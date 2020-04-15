"У мене позитивний тест на коронавірус". Що робити?

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В українських аптеках з'явились експрес тести на коронавірус українського виробника. Коштують вони орієнтовно 450 - 600 грн.

Що робити, якщо ваш тест виявився позитивним, а що - якщо негативним, наскільки точні такі експрес тести - розповідає ВВС News Україна.

Тести і тести

Є два види тестування на коронавірус. Перший - це тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Аналізи для таких тестів забирають лише лікарі, а роблять їх у спеціально обладнаних лабораторіях. Весь процес займає близько 5-7 годин.

Тести методом ПЛР вважаються більш точними.

Другий вид - це експрес тести. Роблять їх 10 хвилин. Для цього беруть мазок з носа або кров з пальця.

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Наразі в Україні продають тести "АТ-Коронавирус-тест-МБА" українського виробництва, для яких потрібна капля крові з пальця. Цей тест можна зробити навіть вдома.

У набір входять засоби для забору крові, тест-касета, інструкція. Роблять тест так - краплю крові залишають у лунці тест-касети і чекають на появу смужок.

Дві смужки - результат позитивний, одна - негативний.

Тест - негативний, я - здоровий?

Не факт.

Якщо експрес тест показав негативний результат, це ще не означає, що людина здорова. Цей тест лише показує, чи є у людини антитіла до коронавірусу.

Антитіла можуть з'являтися на 5 день після початку хвороби або пізніше. Тобто, можна бути інфікованим, але все одно отримати негативний тест.

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Виявити інфікованого пацієнта в перші дні важко: якщо людина захворіла вчора, то сьогодні експрес тест не покаже хвороби.

"Сенс робити ці експрес тести все ж є, бо якщо маємо пацієнта з пневмонією, робимо йому тест і він має позитивний результат, то ми на 95% знаємо, що це коронавірус",- говорить Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст.

Що може піти не так?

В інструкції виробника вказано, що експрес тести використовують лише для попередньої діагностики, "результат тестування повинен бути підтверджений іншими методами" у сукупності з усією клінічною інформацією, а рішення про діагноз ухвалює лише лікар.

"Самостійне виконання тесту несе ризики, що пацієнти скористаються ним неправильно", - застерігає колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Наприклад, люди можуть неправильно відібрати кров і внести занадто мало чи занадто багато крові, неправильно зафіксувати час для зчитування результату, чи робити тест взагалі у невідповідних для цього умовах.

"Всі ці чинники впливають на точність результату. І дуже ймовірно, що людина без навичок, не зможе повноцінно виконати всі умови вдома. Через це люди можуть отримати хибний (позитивний чи негативний) результат. В обох випадках це небезпечно", - пише пані Супрун у Facebook.

Я отримав позитивний тест. Що далі?

Не панікувати. Все ж ці тести не дуже точні, а якщо і точні, то 80% хворих з COVID-19 переносять хворобу легко і безсимптомно.

Як розповіли ВВС News Україна у МОЗ, перші три дії, які повинен виконати кожен, за наявності позитивного тесту: самоізоляція, дзвінок сімейному лікарю, амбулаторне лікування.

При посиленні симптомів - дзвонити сімейному лікарю і викликати швидку.

З 29 березня в Україні діють оновлені стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Відповідно до них, пацієнти з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнти, що одужують та не потребують цілодобового нагляду лікарів, можуть лікуватися амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі мають постійно контролювати стан пацієнта і його контактних осіб телефоном або приїздити на огляд.

У МОЗ закликають не займатися самолікуванням і обов'язково повідомити про позитивний тест, якщо такий є, і про свій стан сімейного лікаря.

Якщо людина отримала позитивний тест і залишається на самоізоляції, то вона не порушує нічого, пояснили у МОЗ.

Проте, якщо людина знала, що хвора, приховала це та інфікувала інших - їй загрожує штраф 17-51 тис. гривень або навіть тюремне ув'язнення, якщо через це загинули люди.

"Загалом швидкі тести мають бути у сімейних лікарів і безоплатні для пацієнтів, а не лежати на поличках в аптеках. Якщо у вас є причина робити тест, то краще звертайтеся до сімейного лікаря, а не біжіть одразу в аптеку", - говорить Уляна Супрун.

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