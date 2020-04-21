"Возила віруси" в Бергамо, а тепер застрягла в Аргентині: історія художниці з України
Сотні українців застрягли в країнах Латинської Америки без запасів грошей та продуктів, багато хто живе там у кредит.
У цій частині світу також оголосили карантин, а українські громадяни можуть розраховувати лише на допомогу своєї держави.
Ольга Комісарова - одна з тих, кого спіткала така доля, - зізнається: найбільше боїться, щоб держава про них не забула.
"Привезла вірус" у Бергамо"
Рік тому українська художниця-емальєр Ольга Комісарова працювала над новою серією робіт. Цього разу це були не фактурні композиції з каміння, металу та емалі, не ювелірні прикраси чи скульптури.
Вона виготовила фігурки мікроорганізмів. І влітку 2019-го повезла їх показати своїм іноземним колегам до італійського міста Бергамо, яке через сім місяців по тому перетворилося на один із світових центрів пандемії.
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"Тепер друзі жартують, що завдяки моїм роботам уперше "коронавірус" побував у Бергамо ще за пів року до епідемії", - посміхається Ольга.
І ось тепер вона читає повідомлення від друзів з Бергамо в Аргентині, п'ючи місцевий чай мате, який донедавна їй зовсім не смакував: "Раніше думала, що це неможливо, ніби в тютюн налили води. Але й до цього можна звикнути".
"Як нам вижити в чужій країні до кінця серпня, якщо авіасполучення не буде аж до того часу? А таке може статися. В Аргентині влада планує поступовий вихід із карантину, який поки що триває до 26 квітня. Вони його постійно продовжують", - каже Ольга, яка три місяці стажувалася в Аргентині у майстра Марсело Бессі, відомого в усьому світі своїми роботами в нетрадиційних техніках гарячої емалі.
"Зараз я живу в його художній майстерні в провінції Буенос-Айрес Ла Лусія. Він дуже переживає, чим заплатити за оренду в наступному місяці. Грошей зараз ніде заробити. Хоч Марсело відомий за кордоном, у себе вдома він, як художник, незахищений, тобто, по суті, ніхто. Як і я в Україні", - розповідає українка.
Трохи полегшує життя таким орендарям, як Марсело, рішення аргентинської влади заборонити виселяти людей, які не можуть оплатити оренду. Але ця заборона діятиме лише три місяці. А гроші за цей час усе одно доведеться заплатити.
На початку квітня спливав термін навчання Ольги в Аргентині, і на руках у неї вже був квиток додому.
Епідемія коронавірусу та карантин зруйнували всі плани. Співробітники посольства поширювали інформацію про пасажирські рейси, що ще були доступні в останні дні перед закриттям кордонів. Але не до всіх вона дійшла вчасно. І вільних місць там лишалося замало. Організованої, масової евакуації з цих країн не було.
Тепер Ольга живе в чужій майстерні, отримує допомогу продуктами від українського посольства та сподівається на евакуацію, для якої наразі немає ані чіткого плану, ані дати, ані маршруту.
До того, ж у цій частині світу почалася прохолодна осінь, а в Ольги із собою - лише літні речі. Немає жодної гарантії, що й зиму не доведеться зустріти в Аргентині.
Станом на 15 квітня в Аргентині підтвердили 2 443 випадки захворювання на коронавірус, 559 уже одужали, 109 людей померли.
Просила крупи, а привезли ще й овочі
Через тиждень після дати від'їзду з Аргентини, який так і не стався, в дівчини почали закінчуватися гроші.
"Я зрозуміла, що самотужки можу не впоратися. Написала в групу у Facebook, де є представники українського посольства. Попросила допомогти крупами й консервами. Наступного дня мені привезли продукти, навіть курятину та овочі. Після мене співробітники посольства повезли допомогу ще двом українцям".
Відтоді вони регулярно цікавляться справами й залучають українську діаспору до доставки продуктів землякам. Посольство також запропонувало теплий одяг.
Звикла до чотирьох стін
Ольга звикла працювати на самоті цілими днями в чотирьох стінах майстерні, але навіть на неї цілодобова ізоляція тисне.
На аргентинському карантині чи не найбільша розрада для людей - похід у магазини та супермаркети, які працюють лише по півдня. Там людей просять дотримуватися відстані в чергах. В Аргентині працює громадський транспорт, але охочі ним користуватися повинні мати спеціальні дозволи.
А ось відділення банків не працюють. Доступні лише банкомати. І тепер українці, в яких на руках готівка в іноземній валюті, не можуть обміняти її на аргентинські песо.
Після походів до крамниць у другій половині дня, за спостереженнями українки, люди, зібравшись усі разом у тісних квартирах, переважно сваряться.
"Люди просто налякані. Вони готові на себе надягати, що завгодно. У перші дні карантину в місцевих магазинах розкупили туалетний папір, мийні засоби, антисептики. Тепер у відділах молочної продукції розвішують оголошення, щоб не брали більше ніж шість пакетів молока в одні руки", - описує карантинні будні аргентинців українська художниця.
"Люди довго перебували в комфортних умовах. І забули, яким різним може бути життя. Нам лише здавалося, що ми багато знаємо", - розмірковує про реалії пандемії художниця.
Вона переконана, що вже сьогодні потрібно продумувати план повернення українців із Латинської Америки, щоб провести евакуацію одразу після відкриття кордонів і нікого "не загубити".
"Найбільше хвилює питання, коли ми зможемо звідси вилетіти. Як на мене, було б логічно зібрати всіх українців із різних країн Латинської Америки і повернути додому одним великим літаком. Логістично це було б найбільш реалістично. В Аргентині, наскільки мені відомо, застрягли близько 40 українців, включно зі співробітниками посольства. Я готова сидіти на обсервації, тільки щоб знову опинитися вдома", - каже Ольга.
"Просто прошу, щоб про нас не забули", - наголошує вона.
У нинішній ситуації усім бракує ресурсів: застряглим українцям, місцевим мешканцям, посольству. У багатьох вони просто закінчуються. А попереду - повна невизначеність.
BBC News Україна попросила МЗС прокоментувати, скільки саме українців не встигли повернути додому з країн Латинської Америки та що у відомстві планують робити в цій ситуації.
На момент виходу матеріалу відповідь ми не отримали.
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