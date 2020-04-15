Що згоріло в Чорнобилі: втрати Зони відчуження через пожежі

Чорнобильська зона відчуження втратила у недавніх пожежах багато унікальних об'єктів, які вже не повернути.

Це - тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.

BBC News Україна пригадує, якими вони були, та оглядає, що сталося з цими локаціями зараз.

Постапокаліптичний тролейбус у Копачах

Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко

У селі Копачі, по якому пройшовся вогонь, згорів легендарний тролейбус МТБ-82.

Так він виглядав до пожежі.

Image caption Тролейбус у Копачах влітку 2013 року

Копачі - село неподалік Прип'яті і ЧАЕС, у десятикілометровій зоні.

Свого часу тут була моторно-тракторна станція і в корпусі тролейбуса облаштували майстерню місцевого дорожнього управління.

У самій Прип'яті тролейбуси не ходили, але є дані про те, що там готувалися запускати тролейбусну лінію до околиць. Так тут і опинився цей транспортний засіб.

Іржавий тролейбус посеред зарослого травою, покинутого села виглядав дуже постапокаліптично.

Він тав однією з популярних локацій Зони відчуження, куди возили туристів. Також тут іноді ночували сталкери.

Пожежа залишила від нього лише остов.

Копирайт изображения YouTube-канал Chornobyl-tour / Ярослав Ємельяненко

Лелів

Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко Image caption Лелів під час пожежі

За попередніми даними, село Лелів вигоріло майже повністю.

Це село вважали одним з найкраще збережених у всій Зоні відчуження.

Копирайт изображения Іван Єременко, "Чорнобильська зона очима сталкера" Image caption Село Лелів за кілька годин до пожежі

До пожежі там все ще стояло багато хат з побутом місцевих жителів часів 1986 року.

Копирайт изображения Gamma Travel

Ще одна визначна локація Лельова - місцева школа з класичним радянським начинням.

Копирайт изображения Gamma Travel Image caption Такою була школа у Лельові до пожежі

Класи збереглися майже у тому вигляді, як звідси вийшов останній учень у квітні 1986 року.

Копирайт изображения Gamma Travel

За даними, які надходять BBC News Україна з Чорнобильської зони, школа не вціліла - "згоріла до тла".

Санаторій "Смарагдовий"

Копирайт изображения Gamma Travel Image caption Санаторій "Смарагдовий" до пожежі

Ще один втрачений об'єкт - санаторій "Смарагдовий" ("Изумрудный").

Копирайт изображения Олександр Сирота Image caption І після вогню

Вогонь тут пройшовся також дуже сильно.

Копирайт изображения Олександр Сирота

Санаторій розташований у лісі між селами Копачі та Лелів, на березі ставка-охолоджувача ЧАЕС.

Копирайт изображения Микола Онищенко

Колись тут відпочивали діти працівників ЧАЕС та військових з об'єкта "Дуга" ("Чорнобиль-2").

Копирайт изображения Микола Онищенко Image caption Ці гойдалки також обгоріли

Санаторій складався з кількох десятків дерев'яних будиночків, розмальованих казковими персонажами.

Копирайт изображения Микола Онищенко Image caption Заєць був одним з символів санаторію "Смарагдовий"

Голова громадської ради Держагентства з управління Зоною відчуження Олександр Сирота написав 11 квітня: "Смарагдовий" - все".

Копирайт изображения YouTube-канал Chornobyl-tour Image caption Рештки одного з будиночків

Інші втрати

Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко

Вогонь дістався і до залізничної станції Янів.

Це залізнична зупинка одразу поруч з Прип'яттю (колись через неї ходили потяги "Москва-Хмельницький").

Частково її використовували для технічних потреб і після 1986 року.

Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко Image caption Станція Янів - це вже майже Прип'ять. Саме тому пожежа тут означала реальну небезпеку для міста

Як саме постраждав Янів, наразі невідомо, утім зрозуміло, що більша частина станції все ж уціліла.

Частково вигорів і "рудий ліс" біля Янова - легендарний радіоактивний ліс, через який у 1986 році пройшла хмара з ЧАЕС.

Утім, цей ліс горів вже і раніше.

Від вогню постраждали ще кілька покинутих сіл: Чистогалівка, Іловниця, Крива Гора.

Найпопулярніші об'єкти Чорнобильської зони - місто Прип'ять та величезний загоризонтний радар "Дуга" ("Чорнобиль-2") вціліли, хоча й вогонь підійшов максимально близько до них.

Однак і без того Зона відчуження втратила частину своїх локацій, які можна було зустріти лише тут.

А повний список втрат ще треба буде підрахувати.

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