну квадратну милю в Нью-Йорку проживає 27 000 людей. У цілодобово працюючому і відкритому місті дотримуватися "соціальної дистанції" і справді виявилося майже неможливо.

Як вважають фахівці, основним переносником вірусу стали пластикові сидіння та металеві поручні в громадському транспорті, де вірус міг зберігатися до 72 годин.

Після того, як в місті виявили перших двох інфікованих, кількість хворих різко пішла вгору. Вже 12 березня інфікованих було 88, за чотири дні, 16 березня, вже 464. 18 березня кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом перевищила 2 000, а лише через два дні їх було вже 5 600. Позначку у 10 000 інфікованих Нью-Йорк "подолав" до вечора 21 березня.

За вибуховим зростанням хворих міська влада вже не встигала. 7 березня губернатор Куомо оголосив у штаті режим надзвичайного стану, а ще через п'ять днів заборонив проведення будь-яких заходів, де могли б зібратися понад 500 людей.

Одночасно рекомендували припинити роботу ресторанам, музеям і театрам. Більшість закладів громадського харчування та барів, втім, продовжили роботу, захистившись оголошеннями з вимогою до відвідувачів дотримуватися необхідної "соціальної дистанції".

"Це може тривати чотири, шість або дев'ять місяців"

Незабаром з'ясувалося, що вжиті владою заходи не можуть зупинити епідемію. 15 березня губернатор оголосив про припинення занять у всіх школах, а ще за тиждень підписав розпорядження про обов'язкове закриття будь-якого бізнесу, що не має відношення до життєзабезпечення громадян.

Такими були визнані продовольчі, тютюнові та винні магазини, громадський транспорт, автозаправки, автосервіси, медичні офіси і ЗМІ.

"Це не рішення, розраховане на короткий час, — повідомив губернатор Куомо, коментуючи своє рішення. - Це може тривати чотири, шість або дев'ять місяців".

За оцінками влади, ці безпрецедентні заходи можуть обійтися економіці штату у 15 мільярдів доларів доходів ще до кінця року. Але, як заявляв сам губернатор Ендрю Куомо, іншого виходу у нього просто не було: за підрахунками фахівців, вже в найближчі місяці носіями вірусу можуть стати від 40 до 80% жителів штату.

Тим часом, попри нові заборони влади, кількість заражених продовжувала зростати. Понад 13 000 інфікованих до ранку 23 березня, 26 700 - 27 березня і 45 707 станом на 1 квітня.

Серед хворих тільки на початку квітня було 1 400 працівників поліції Нью-Йорка, 282 пожежних, 580 працівників громадського транспорту. Про симптоми захворювання також повідомили майже 20% співробітників служби "швидкої допомоги" міста.

Тести і статистика

Як вважають спостерігачі, повідомлення про вибухове зростання захворюваності прямо пов'язані з кількістю проведених тестів.

За даними проєкту COVID Tracking Project, Нью-Йорк, який лідирує сьогодні у світовому рейтингу заражень коронавірусу, до кінця минулого тижня провів 283 600 тестів.

Для порівняння, в сусідньому штаті Нью-Джерсі до цього часу провели лише 75 300 тестів.

У кількох районах міста розгорнули мобільні лабораторії, але пройти перевірку всі бажаючі не могли. Як і в столичному Вашингтоні, і в штаті Каліфорнія для того, щоб пройти тест, потрібно направлення лікаря, а без цього перевірити симптоми могли тільки люди з явними ознаками хвороби, лікарі, медсестри та інші співробітники медустанов, а також працівники екстрених служб.

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Іншим людям, які мали "симптоми середньої тяжкості", просто рекомендували не залишати свої будинки і максимально обмежити коло спілкування.

Вже до початку квітня, за офіційними даними, більшість заможних жителів Нью-Йорка вважали за краще залишити місто.

Епіцентрами захворювань стали два округи, розташованих за межами Манхеттена: не надто благополучний район Корона в Квінсі, в основному населений бідними вихідцями з країн Латинської Америки, і Боро-парк в Брукліні, де десятиліттями селилися представники ультрарелігійної хасидської єврейської громади.

"І там і там в одному будинку або квартирі може жити 10 і більше людей, - пояснив ВВС лікар з лікарні Elmhurst в районі Квінс, який попросив не називати його імені. - Жителі Корони часто не мають медичної страховки, вони не розмовляють англійською і просто не звертаються за допомогою. Хасиди, своєю чергою, не роблять цього з релігійних міркувань, продовжують вести звичайний спосіб життя: до сих пір проводять велелюдні служби в синагогах і відмовляється закривати школи".

Лікарняний апокаліпсис

За словами медсестри Наді Грінберг, яка працює в лікарні Нью-Йоркського університету NYU Medical Center, пацієнти з симптомами коронавірусної хвороби з'являються в госпіталі "кожні три-п'ять хвилин".

"Вони приходять самі, деяких привозять бригади "швидкої допомоги", так що нашим лікарям доводиться працювати по 16-18 годин на добу", - заявила вона ВВС.

За словами директора департаменту екстреної допомоги лікарні Mount Sinai в районі Квінс Джоліона МакГріві, сплеск смертності від вірусу в Нью-Йорку пояснюється ще й тим, що велика кількість жителів не звертається за лікарською допомогою аж до останнього моменту, намагаючись впоратися з симптомами захворювання вдома.

"В результаті вони поступають до нас вже з зупинкою дихання, і допомогти їм просто неможливо", - говорить він.

Саме через це в Нью-Йорку випустили нові рекомендації для екстрених служб: обов'язкова допомога надається тільки пацієнтам, які мають шанси на одужання. Бригадам "швидкої допомоги" рекомендували не забирати в лікарні пацієнтів з серцевим нападом, якщо у них відсутній пульс.

Причиною для такого рішення губернатор Ендрю Куомо назвав відсутність в місті і штаті достатньої кількості необхідного обладнання. За його словами, для успішної боротьби з епідемією штату Нью-Йорк знадобиться 30 тисяч додаткових апаратів ШВЛ, а кількість доступних місць в лікарнях має бути збільшена вдвічі - з нинішніх 50 тисяч до 110 тисяч. У десять разів, на думку губернатора, необхідно збільшити і кількість місць в реанімаціях штату - з 3 тисяч до 30 тисяч.

Лікарям в Нью-Йорку не вистачає не тільки необхідної апаратури. Дефіцит масок, захисних засобів і рукавичок вже призвів до появи громадських ініціатив, таких як рух #GetUsPPE, активісти якого збирають гроші і захисні засоби для медиків в соціальних мережах.

До початку цього тижня, правда, з'ясувалося, що самі екстрені заходи, прийняті федеральною владою і владою штату, виявилися не потрібними. Оптимісти пояснюють це тим, що через обмежувальні заходи епідемія вже досягла свого піку і пішла на спад. Песимісти говорять лише про тимчасовий перепочинок.

Але хай там як, новий госпіталь Javits New York Medical Station, відкритий на місці міського центру, де проводилися автошоу і інші заходи, і розрахований на 2 500 ліжок, поки допоміг лише 40-м пацієнтам.

Плавучий госпіталь ВМФ США Comfort, що прийшов до Нью-Йорка ще в кінці березня і має 1 000 лікарняних ліжок, до кінця минулого тижня прийняв на лікування лише 20 пацієнтів.

Як вважає губернатор штату Ендрю Куомо, пік епідемії Нью-Йорк зустріне вже на наступному тижні, а потім кількість захворювань піде на спад.

Фахівці передбачають, що спалах вірусної інфекції після цього може перекинутися на інші штати США. Серед найближчих можливих жертв інфекції називають Філадельфію і столицю країни — Вашингтон.

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