Що згоріло в Чорнобилі: втрати Зони відчуження через пожежі

В'ячеслав Шрамович BBC News Україна
  • 15 квітня 2020
Тролейбус МТБ-82 у Копачах

Чорнобильська зона відчуження втратила у недавніх пожежах багато унікальних об'єктів, які вже не повернути.

Це - тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.

BBC News Україна пригадує, якими вони були, та оглядає, що сталося з цими локаціями зараз.

Постапокаліптичний тролейбус у Копачах

Тролейбус МТБ-82 у Копачах після пожежі Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко

У селі Копачі, по якому пройшовся вогонь, згорів легендарний тролейбус МТБ-82.

Так він виглядав до пожежі.

Тролейбус МТБ-82 у Копачах до пожежі
Image caption Тролейбус у Копачах влітку 2013 року

Копачі - село неподалік Прип'яті і ЧАЕС, у десятикілометровій зоні.

Свого часу тут була моторно-тракторна станція і в корпусі тролейбуса облаштували майстерню місцевого дорожнього управління.

У самій Прип'яті тролейбуси не ходили, але є дані про те, що там готувалися запускати тролейбусну лінію до околиць. Так тут і опинився цей транспортний засіб.

Іржавий тролейбус посеред зарослого травою, покинутого села виглядав дуже постапокаліптично.

Він тав однією з популярних локацій Зони відчуження, куди возили туристів. Також тут іноді ночували сталкери.

Пожежа залишила від нього лише остов.

Тролейбус МТБ-82 у Копачах після пожежі - остов Копирайт изображения YouTube-канал Chornobyl-tour / Ярослав Ємельяненко

Лелів

Лелів Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко
Image caption Лелів під час пожежі

За попередніми даними, село Лелів вигоріло майже повністю.

Це село вважали одним з найкраще збережених у всій Зоні відчуження.

Лелів до пожежі Копирайт изображения Іван Єременко, "Чорнобильська зона очима сталкера"
Image caption Село Лелів за кілька годин до пожежі

До пожежі там все ще стояло багато хат з побутом місцевих жителів часів 1986 року.

школа у Лельові Копирайт изображения Gamma Travel

Ще одна визначна локація Лельова - місцева школа з класичним радянським начинням.

школа у Лельові Копирайт изображения Gamma Travel
Image caption Такою була школа у Лельові до пожежі

Класи збереглися майже у тому вигляді, як звідси вийшов останній учень у квітні 1986 року.

Клас Копирайт изображения Gamma Travel

За даними, які надходять BBC News Україна з Чорнобильської зони, школа не вціліла - "згоріла до тла".

Санаторій "Смарагдовий"

Смарагдовий Копирайт изображения Gamma Travel
Image caption Санаторій "Смарагдовий" до пожежі

Ще один втрачений об'єкт - санаторій "Смарагдовий" ("Изумрудный").

Смарагдовий Копирайт изображения Олександр Сирота
Image caption І після вогню

Вогонь тут пройшовся також дуже сильно.

Качелі у Смарагдовому Копирайт изображения Олександр Сирота

Санаторій розташований у лісі між селами Копачі та Лелів, на березі ставка-охолоджувача ЧАЕС.

Горка у смарагдовому Копирайт изображения Микола Онищенко

Колись тут відпочивали діти працівників ЧАЕС та військових з об'єкта "Дуга" ("Чорнобиль-2").

гойдалки Копирайт изображения Микола Онищенко
Image caption Ці гойдалки також обгоріли

Санаторій складався з кількох десятків дерев'яних будиночків, розмальованих казковими персонажами.

Изумрудный Копирайт изображения Микола Онищенко
Image caption Заєць був одним з символів санаторію "Смарагдовий"

Голова громадської ради Держагентства з управління Зоною відчуження Олександр Сирота написав 11 квітня: "Смарагдовий" - все".

Смарагдовий Копирайт изображения YouTube-канал Chornobyl-tour
Image caption Рештки одного з будиночків

Інші втрати

Янів Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко

Вогонь дістався і до залізничної станції Янів.

Це залізнична зупинка одразу поруч з Прип'яттю (колись через неї ходили потяги "Москва-Хмельницький").

Частково її використовували для технічних потреб і після 1986 року.

Янів Копирайт изображения Ярослав Ємельяненко
Image caption Станція Янів - це вже майже Прип'ять. Саме тому пожежа тут означала реальну небезпеку для міста

Як саме постраждав Янів, наразі невідомо, утім зрозуміло, що більша частина станції все ж уціліла.

Частково вигорів і "рудий ліс" біля Янова - легендарний радіоактивний ліс, через який у 1986 році пройшла хмара з ЧАЕС.

Утім, цей ліс горів вже і раніше.

Від вогню постраждали ще кілька покинутих сіл: Чистогалівка, Іловниця, Крива Гора.

Найпопулярніші об'єкти Чорнобильської зони - місто Прип'ять та величезний загоризонтний радар "Дуга" ("Чорнобиль-2") вціліли, хоча й вогонь підійшов максимально близько до них.

Однак і без того Зона відчуження втратила частину своїх локацій, які можна було зустріти лише тут.

А повний список втрат ще треба буде підрахувати.

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