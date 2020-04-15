Копирайт изображения Getty Images Image caption Джефф Безос заснував Amazon у 1995 році. З 2018 року він є найбагатшою людиною світу

Багатство засновника та керівника Amazon зросло на 24 млрд доларів після того, як високий попит на онлайн-закупи товарів збільшив ціну акцій його компанії до нового максимуму.

За даними Bloomberg Index Billionaires, Джефф Безос має статки в 138 млрд доларів і зміцнив свою позицію найбагатшої людини у світі.

Компанія Безоса виграє від збільшення онлайн-закупів, які роблять люди, змушені залишатися вдома через спалах коронавірусу.

Amazon наймає зараз тисячі працівників, аби впоратися зі зростанням попиту. Втім, деякі робітники критикують компанію через рівень захисту робочих місць від поширення коронавірусу.

Пану Безос належить 11% акцій Amazon. Лише у вівторок акції компанії зросли на 5,3%.

Родина Волтонів, якій належить американський гігант роздрібної торгівлі Wal-Mart, також виграла від карантину.

Цього року статки Волтонів зросли на 5% до 169 млрд доларів, і це зробило їх найбагатшою родиною у світі, повідомляє Bloomberg.

Оскільки мільйони людей зараз працюють з дому, статки засновника сервісу відеоконференцій Zoom Еріка Юаня зросли більш ніж удвічі - до 7,4 млрд доларів.

Водночас, згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, в цьому році 500 найбагатших людей у ​​світі втратили 553 млрд доларів.

Інвестори у світовій нафтогазовій галузі спостерігали різке падіння вартості акцій, через падіння цін на сировину, зменшення світового попиту і суперечку Саудівської Аравії та Росії, яку вдалося розв'язати минулого тижня.

Шлях до слави

Пан Безос заснував Amazon в 1995 році, використавши 100 тисяч доларів особистих та сімейних грошей. Він кинув роботу у хедж-фонді у віці 30 років після того, як побачив статистику про швидке зростання Інтернету.

До нього приєдналася його дружина Маккензі, з якою він познайомився, коли обидва працювали в нью-йоркському хедж-фонді DE Shaw. У них четверо дітей.

Подружжя розлучилося в 2019 році. Маккензі Безос отримала $38 млрд, зокрема, 4% акцій в Amazon.

Протягом місяця з моменту запуску Amazon вже відправляла замовлення до всіх 50 штатів США та 45 країн, як стверджується у біографії засновника компанії "Магазин всього: Джефф Безос та епоха Amazon", автором якої є Бред Стоун.

За перші п'ять років існування Amazon продажі зросли з 511 тисяч доларів до більш ніж 1,6 мільярда доларів. Інвестори з відомими прізвищами зацікавилися компанією.

Компанія стала акціонерним товариством в 1997 році, зібравши 54 мільйони доларів. Вона перетворила пана Безоса, який колись допомагав складати до коробок замовлені книги, в одного з найбагатших людей у ​​світі віком до 35 років.

У 1999 році журнал Time згадав його серед наймолодших "Людей року" на той час і назвав "королем електронної комерції".

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