Коронавірус: день народження, який перетворився на трагедію

Копирайт изображения Family album Image caption Першою жертвою коронавірусу стала Марія (на фото ліворуч)

Сімейне свято у Бразилії завершилося трагедією після того, як троє людей померли і ще щонайменше 10 заразилися коронавірусом на дні народження, влаштованому близько двох тижнів тому в Сан-Паулу.

Медики підтвердили, що принаймні одна смерть точно стала наслідком зараження вірусом.

Свято відбулося

Свято, на якому були присутні 28 людей, відбулося 13 березня в Ітаперіка-да-Серра, місті-сателіті Сан-Паулу.

На той момент, за даними міністерства охорони здоров'я Бразилії, у країні було зареєстровано лише 98 випадків зараження Covid-19 і жодного летального.

Близько 60 випадків припадало на Сан-Паулу, один із найбільших у світі мегалополісів із населенням понад 21 млн людей.

Лише за 3 тижні, 8 квітня, у країні було вже понад 16 тис. підтверджених випадків зараження і понад 800 смертей пацієнтів з коронавірусом.

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Віра Лусія Перейра знала, що хвороба дісталася до Бразилії, і навіть думала про те, щоб скасувати свято - зрештою, 59 років - не кругла дата.

"Ми вагалися, але потім все ж вирішили влаштувати день народження, - розповіла вона в інтерв'ю ВВС. - Адже у країні тоді було зовсім мало випадків зараження".

Дійсно, у Бразилії на той момент все було відкрито, і людям не потрібно було сидіти по хатах.

28 гостей

День народження Віри Лусії справляли у неї вдома, в гості прийшло 28 родичів.

Серед запрошених були брати й сестри її чоловіка, Паулу Вієйри.

Копирайт изображения Family album Image caption На дні народження зібралося 28 друзів і родичів Віри Лусії та її чоловіка

Паулу, його брат Кловіс і сестра Марія насолоджувалися святом і не підозрювали, що незабаром стануть жертвами коронавірусу і помруть.

Були на вечірці й сестри, племінники і племінниці самої Віри Лусії. Лише за кілька днів після свята у половини гостей з'явилися симптоми нездужання у вигляді кашлю, високої температури і задишки - явні ознаки коронавірусу.

Втім, у більшості з них хвороба протікала у легшій формі і не потребувала уваги медиків.

Агресивний коронавірус

Однак чоловік Віри Лусії та двоє його родичів на початку квітня померли.

У випадку з Марією, сестрою, медики підтвердили, що вона померла саме від Covid-19.

"Тепер ми точно знаємо, що причиною смерті моєї матері став вірус, - сказала в інтерв'ю ВВС дочка Марії Рафаела. - Це доводить, наскільки агресивна ця інфекція, адже попри те, що мою маму поклали до лікарні і підключили до апарату ШВЛ, медикам не вдалося її врятувати".

У Марії був діабет, і її стан різко погіршився лише за кілька днів. Зараз родичі чекають результатів розтину Паулу і Кловіса.

"Лікарі, які вели їх, на 99% упевнені, що причиною смерті теж став Covid-19", - говорить Віра Лусія.

У самої Віри Лусії та її сина теж були симптоми захворювання, але вони обоє одужали.

"Фізично почуваюся нормально, залишився лише невеликий кашель, але все інше пережити було дуже нелегко, - зізнається вона. - Це були справді жахливі дні".

Копирайт изображения Family album Image caption Чоловік Віри Лусії був фізично міцним чоловіком, який нічим не хворів

Відчуття нереальності того, що відбувається

Спочатку родичі не могли повірити, що вони заразилися.

"У Бразилії було лише кілька випадків, і ми думали, що до епідемії ще дуже далеко", - зізнався один з них.

На святі всі почувалися добре, тому залишається неясним, хто ж був джерелом інфекції.

"Для нас це вже нічого не змінить", - кажуть вони.

Після смерті Марії став погіршуватися стан Кловіса, якому було 62 роки.

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"Через три дні після вечірки мій батько став сильно кашляти, - розповів ВВС син Кловіса Артур. - У нього почався головний біль та піднялася температура, а також пропали нюх і смак".

На відміну від сестри, Кловіс нічим не хворів, проте його стан став помітно погіршуватися.

23 березня Артур відвіз батька до лікарні, але його відправили назад.

"Лікарям навіть у голову не прийшло, що це може бути коронавірус", говорить він.

Реанімація

Незабаром після цього у реанімацію потрапив уже чоловік Віри Лусії Перейри, Паулу.

Його вважали найздоровішим із них, він щодня займався фізичними вправами і часто влаштовував тривалі піші або велосипедні прогулянки.

Коли Паулу тільки потрапив до лікарні, його стан оцінювали як добрий, він лише скаржився на задишку.

"Але вже за два дні його перевели до реанімації", - згадує Віра Лусія.

Кловіс і Паулу завжди були дуже близькі в житті, і в смерті вони теж опинилися поруч.

Копирайт изображения Family album Image caption Артур відвіз батька до лікарні, але лікарям не спало на думку, що у того може бути Covid-19

Похорон

Вранці 1-го квітня у їхньої сестри Марії зупинилося серце, і лікарі не змогли її реанімувати.

На наступний день помер Кловіс, а в ніч на 3 квітня не стало й Паулу.

Копирайт изображения Family album Image caption Віра Лусія з чоловіком. Цей день народження став їхнім останнім спільним святом

Марію і Паулу поховали в герметичних гробах, як вимагають у Бразилії за законом у випадку з підтвердженими смертями від коронавірусу або навіть з підозрою на Covid-19 як причину смерті.

Кловіса за його бажанням кремували.

Похорони проходили у різні дні, церемонії тривали лічені хвилини, і на кожній з них було не більше 10 осіб - знову ж таки, як того вимагає закон.

Карантин

Ті, хто був на фатальному дні народження 13 березня і вижив, перебувають у самоізоляції - вони самі обрали цей запобіжний захід.

Родичі Віри Лусії закликають усіх бути відповідальними, уникати контактів і не виходити з дому.

"Це не якась застуда, це справжня катастрофа. Це жахливий і підступний вірус", - говорить Рафаела.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Бразилії назвав коронавірус "легеньким грипом"

"Болсонару говорить багато нісенітниць"

Президент Бразилії Жаїр Болсонару публічно ігнорує правила соціальної дистанції і навіть ставить під сумнів небезпеку пандемії, назвавши Covid-19 "легеньким грипом".

Віра Лусія зізнається, що спантеличена такою реакцією президента.

"Болсонару говорить багато нісенітниць, але ж він наділений владою і має усвідомлювати всю відповідальність", - вважає вона.

Самій же Вірі Лусії тепер доведеться продовжувати життя без чоловіка, але вона не здається.

"І все ж ми будемо жити, незважаючи ні на що. Ми просто не хочемо, щоб ще чиясь сім'я пройшла через такі ж випробування".

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