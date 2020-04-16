Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.

Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.

Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.

Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.

Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.

НАТО чи не НАТО?

Офіційно курс на Альянс ніхто не згортав. Відверто пронатівські заяви постійно звучать від віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка, а також міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

На цьому тлі заяви нового міністра оборони про "недосяжність" стандартів Альянсу викликають занепокоєння, визнає Ганна Шелест, член правління "Української призми" та керівниця програми дослідження проблем міжнародної безпеки.

"Ми бачимо, що є різнополюсні процеси. Ми бачимо, що на політичному рівні змін немає, а як буде на практичному рівні - це інше питання", - каже Шелест.

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При чому саме перші кроки Андрія Тарана на посаді вказують на те, що надалі інтеграція з НАТО буде відбуватися здебільшого на словах, переконаний Олег Жданов, військовий експерт та колишній офіцер Генштабу ЗСУ.

"Це не те що тривожні дзвіночки, це треба підіймати ґвалт. Чому? Тому що це політика президента. Міністр лише втілює в життя політику президента", - підкреслює він.

Сам Андрій Таран на закритому засіданні оборонного комітету Верховної Ради запевнив депутатів, що його не так зрозуміли, розповів BBC News Україна член комітету, депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Таран, мовляв, мав на увазі, що не треба кидатись гучними обіцянками. Краще зосередитись на практичних речах - дотриманні стандартів Альянсу та взаємосумісності окремих підрозділів українських військ та сил НАТО.

"Наскільки він був щирим під час цієї відповіді - це питанняне до мене?" - уточнює Рахманін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українсько-американські військові навчання в Яворові на Львівщині

"З мого досвіду, коли кажуть, що стандарти нам потрібні лише для взаємодії з підрозділами НАТО під час навчань, мають на увазі, що нікуди інтегруватися не хочуть. Ця риторика - добре відома", - пояснює BBC News Україна поінформоване джерело з оборонної сфери.

Попередник Тарана на посаді міністра оборони Андрій Загороднюк переконаний, що досягнення стандартів НАТО - абсолютно реальне.

В розмові з BBC News Україна він пояснює, що жодна з країн, які останніми роками приєдналися до НАТО, не відповідають стандартам на 100%, але це і непотрібно для вступу в Альянс.

"У нас був ключовий пакет напрацювань. Якби ми все це запровадили, ми могли б сміливо стверджувати, що перейшли на стандарти НАТО. І це будь-якому спеціалісту відомо", - каже пан Загороднюк.

Хто такий Андрій Таран?

Андрій Загороднюк був першим міністром оборони від президента Володимира Зеленського.

Виходячи зі стандартів НАТО, він здавався еталонним міністром - абсолютно цивільна людина з відверто прозахідною позицією і добре налагодженими комунікаціями. Багато років займався реформою оборонного сектору на посаді керівника Проєктного офісу реформ.

Але міністром Загороднюк був всього шість місяців.

Його наступник Андрій Таран, який став міністром 4 березня, людина зовсім іншого типу. Він - кадровий військовий та неохоче йде на контакт не лише з пресою, а й з власними колегами. Понад 20 років служив в різних родах військ, в тому числі в сухопутних військах та у розвідці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій Таран у парламенті одразу після призначення на посаду міністра оборони

Експерти високо відзначають західну освіту та дипломатичний досвід нового міністра - він багато років працював спочатку при посольстві України в США, а тоді у представництві України при ООН.

Призначення Андрія Тарана разом з новим урядом збіглося з іншим серйозним кадровим рішенням - у лютому Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака.

Саме з особою Єрмака пов'язують неоднозначне рішення створити так звану Консультативну раду щодо Донбасу, в склад якої на рівні з представниками від України мають увійти "посланці" від ОРДЛО.

Співрозмовник BBC News Україна, знайомий з ситуацією, стверджує, що саме Єрмак просував на посаду міністра Андрія Тарана. Так само, з посиланням на свої джерела, про це повідомляло "Дзеркало тижня".

"Таран зручний для всіх, він зручний для Хомчака (Руслан Хомчак - головнокомандувач ЗСУ), у нього мінімальні амбіції", - каже BBC News Україна високопоставлений офіцер на умовах анонімності.

"Треба розуміти, що він не до кінця військовий, і на війні ніколи не був. Його на три місяці відправили в зону бойових дій, щоб почепити чергову генеральську зірочку", - додає він.

Таран справді протягом кількох місяців був представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі.

Тоді ж мав місце дивний інцидент - у Twitter Ради національної безпеки та оборони з'явилося повідомлення, що генерала Тарана звільнили з посади, начебто йому "оголосили підозру" через державну зраду.

Наступного дня в РНБО запевнили, що це - фейк, а їхню сторінку зламали.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Таран (справа від представника ОБСЄ) кілька місяців пропрацював у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі

Окремі експерти вважають, що не дуже добре в резюме нинішнього міністра виглядає також те, що на початок військової агресії Росії він обіймав посаду заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони.

Саме розвідка мала надавати командуванню необхідну інформацію, щоб ворог не заскочив Україну зненацька, втім на практиці агресія стала для країни абсолютно неочікуваною.

Пристрасті за реформами

Речниця міністра Світлана Павловська усі інсинуації щодо Андрія Тарана заперечує. "Він ментально пронатівський, він ментально в НАТО. Міністр вільно володіє англійською мовою, він пронатівський навіть у порівнянні з попередником", - переконує вона.

Втім, стиль спілкування з колегами у міністра важко назвати таким, що відповідає західним стандартам. Не кажучи вже про те, що деякі кадрові рішення також викликають занепокоєння у експертів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій Загороднюк - попередній глава Міноборони президента Зеленського та цілком цивільний міністр

Зокрема, на наступний день після свого призначення міністр звільнив з посади помічника міністра з питань морської безпеки та розвідки ВМС Андрія Риженко - одного з найбільш прозахідних офіцерів Збройних сил.

Риженко довгий час був заступником штабу ВМС з питань євроатлантичної інтеграції та активно співпрацював з силами Альянсу.

При чому проблема не в тому, що новий міністр змінює штат під себе, пояснює Риженко BBC News Україна.

Проблема в тому, що міністр жодного разу з ним не зустрівся. Офіцера навіть не попередили належним чином про скорочення.

"Я замикався на міністра, він мав мене викликати на пару хвилин, поставити питання, я мав доповісти, - розповідає офіцер. - Я не напрошуюсь, щоб він мене призначав чи перепризначав, але він міг би хоча б віднестись до мене як до військового".

Найбільший скандал останніми тижнями розгорівся навколо Проєктного офісу реформ (ПОР).

Йдеться про групу цивільних експертів, які при обох президентах п'ять років брали активну участь у впровадженні реформ в ЗСУ. Зокрема, реформи харчування, сержантського корпусу, логістики та електронних закупівель.

Копирайт изображения Навчальний центр "Десна" Image caption Проєктний офіс реформ, зокрема, курував пілотний проєкт підготовки військових медиків за стандартами НАТО

Спершу без будь-яких пояснень членів ПОР виселили з приміщення Міноборони, тоді заблокували їхні перепустки до міністерства та Генштабу, а 10 квітня своїм наказом Андрій Таран ліквідував організацію.

У своїй манері міністр за місяць так і не знайшов часу, щоб зустрітись з представниками офісу.

Навіть більше, речниця Світлана Павловська заявила BBC News Україна, що реформувати міністерство мають не "малята", а "професійні монстри", тому в міністерстві створили новий орган, який продовжить реформи - Директорат оборонної політики.

Вона звинуватила представників ПОР в тому, що в них високі зарплати до 100 тис. гривень, а роботу свою вони належним чином не виконували та жодного разу за пів року не збиралися.

"Туди входили люди різні, більшість з них не мають життєвого досвіду, не мають дипломів про вищу освіту, - каже пані Павловська. - Як же вони можуть займатись реформою такого потужного відомства і такого стратегічно важливого напрямку в життєдіяльності нашої держави?".

У ПОР звинувачення з боку нового керівництва Міноборони називають нісенітницями.

За словами Андрія Загороднюка, в останні місяці робота йшла більш ніж активно. Зарплати членів ПОР аж ніяк не були захмарними і складали в середньому 30 тис. гривень разом з податками.

Копирайт изображения Навчальний центр "Десна" Image caption Одна з реформ, до якої долучилися співробітники ПОР, - нова система харчування в ЗСУ

Необґрунтовані також закиди щодо відсутності вищої освіти, каже екс-міністр. Ключові співробітники часто могли похвалитись не лише вищою українською, але також якісною західною освітою.

Наприклад, керівниця ПОР Олеся Фаворська має диплом політолога Києво-Могилянської академії, закінчила магістерську програму міжнародних відносин університету Джорджтаун у Вашингтоні та прослухала курс з оборонного менеджменту в Академії оборони Великої Британії.

"Ми публічно говорили, що готові співпрацювати, адже ми працюємо не на політичне керівництво, а на Збройні сили і хотіли хоча б передати ті напрацювання за 5 років, які в нас є, - пояснює пані Фаворська. - Ми очікували якогось діалогу".

Представник офіцерського корпусу, знайомий з ситуацією, на умовах анонімності, називає таку поведінку міністра щодо ПОР вкрай непрофесійною.

"Це дуже непрозорий, різкий маневр, який не відповідає практиці західного менеджменту. Тому що передбачуваність партнера - це визначальний фактор, - пояснює він.

"З представниками офісу реформ спілкувалися президенти, так не робиться. Такий менеджмент нагадує 30-ті - 40-ві роки часів Сталіна і Берії", - додає співрозмовник.

За його словами, якщо міністр найближчим часом не пояснить свою позицію щодо реформування війська та євроатлантичної інтеграції, це може поставити під питання надання військово-технічної допомоги від країн Заходу.

Поки що керівництво НАТО зайняло вичікувальну позицію. У дипломатичних колах BBC News Україна повідомили, що будуть вивчати роботу новоствореного органу з реформування Збройних сил.

"Поки що ні зрада, ні перемога", - зазначив співрозмовник.

Провал в комунікаціях

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Всі експерти, з якими поговорила BBC News Україна, визнають, що такі дії та заяви нового міністра викликають тривогу, але також погоджуються, що робити глобальні прогнози про зміну курсу - передчасно.

В результаті може виявитись, що головна проблема лише в тому, що міністр не здатний вибудувати нормальну комунікацію з громадськістю - за весь час на посаді він дав лише одне інтерв'ю, та й то про коронавірус, і лише один раз відвідав оборонний комітет в Раді.

"Таран, при всій повазі до його освіти та життєвого досвіду, все одно залишається генералом. І він діє як генерал, як військова людина", - пояснює Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"Міністром має бути цивільна людина, тому що це зовсім інший стиль управління, інший стиль комунікацій", - додає експерт.

А неоднозначні заяви у той час, коли міністр досі публічно не представив свої погляди та програму дій, взагалі виглядають безвідповідально, обурюється депутат з оборонного комітету від фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський. Він же - бойовий генерал та колишній командувач сил АТО.

"Керівнику такого рівня, щонайменше, потрібно було утриматися від таких слів, - каже він BBC News Україна. - Всі мають чітко розуміти, що за його заявами будуть слідкувати і досить пильно. Але це нового міністра не зупинило, і він зразу з місця в кар'єр, почав з таких заяв".

"Відсутність чіткої програми взагалі заганяє в глухих кут", - додає Забродський.

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