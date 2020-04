View this post on Instagram

Очень волнительный день. Я видел заголовки о том, как крупные фонды, которые работают десятилетиями, смогли собрать несколько миллионов на закупку ИВЛ и дорогой аппаратуры. Это потрясающе, и я каждый раз горжусь теми, кто в такой нелегкий момент готов помогать другим. ⠀ Сегодня все вы: наши подписчики, фолловеры Куража, наши друзья, друзья друзей, а точнее 642 человека с огромными сердцами, пожертвовали в сумме 345 589 гривну для помощи бездомным людям на улицах Киева во время карантина. Мы собрали за 6 часов, сумму уже без малого равную 2000 пакетов с едой и предметами гигиены. Попытаюсь уложить это в своей голове. ⠀ Теперь к не менее важному вопросу. Для раздачи этих пакетов нам понадобятся волонтеры. Очень прошу всех, кто готов помочь раздавать пакеты в своем районе не дольше полутора часов в день, обязательно пройти регистрацию в нашем телеграм боте: @SukaZhiznBot(https://t.me/sukazhiznbot) Он умный парень и умело разделит вас на группы, в зависимости от ваших ответов, чтобы мы не беспокоили вас почем зря. Но когда понадобится помощь, в которой вы компетентны, сообщение придет именно вам. ⠀ Все кто не готов участвовать в раздачах сейчас, но хочет помогать и включаться в проект после карантина - тоже регистрируйтесь в боте. ⠀ Спасибо моему хорошему другу @captain_corgi за разработку этого бота. И хочу сказать спасибо нашему главному партнеру, Кураж - вы 🖤!! Спасибо всем, за то, что своей поддержкой, вы каждый раз показываете мне – ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ.