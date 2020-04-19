Копирайт изображения unian

Хтось роздає бутерброди на вулиці, хтось розвозить продуктові набори пенсіонерам, хтось купує медикам захист і годує їх.

Під час пандемії коронавірусу тисячі людей в Україні об'єдналися, щоб робити тисячі добрих справ - маленьких і великих.

ВВС News Україна розповідає про благодійні ініціативи у часи коронавірусу і про те, як до таких добрих справ можете долучитися ви.

Продуктові набори "Життєлюб"

Літні люди і до коронавірусу мали не найкращі умови життя в Україні. Мільйони літніх людей у всіх регіонах країни живуть на кілька тисяч гривень пенсії.

Під час пандемії люди віком від 65-ти років і більше перебувають у групі ризику. Їм рекомендують взагалі не виходити з дому під час карантину.

Для таких людей благодійний фонд "Життєлюб", компанії Rozetka та "Нова Пошта" організували акцію "Замовте продукти для Ба та Ді".

Копирайт изображения facebook.com/garik.korogodskiy Image caption #сиди_вдома - заклик до дідусів та бабусь від фонду "Життєлюб" та КМДА. Такі білборди з'явилися на вулицях Києва

Крупи, олію, цукор, туалетний папір, макарони, рис, м'ясні консерви, чай, печиво - базові продукти, які не псуються, доставляють у десятки міст України.

Механіка проста: кожен може оплатити на сайті Rozetka продуктовий набір "Життєлюб". Наприкінці дня усі "підвішені" пакети розподіляють між містами. "Нова пошта" формує та доставляє їх до соціальної служби кожного міста.

Ця акція проходить за підтримки мерів і соціальних служб українських міст. Далі соцпрацівники та волонтери розвозять набори людям похилого віку.

Копирайт изображения Фото фонду Життєлюб

Українці і український бізнес купили понад 40 тис. продуктових наборів "Життєлюб".

Купувати та доставляти тисячі продуктових наборів фонду допомагають компанії MacPaw, Playtika, "Ашан", "Нова Пошта", Grammarly, ROSHEN, NOVUS, Uklon.

Копирайт изображения Фото фонду Життєлюб

Як допомогти?

Оплатити продуктовий набір на сайті Rozetka. Якщо ви мешкаєте у Києві та знаєте літніх людей, які потребують допомоги у зв'язку з карантином — напишіть листа фонду "Життєлюб" з темою "Потрібна допомога" на адресу happyoldcomua@gmail.com.

Фонд, який вже кілька років допомагає літнім людям у Києві, організував збір коштів на платформі SuperOnuki. З цих коштів літнім людям купують ліки, оплачують комунальні послуги.

Також можна стати автоонуком та допомогти із доставкою речей, ліків та продуктів першої необхідності для бабусь та дідусів, яким зараз необхідно залишатися вдома. Для участі необхідно заповнити гугл-форму.

Копирайт изображения facebook.com/garik.korogodskiy

Є плакати допомоги, які ви можете видрукувати та повісити у себе в під'їзді, вказавши свій номер та ім'я. Так ви покажете, що готові допомогти літнім людям під час карантину - сходити в магазин, аптеку, вигуляти собаку. Завантажити за посиланням.

Якщо ви громадська чи благодійна організація або представник бізнесу і хочете допомогти, ви можете звернутися до Єдиного центру координації дій для допомоги малозахищеним верствам населення при КМДА: 094-145-50-23.

Допомагають літнім людям, розвозять продукти та підтримують соцпрацівники у благодійному фонді "Старенькі".

Фонд співпрацює з державними соціальними центрами, де на обліку є самотні пенсіонери. Крім самотніх літніх людей фонд допомагає соцпрацівниками, які за ними доглядають, - їм роздають засоби захисту. Допомогти фонду можна тут - starenki.com.ua

Копирайт изображения facebook.com/starenki

Захистити лікарів

Коронавірусом в Україні заразилися близько тисячі медиків. Поки влада тижнями не могла організувати закупівлі необхідного для лікарів захисту, цю функцію на себе взяли благодійники, волонтери і місцеві громади.

Інтерактивну карту медичного забезпечення України створили у YouControl і у RAZOMua. На цих картах публікують потреби лікарень по всій Україні. Там зазначено, чого саме не вистачає кожній лікарні, є контакти координаторів і функціонал для пожертв.

Благодійна організація "Пацієнти України" на своєму сайті covid19.patients.org.ua також збирає інформацію про потреби лікарів. Тут є форми, які можуть заповнити представники бізнесу, є інформація для людей, які хочуть залишити благодійні внески.

25 млн грн на допомогу медичним закладам виділила компанія "Нова пошта". Тисячі респіраторів, костюмів біозахисту, медичне обладнання отримали від компанії лікарні Чернігова і Полтави.

200 тисяч наборів реагентів на суму понад 50 млн гривень нещодавно доставили до України спеціальним авіарейсом. Закупила їх мережа супермаркетів "Сільпо", яка виділила 100 мільйонів гривень на обладнання для українських лікарень та засоби захисту для лікарів.

150 млн на боротьбу з коронавірусом виділила компанія "Епіцентр". Компанія Kärcher передала пароочисники лікарням Києва.

Гроші на захист для лікарів, обладнання для лікарень чи експрес тести виділили ІТ-компанія Intellias, корпорація Roshen, ПриватБанк, мережа автозаправок KLO.

24 апарати штучної вентиляції легень планують купити завдяки благодійному проєкту #даруйповітря, який проходить за підтримки Української біржі благодійності. Вже зібрали понад 300 тисяч гривень. Збір коштів триватиме до кінця квітня і завершиться великим онлайн концертом українських зірок. Пожертвувати гроші можна на сайті проєкту.

Більше 45 тисяч медиків з усієї України отримали бонуси від компанії Київстар в еквіваленті 150 грн. Компанія виділила 30 мільйонів гривень допомоги на боротьбу з COVID-19. Спільно з благодійним фондом "Твоя опора" закуплять апарати штучної вентиляції легень та монітори, що відстежують стан тяжкохворих.

1 млн грн для закупівель матеріалів та техніки у лікарні Львівської та Одеської областей виділив музикант і депутат Святослав Вакарчук.

Ініціативу "Лікарі на роботі" запустили на час карантину компанія Uber разом з мережею заправок ОККО. Інформація, як лікарі можуть скористатися акцією і дістатися на роботу, є на сайті компанії.

Мережа заправок ОККО профінансує 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt.

"Райффайзен банк"і компанія Bolt також допомагають розвозити лікарів. З кожної поїздки у Bolt, за яку розрахувались карткою Visa, 50 гривень йде на безкоштовне перевезення медиків.

Майже 7 млн гривень для лікарів, які заразилися коронавірусом, зібрали меценати на платформі helpdoctors.com.ua. Станом на 17 квітня, 235-ти лікарям по всій Україні виділили допомогу - по 6 тисяч гривень. Долучитися до акції можна тут

Копирайт изображения helpdoctors.com.ua

Костюми для медиків шиє український бренд BEVZA, волонтери у Чернівцях та Краматорську.

Безкоштовними обідами лікарів годують компанія MAFIA і Tarantino family у Києві, паб "Чорне серце" в Ужгороді. Оплатити гарячий обід медикам можна на сайті tarantino-family.com, а піцу, яку безкоштовно доставлять пожежникам або лікарям, можна купити у Veterano Pizza.

Акцію "Поїв сам - нагодуй лікаря" оголосили "Ресторани Савви Лібкіна" в Одесі - ресторатор безкоштовно годує медиків міста і закликає долучитися до оплати обідів інших.

До благодійних акцій долучаються діти - 11-річна школярка Аліса Пономаренко з Харківщини пошила 2 тисячі захисних масок та безкоштовно подарувала їх, а школярі у Тернополі за зібрані на випускний гроші купили респіратори для лікарів.

Копирайт изображения t.me/virus_stories/36 Image caption Аліса Пономаренко шила маски і роздавала

Щоб люди могли дотримуватися соціальної дистанції і менше ходити до аптек, Укрпошта і сервіс доставки ліків Liki24.com організували на час карантину безкоштовну доставку медикаментів у регіони.

"В Києві та обласних центрах, де аптеки більш доступні, діятиме спеціальний тариф - 35 гривень, в будь-які інші міста та села - безкоштовно", - розповіли у компанії Liki24.com

Інформація про те, як зробити таке замовлення, є на сайті liki24.com

Голод і спрага на вулицях

"Мені так соромно просити, але, можливо, у вас знайдеться ще хоча б один бутерброд?" - жінка біля метро Дарниця у Києві просить про їжу у Анастасії Тяпкової, волонтерки спільноти "Святого Егідія в Україні".

Ця благодійна організація і раніше годувала бездомних, але зараз голодних людей, за спостереженнями волонтерів, стало ще більше. У спільноті "Святого Егідія в Україні" закликають не залишати таких людей у біді.

Копирайт изображения Спільнотва Святого Егідія

Будинки для літніх людей - на карантині, тому їхні мешканці отримують менше уваги та допомоги, життя бездомних стало ще важчим через закриті пункти безкоштовних обідів, складніше знайти підробіток і отримати пожертви, говорять у спільноті "Святого Егідія в Україні".

Як допомогти бездомним?

У соцмережах волонтери запустили хештег #не_начхати. Ідея його така: сиди вдома, але коли виходиш у супермаркет - нагодуй бездомного дорогою, роздай бутерброди, поділись обідом.

Можна доєднатися до роздачі обідів - стати волонтером, приготувати їжу чи допомогти з транспортуванням продуктів, пожертвувати гроші на обіди для безхатьків і на потреби будинків для літніх. Вся інформація і контакти є на сторінках спільноти у соцмережах.

Найбільша київська барахолка "Кураж" ще до пандемії запустила спільний проєкт із громадською організацією "Життя Буремне" (Suka Zhizn), щоб змінити ставлення суспільства до безпритульних.

Нещодавно підписники проєкту пожертвували майже 350 тис. гривень для допомоги бездомним людям на вулицях Києва під час карантину.

Підтримати волонтерів можна на сайті проєкту suka-zhizn.com або наУкраїнській біржі благодійності.

Роздають обіди біля Житнього ринку у Києві, відвозять продукти до соціальних центрів вже чотири роки волонтери організації "Допоможи бездомному"

Вони продовжили свою роботу і під час карантину. На акцію до них голодні люди йшли пішки з інших частин міста.

Благодійна організація "Дім милосердя Київ" допомагає безхатькам відновити документи, надає тимчасове житло, їжу й одяг.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!