"Возила віруси" в Бергамо, а тепер застрягла в Аргентині: історія художниці з України

Копирайт изображения Ольга Комісарова Image caption Художниця-емальєр Ольга Комісарова давно звикла носити респіратор. Майстри, що працюють із гарячою емаллю, працюють у ньому постійно

Сотні українців застрягли в країнах Латинської Америки без запасів грошей та продуктів, багато хто живе там у кредит.

У цій частині світу також оголосили карантин, а українські громадяни можуть розраховувати лише на допомогу своєї держави.

Ольга Комісарова - одна з тих, кого спіткала така доля, - зізнається: найбільше боїться, щоб держава про них не забула.

"Привезла вірус" у Бергамо"

Рік тому українська художниця-емальєр Ольга Комісарова працювала над новою серією робіт. Цього разу це були не фактурні композиції з каміння, металу та емалі, не ювелірні прикраси чи скульптури.

Вона виготовила фігурки мікроорганізмів. І влітку 2019-го повезла їх показати своїм іноземним колегам до італійського міста Бергамо, яке через сім місяців по тому перетворилося на один із світових центрів пандемії.

"Тепер друзі жартують, що завдяки моїм роботам уперше "коронавірус" побував у Бергамо ще за пів року до епідемії", - посміхається Ольга.

І ось тепер вона читає повідомлення від друзів з Бергамо в Аргентині, п'ючи місцевий чай мате, який донедавна їй зовсім не смакував: "Раніше думала, що це неможливо, ніби в тютюн налили води. Але й до цього можна звикнути".

Копирайт изображения Ольга Комісарова Image caption "Бактерії" Ольги Комісарової. Ідея створити їх із гарячої емалі спала їй на думку за рік до появи у світі людей нового вірусу

"Як нам вижити в чужій країні до кінця серпня, якщо авіасполучення не буде аж до того часу? А таке може статися. В Аргентині влада планує поступовий вихід із карантину, який поки що триває до 26 квітня. Вони його постійно продовжують", - каже Ольга, яка три місяці стажувалася в Аргентині у майстра Марсело Бессі, відомого в усьому світі своїми роботами в нетрадиційних техніках гарячої емалі.

"Зараз я живу в його художній майстерні в провінції Буенос-Айрес Ла Лусія. Він дуже переживає, чим заплатити за оренду в наступному місяці. Грошей зараз ніде заробити. Хоч Марсело відомий за кордоном, у себе вдома він, як художник, незахищений, тобто, по суті, ніхто. Як і я в Україні", - розповідає українка.

Трохи полегшує життя таким орендарям, як Марсело, рішення аргентинської влади заборонити виселяти людей, які не можуть оплатити оренду. Але ця заборона діятиме лише три місяці. А гроші за цей час усе одно доведеться заплатити.

На початку квітня спливав термін навчання Ольги в Аргентині, і на руках у неї вже був квиток додому.

Епідемія коронавірусу та карантин зруйнували всі плани. Співробітники посольства поширювали інформацію про пасажирські рейси, що ще були доступні в останні дні перед закриттям кордонів. Але не до всіх вона дійшла вчасно. І вільних місць там лишалося замало. Організованої, масової евакуації з цих країн не було.

Копирайт изображения NurPhoto/GettyImages Image caption В Аргентині до організації карантину залучили військових. Вони роздають їжу найбільш нужденним

Тепер Ольга живе в чужій майстерні, отримує допомогу продуктами від українського посольства та сподівається на евакуацію, для якої наразі немає ані чіткого плану, ані дати, ані маршруту.

До того, ж у цій частині світу почалася прохолодна осінь, а в Ольги із собою - лише літні речі. Немає жодної гарантії, що й зиму не доведеться зустріти в Аргентині.

Станом на 15 квітня в Аргентині підтвердили 2 443 випадки захворювання на коронавірус, 559 уже одужали, 109 людей померли.

Просила крупи, а привезли ще й овочі

Через тиждень після дати від'їзду з Аргентини, який так і не стався, в дівчини почали закінчуватися гроші.

"Я зрозуміла, що самотужки можу не впоратися. Написала в групу у Facebook, де є представники українського посольства. Попросила допомогти крупами й консервами. Наступного дня мені привезли продукти, навіть курятину та овочі. Після мене співробітники посольства повезли допомогу ще двом українцям".

Відтоді вони регулярно цікавляться справами й залучають українську діаспору до доставки продуктів землякам. Посольство також запропонувало теплий одяг.

Копирайт изображения ОЛЬГА КОМІСАРОВА Image caption Техніка гарячої емалі на металі

Звикла до чотирьох стін

Ольга звикла працювати на самоті цілими днями в чотирьох стінах майстерні, але навіть на неї цілодобова ізоляція тисне.

На аргентинському карантині чи не найбільша розрада для людей - похід у магазини та супермаркети, які працюють лише по півдня. Там людей просять дотримуватися відстані в чергах. В Аргентині працює громадський транспорт, але охочі ним користуватися повинні мати спеціальні дозволи.

А ось відділення банків не працюють. Доступні лише банкомати. І тепер українці, в яких на руках готівка в іноземній валюті, не можуть обміняти її на аргентинські песо.

Після походів до крамниць у другій половині дня, за спостереженнями українки, люди, зібравшись усі разом у тісних квартирах, переважно сваряться.

"Люди просто налякані. Вони готові на себе надягати, що завгодно. У перші дні карантину в місцевих магазинах розкупили туалетний папір, мийні засоби, антисептики. Тепер у відділах молочної продукції розвішують оголошення, щоб не брали більше ніж шість пакетів молока в одні руки", - описує карантинні будні аргентинців українська художниця.

Копирайт изображения NurPhoto/GettyImages Image caption Поліція перевіряє спеціальні дозволи на проїзд у громадському транспорті на станції Ретіро в Буенос-Айресі

"Люди довго перебували в комфортних умовах. І забули, яким різним може бути життя. Нам лише здавалося, що ми багато знаємо", - розмірковує про реалії пандемії художниця.

Вона переконана, що вже сьогодні потрібно продумувати план повернення українців із Латинської Америки, щоб провести евакуацію одразу після відкриття кордонів і нікого "не загубити".

"Найбільше хвилює питання, коли ми зможемо звідси вилетіти. Як на мене, було б логічно зібрати всіх українців із різних країн Латинської Америки і повернути додому одним великим літаком. Логістично це було б найбільш реалістично. В Аргентині, наскільки мені відомо, застрягли близько 40 українців, включно зі співробітниками посольства. Я готова сидіти на обсервації, тільки щоб знову опинитися вдома", - каже Ольга.

Копирайт изображения Ольга Комісарова Image caption Ольга Комісарова в художній майстерні аргентинця Марсело Бессі

"Просто прошу, щоб про нас не забули", - наголошує вона.

У нинішній ситуації усім бракує ресурсів: застряглим українцям, місцевим мешканцям, посольству. У багатьох вони просто закінчуються. А попереду - повна невизначеність.

BBC News Україна попросила МЗС прокоментувати, скільки саме українців не встигли повернути додому з країн Латинської Америки та що у відомстві планують робити в цій ситуації.

На момент виходу матеріалу відповідь ми не отримали.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!