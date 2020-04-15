Український медик розповів, як бореться з Covid-19 в Італії. Інтерв'ю

Український медик Гліб Бітюков уже другий тиждень працює в Італії - у лікарні, яку переобладнали спеціально для боротьби з пандемією Covid-19.

Коли чогось у лікарні не вистачає в Італії і коли чогось не вистачає в Україні - це різні речі, каже він.

Чи приносять родичі передачі до лікарні? Чи купують ліки для хворих на Covid-19? З чого складається захисне вбрання медиків та скільки пацієнтів припадає на одного медбрата? Чи поступаються українські медики італійським?

Про ці та багато інших подробиць свого відрядження Бітюков розповів BBC News Україна. Він є одним із українських медиків, яких влада відправила два тижні допомагати та вчитися у Європі. У Києві Бітюков працює медбратом у 17-й лікарні.

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