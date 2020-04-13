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Коронавірус поширився вже майже в усьому світі. То які симптоми має ця хвороба і як від неї захиститися?

Як захистити себе?

Найкраще - регулярно та ретельно мити руки, бажано з милом та водою.

Коронавірус поширюється, коли заражена людина під час кашлю або чхання виділяє маленькі крапельки, які містять вірус, у повітря. Вони можуть викликати інфекцію, якщо ви їх вдихнете, або торкнетеся поверхні, на якій вони осіли, а потім - своїх очей, носа чи рота.

Отже, головні шляхи запобігти поширенню інфекції - кашляти і чхати у серветки, не торкатися обличчя немитими руками і уникати тісного контакту із зараженими людьми.

На думку медичних експертів, медичні маски не забезпечують ефективного захисту.

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Які симптоми коронавірусу?

Коронавірус інфікує легені. Симптоми починаються з лихоманки, що супроводжується сухим кашлем, який може призвести до проблем з диханням.

В середньому симптоми починають з'являтися через п'ять днів, однак у деяких людей вони можуть проявитися набагато пізніше.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інкубаційний період триває до 14 днів, але деякі дослідники кажуть, що він може тривати до 24 днів.

Люди найбільш заразні, коли мають симптоми, але існують припущення, що поширювати вірус вони можуть ще до появи симптомів.

Ранні симптоми легко сплутати з іншими респіраторними захворюваннями, зокрема застудою та грипом.