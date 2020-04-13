Пожежа в Чорнобильській зоні: які загрози для атомної станції та Прип'яті

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Жодної небезпеки для Чорнобильської атомної електростанції через пожежі в Зоні відчуження немає, запевнили BBC News Україна у ДСНС Київщини.

Там також заявили, що станом на вечір понеділка вогню у Прип'яті немає.

Водночас в Асоціації чорнобильських туроператорів, яка намагається проводити власний моніторинг ситуації, звертають увагу на те, що вогонь підійшов до станції Янів, що одразу поруч з Прип'яттю. Зараз палає за кілька кілометрів від сховища радіоактивних відходів "Підлісний", кажуть там.

Крім того, багато знакових об'єктів Чорнобильської зони вже згоріли чи постраждали від полум'я.

Небезпеки для ЧАЕС немає?

"Для ЧАЕС небезпеки немає", - запевнила у розмові з BBC News Україна речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Вона також відзначила, що і "у Прип'яті вогню немає".

За словами Вікторії Рубан, залишаються кілька ділянок займань, однак вони локалізовані.

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Ситуацію, утім, погіршує сильний вітер та суха погода: "Все повністю сухе, суха трава".

Пожежникам доводиться багато розчищати проїзди до місць вогню - для цього використовують інженерні машини розбору завалів БАТи.

Вікторія Рубан також додала, що там, де працюють пожежники, небезпеки від радіації немає.

Наприклад, потужність гамма-випромінювання у Чорнобилі становить 0,020 мікрорентген на годину, тоді як мінімально допустимий рівень - 0,055 мікрорентген на годину.

Так само, кажуть у ДСНС, залишається у нормі радіаційний фон у Києві і Київській області: 0,011-0,012 мікрорентген на годину при допустимих там 0,05 мікрорентген на годину.

Копирайт изображения ДСНС Київської області Image caption Пожежники працюють у респіраторах

Неправдивою виявилася й інформація з соцмереж про те, що вогонь вже перекинувся на інший берег річки Прип'ять.

"На лівому березі Прип'яті жодних загорянь немає", - повідомили у Держагентстві з управління Зоною відчуження.

Вогонь біля Прип'яті

Утім, чорнобильські туроператори і громадські об'єднання кажуть, що ситуація насправді критична.

"Вогонь дійшов до станції Янів, пожежники ще більше підключилися і намагаються утримати вогонь від того, щоб загорілося саме місто Прип'ять", - говорить BBC News Україна Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів.

Янів - залізнична станція одразу біля Прип'яті. Від неї до центру покинутого міста - менше 2 км.

Вогонь пройшов і через так званий "Рудий ліс" (він, щоправда, вже горів і раніше).

"Рудий ліс прогорів. Зараз у зоні низова пожежа, вигорає радіоактивна трав'яна підстилка. Дерева при цьому виживають, але рукотворні об'єкти згорають", - пояснює Ярослав Ємельяненко.

"Пожежі в зоні тривають вже десятий день і переміщуються за вітром. Зараз вітер дме у бік ЧАЕС. Пожежники намагаються їх локалізувати, але якби пожежі були під контролем, то їх загасили б у перший день", - додає він.

Згодом він написав у Facebook, що "ЧАЕС у диму"

За словами Ярослава Ємельяненка, це - "наймасштабніша пожежа за всі роки, дуже багато втрачених локацій".

Серед того, що згоріло, - санаторій "Смарагдовий" ("Изумрудный"), постраждали села Лелів, Чистогалівка, Копачі.

"Село Лелів вважалося одним із найбільш збережених за внутрішнім наповненням будинків", - каже BBC News Україна Олена Фоміна, голова громадського об'єднання Chornobyl NOW, що опікується збереженням спадщини Чорнобильської зони.

А у Копачах згорів легендарний тролейбус МТБ-82.

Вогонь також наблизився впритул до "Дуги" - величезного загоризонтного радару (об'єкт "Чорнобиль-2"). Сама "Дуга" не постраждала, однак місцевість біля неї вигоріла.

Утім, список всіх втрат Чорнобильської зони ще треба буде підрахувати.

"Є загроза знищення пам'яток та об'єктів, які зараз проходять процедуру включення в списки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - додає Олена Фоміна.

Радіоактивний могильник "Підлісний"

Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко Image caption Схема поширення пожежі Яросолава Єемельяненка, який зараз особисто буває у Зоні відчуження, вогонь наблизився до Прип'яті. Червоне коло праворуч зверху - ядерний могильник "Підлісний"

Так само у зоні ризику, за словами спостерігачів, радіоактивні могильники.

Зокрема мова йде про пункт захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" за кілька кілометрів від Прип'яті.

Це могильник, де після аварії на ЧАЕС у 1986 році захоронили високорадіоактивні відходи.

"Не хочеться думати, що буде, коли почнуть горіти такі об'єкти, як сховища радіоактивних відходів", - каже Ярослав Ємельяненко.

Щоправда, у ДСНС запевнили BBC News Україна, що небезпеки для сховищ радіоактивних відходів, як і для ЧАЕС у цілому, від нинішніх пожеж немає.

Копирайт изображения Андрій Кукіб

"Гадаю, пожежники все ж не допустять пожежі на самих цих підприємствах. Але це вже дуже велика надзвичайна ситуація, коли доводиться гасити радіоактивні могильники чи коли вогонь взагалі за кілька кілометрів від них", - звертає увагу Ярослав Ємельяненко.

"Це місце не має горіти в принципі, якщо взяти до уваги радіаційне забруднення території... А державу просимо розвинути необхідну пожежну інфраструктуру в Чорнобильській зоні, щоб запобігти таким пожежам у майбутньому!" - додає Олена Фоміна.

Копирайт изображения ДСНС Київщини

Ярослав Ємельяненко також наполягає, що нинішні пожежі в Чорнобильській зоні має розслідувати СБУ.

"Саму пожежу можна кваліфікувати як терористичний акт і навмисний підпал, що призвів до виходу радіонуклідів за межі Зони відчуження. Це має розслідувати СБУ і з'ясувати, хто причетний - чи сталкери, чи люди, які займаються незаконною вирубкою дерев, чи будь-хто", - наполягає він.

Тим часом, Верховна Рада у понеділок підняла штрафи за підпал лісу - тепер за знищення чи пошкодження лісових масивів доведеться платити від 91 до 153 тис. грн.

В очікуванні дощів

"Дякую усім хто задіяний в гасінні пожежі. Низький уклін і молимо небеса про дощ", - підсумовує Олена Фоміна.

За прогнозами Гідрометцентру, 14 квітня у Чорнобильській зоні справді очікується дощ і похолодання.

Утім, невідомо, чи він допоможе - вже на наступний день суха погода має повернутися.

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