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Коли мені можна буде побачитися з рідними? Запросити друзів додому? Сходити в ресторан? З'їздити у відпустку до моря? Чи просто повернутися в офіс? Коли діти знову підуть до школи?

Карантин відіграє важливу роль в запобіганні коронавірусу, але через нього ламається звичний спосіб життя мільйонів людей.

Попереду в керівництва країн низка важливих рішень - коли почати вихід з режиму карантину, які обмеження зняти першими, як продовжити боротьбу з вірусом і як знайти баланс між порятунком життів прямо зараз і довгостроковим ефектом карантину для суспільства.

Треба приготуватися до того, що процес затягнеться надовго - не варто очікувати, що за кілька тижнів все закінчиться.

"За великим рахунком, у нас є кілька не дуже хороших варіантів. Не буде такого, що за один день все зміниться", - розповів BBC доктор Адам Кучарскі з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Чому не можна просто припинити карантин?

Не можна повернутися до звичайного життя одразу після того, як країна пройшла пік за кількістю заражень, або навіть коли їхня кількість падає до дуже низького показника.

Приміром, у Британії наразі, за приблизними оцінками, заразилися (і, можливо, виробили імунітет) лише близько 4% населення. Іншими словами, 63 мільйони британців з 66 все ще є вразливими до хвороби.

Якщо просто скасувати карантин, то неминуче почнеться нова хвиля заражень. Динаміка поширення вірусу - один інфікований у середньому заражає ще трьох-чотирьох людей.

Щоб цього не відбувалося, необхідно знизити кількість нових випадків на 60-70%. Зараз це означає, що нам необхідно скоротити контакти з іншими на такий самий показник.

Якщо ж ми відмовимося від соціального дистанціювання, то потрібні будуть інші заходи, які зупинять вірус або хоча б знизять рівень летальності.

Простір для маневру

Ймовірно, можна досягти позитивного результату, якщо країна скорочує темп зараження більш як на 70%.

"Є підстави припускати, що деяким країнам на карантині це вдалося. Китай досяг цього на 80-90%", - каже доктор Кучарскі.

Високий показник дозволить швидше знизити загальну кількість заражень. Також це дасть змогу зняти деякі обмеження, уникнувши нового стрибка інфекцій.

В Ухані, який став епіцентром пандемії, був введений жорсткий і тривалий карантин, припинив роботу громадський транспорт. Поки незрозуміло, чи є в інших країн схожий простір для маневру.

Знайти й знищити

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Для успіху стратегії під такою назвою потрібно збільшити обсяги тестування на вірус. Ви виявляєте випадки зараження, перевіряєте усіх, хто контактував з людиною. І ізолюєте усіх їх до того, як вони стануть заразними.

Це нагадує підхід, який застосовувався на самому початку пандемії, коли інфікованими були всього кілька людей, що повернулися з інших країн, і їх можна було виявити.

Якщо це спрацює, то вірус не зможе розповсюджуватися, відповідно, не потрібно буде вводити жорстких обмежень.

Але навіть тотальне тестування не поверне звичний спосіб життя. Щоб взяти хворобу під контроль, знадобляться інші методи, і їм необхідно слідувати тривалий час, оскільки головні складові - поширення вірусу і вразливе населення - залишаться незмінними.

Масове тестування треба проводити швидко, щоб випереджати інфекцію. Цей метод найбільш ефективний, коли кількість заражень невелика.

Посилений захист

Ще один метод має назву "посилений захист". Замість того, щоб боротися з вірусом в усіх прошарках суспільства, можна було б сконцентрувати зусилля на тих, хто перебуває у групі найбільшого ризику.

Найчастіше головними факторами летальності від Covid-19 слугують вік та хронічні захворювання.

Карантин дозволяє розвантажити відділення інтенсивної терапії, але якщо убезпечити найбільш вразливих людей, то можна досягти того ж результату - навіть якщо заразяться більше молодих і здорових.

"Грубо кажучи, для 80% з нас - тих, хто не перебуває в зоні ризику, цей вірус - просто неприємний шкідник. Звісно, загрозу для здоров'я він становить, але він не має поставити систему охорони здоров'я на коліна і відправити все суспільство на карантин", - міркує Марк Вулхаус з Единбурзького університету.

"Якщо ми надійно захистимо, відмежуємо вразливі категорії людей, то в нас з'явиться простір для маневру, і можна буде пом'якшити деякі обмеження", - вважає він.

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Які обмеження можна буде зняти?

Деякі обмеження впливають на розповсюдження вірусу менш ефективно.

"Певні види діяльності становлять менший ризик", - каже доктор Адам Кучарскі.

За його словами, зняття обмежень можна розділити на три категорії: з низьким, середнім та високим ризиком зростання темпів поширення інфекції.

До низького відносяться, приміром, спортивні тренування на вулиці, заборонені в низці країн.

До середнього - дозвіл на відкриття деяких магазинів, а також можливість іноді зустрічатися з людьми за межами приміщень.

Дуже ризикованим вважається зняття вимог переходу на віддалену роботу, відкриття шкіл, скасування ізоляції хворих.

"Я думаю, що в тому ж порядку, в якому запроваджувалися обмеження, вони й будуть поступово зніматися", - припускає доктор Кучарскі.

Але питання в тому, які саме обмеження можна скасувати, мають прийматися дуже виважено. Треба зрозуміти, які переваги від цього отримає суспільство й економіка.

Чи допоможе довідка про імунітет?

Вже не раз обговорювалася ідея про запровадження паспортів чи сертифікатів про імунітет, які б підтверджували, що ви перехворіли Covid-19, здали аналіз, який виявив у вас наявність антитіл, здатних вбивати вірус, і ця інфекція вам не загрожує.

Але тут є кілька підводних каменів.

У нас поки що немає надійних тестів на антитіла проти коронавірусу. Нам невідомо, наскільки стійким є вироблений імунітет. І ми не знаємо, чи гарантує наявність антитіл, що захищають ваш організм від хвороби, те, що ви не станете поширювачем вірусу.

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Що і коли скасовувати?

За словами Ніла Фергюсона, обмеження у Британії, наприклад, можна почати скасовувати наприкінці травня. Але доведеться вирішити, скільки має тривати карантин після того, як країна пройде пік захворюваності.

Можна спробувати максимально скоротити кількість інфікованих, що різко знизить вірогідність другої хвилі вірусу. Але для цього доведеться довго зберігати карантин.

Або ж можна скасувати карантин і змиритися з тим, що кількість заражень буде невпинно зростати і що це загрожуватиме проблемами.

Владі також доведеться вирішити - чи зберігати однакові умови карантину по всій країні, чи вводити окремі обмеження для різних міст та регіонів - залежно від того, яка там ситуація з поширенням вірусу.

Що може вплинути на ситуацію?

Поява вакцини. Імунізація дозволила б відмовитися від соціального дистанціювання. Проблема лише в тому, що така вакцина, як очікується, може з'явитися не раніше, ніж через рік.

Якщо вакцина не з'явиться (оскільки потрібна безпрецедентна за швидкістю розробка), може спрацювати принцип колективного імунітету.

Це означає, що заразиться так багато людей (до 70% населення планети), що вірус більше не зможе спричинити спалах.

А ще - ефективні ліки. Якщо вони зможуть зупинити Covid-19 хоча б на стадії високої температури й кашлю, не даючи хворобі прогресувати, то ми матимемо менше тяжкохворих і градус проблеми знизиться. Зараз проводяться клінічні тестування кількох таких препаратів.

Можливо, ми почнемо повертатися до нормального (або близького до нормального) життя вже за місяць. Але попереду в нас ще довгий шлях.

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