Копирайт изображения Getty Images Image caption Наразі невідомо, чи загрожує коронавірус горилам

Великі мавпи опинилися на карантині через загрозу коронавірусу.

Туристів перестали пускати до національних парків у Африці, де мешкають горили. Заповідники, де живуть інші мавпи, на кшталт орангутанів, також закрили для відвідувачів.

Наразі невідомо, чи можуть людиноподібні мавпи підхопити вірус, але зростають побоювання, що наші найближчі родичі можуть бути у зоні ризику.

Цього тижня коронавірус діагностували у тигриці в зоопарку Бронкса.

Там запровадили нові заходи для захисту великих кішок та їхніх доглядальників.

Д-р Кірстен Джиларді - головний ветеринар організації Gorilla Doctors, яка надає ветеринарну допомогу горилам у лісах Руанди, Уганди та Демократичної Республіки Конго.

"Ми не знаємо, чи заражені гірські горили; ми не бачили жодних доказів цього, - каже вона. - Але оскільки гірські горили сприйнятливі до збудників людських хвороб, ми знаємо, що у них можуть бути респіраторні захворювання".

Копирайт изображения Gorilla Doctors Image caption Лікарі допомагають пораненій горилі (до початку пандемії)

Гірські горили (Gorilla beringei beringei) - людиноподібні мавпи, що знаходяться під загрозою зникнення і зустрічаються лише в лісах Руанди, Уганди та ДР Конго. У всіх трьох країнах зафіксували випадки коронавірусу в людей, і парки, де мешкають горили, закрили для відвідувачів.

Соціальна дистанція

Ветеринари та єгері, які доглядають за горилами, продовжують працювати, але вживають додаткових заходів безпеки.

"Багато з тих правил, яких ми дотримуємось - соціальна дистанція та самоізоляція - лягли в основу рекомендацій щодо захисту горил", - говорить д-р Джиларді.

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Ще до початку пандемії людей просили не підходити до горил ближче, ніж на сім метрів. Нові рекомендації Міжнародного союзу захисту природи вимагають дотримуватися дистанції у 10 метрів і обмежити відвідування заповідників. До тварин не рекомендують підпускати людей з симптомами застуди або тих, хто протягом останніх двох тижнів контактував із хворими.

Основні загрози виживанню людиноподібних мавп - браконьєрство і знищення середовища їхнього існування. Але вірус - теж загроза. Сьогодні інфекційні захворювання входять до трійки основних загроз життю деяких видів людиноподібних приматів. Минулі дослідження показували, що шимпанзе можуть заразитися застудою, а вірус еболи, за деякими версіями, убив в Африці кілька тисяч шимпанзе і горил.

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Дослідник біології приматів професор Сердж Вік із ліверпульського Університету імені Джона Мурса каже, що вплив коронавірусу на горил може бути непередбачуваним, тому уряди багатьох країн на державному рівні заборонили туристам відвідувати заповідники.

"Ми не знаємо, чи можуть вони заразитися і як це вплине на їхнє здоров'я, але з огляду на те, як вірус діє на людей, очевидно, що ми не хочемо ризикувати. Запобіжні заходи, які зараз вживають, важливі, якщо ви хочемо зменшити цей ризик", - говорить він.

Центр реабілітації орангутанів Sepilok на острові Борнео - один з безлічі заповідників, які закрилися через коронавірус.

"Ця хвороба може бути смертельною для орангутанів, які і так перебувають під загрозою. Ми не можемо цим ризикувати. Фонд Orangutan Appeal UK зробить все, щоб орангутанги у центрі Sepilok залишалися здоровими і не наражалися на небезпеку", - заявила засновниця та голова фонду Сьюзен Шіворд.

Зараз у світі є чотири види людиноподібних мавп - горили, бонобо й шимпанзе у Африці та орангутани у Південно-Східній Азії.

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