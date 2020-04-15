Що згоріло в Чорнобилі: втрати Зони відчуження через пожежі
Чорнобильська зона відчуження втратила у недавніх пожежах багато унікальних об'єктів, які вже не повернути.
Це - тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.
BBC News Україна пригадує, якими вони були, та оглядає, що сталося з цими локаціями зараз.
Постапокаліптичний тролейбус у Копачах
У селі Копачі, по якому пройшовся вогонь, згорів легендарний тролейбус МТБ-82.
Так він виглядав до пожежі.
Копачі - село неподалік Прип'яті і ЧАЕС, у десятикілометровій зоні.
Свого часу тут була моторно-тракторна станція і в корпусі тролейбуса облаштували майстерню місцевого дорожнього управління.
У самій Прип'яті тролейбуси не ходили, але є дані про те, що там готувалися запускати тролейбусну лінію до околиць. Так тут і опинився цей транспортний засіб.
Іржавий тролейбус посеред зарослого травою, покинутого села виглядав дуже постапокаліптично.
Він тав однією з популярних локацій Зони відчуження, куди возили туристів. Також тут іноді ночували сталкери.
Пожежа залишила від нього лише остов.
Лелів
За попередніми даними, село Лелів вигоріло майже повністю.
Це село вважали одним з найкраще збережених у всій Зоні відчуження.
До пожежі там все ще стояло багато хат з побутом місцевих жителів часів 1986 року.
Ще одна визначна локація Лельова - місцева школа з класичним радянським начинням.
Класи збереглися майже у тому вигляді, як звідси вийшов останній учень у квітні 1986 року.
За даними, які надходять BBC News Україна з Чорнобильської зони, школа не вціліла - "згоріла до тла".
Санаторій "Смарагдовий"
Ще один втрачений об'єкт - санаторій "Смарагдовий" ("Изумрудный").
Вогонь тут пройшовся також дуже сильно.
Санаторій розташований у лісі між селами Копачі та Лелів, на березі ставка-охолоджувача ЧАЕС.
Колись тут відпочивали діти працівників ЧАЕС та військових з об'єкта "Дуга" ("Чорнобиль-2").
Санаторій складався з кількох десятків дерев'яних будиночків, розмальованих казковими персонажами.
Голова громадської ради Держагентства з управління Зоною відчуження Олександр Сирота написав 11 квітня: "Смарагдовий" - все".
Інші втрати
Вогонь дістався і до залізничної станції Янів.
Це залізнична зупинка одразу поруч з Прип'яттю (колись через неї ходили потяги "Москва-Хмельницький").
Частково її використовували для технічних потреб і після 1986 року.
Як саме постраждав Янів, наразі невідомо, утім зрозуміло, що більша частина станції все ж уціліла.
Частково вигорів і "рудий ліс" біля Янова - легендарний радіоактивний ліс, через який у 1986 році пройшла хмара з ЧАЕС.
Утім, цей ліс горів вже і раніше.
Від вогню постраждали ще кілька покинутих сіл: Чистогалівка, Іловниця, Крива Гора.
Найпопулярніші об'єкти Чорнобильської зони - місто Прип'ять та величезний загоризонтний радар "Дуга" ("Чорнобиль-2") вціліли, хоча й вогонь підійшов максимально близько до них.
Однак і без того Зона відчуження втратила частину своїх локацій, які можна було зустріти лише тут.
А повний список втрат ще треба буде підрахувати.
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