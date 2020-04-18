Який рік став найкращим в історії сучасної музики?
Від свінгуючих 60-х до панку, ейсід-хаусу та бритпопу. У кожного - своя улюблена доба у музиці.
Але чи є рік, який можна назвати однаково успішним для рок- і поп-музики?
Можливо, це 1968-й, коли Beatles почали свої звукові психоделічні експерименти. Або середина 80-х, коли Принц, Мадонна і Майкл Джексон підштовхували одне одного до підкорення ще більших вершин.
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Якщо попросити людей обрати один визначальний рік у музиці, то більшість майже напевно назве один зі своїх підліткових років.
У підлітковому віці наш мозок - активніший, ми маємо більше часу, щоб слухати музику, і вперше відкриваємо для себе багато речей - тому й спогади про пісні того періоду зберігаються краще.
Коли економіст Сет Стівенс-Давідовіц проаналізував дані музичного сервісу Spotify про звички слухачів, він виявив таку закономірність - якщо хіт вперше пролунав у часи, коли ви були підлітком, то він не втрачає популярності у вашій віковій групі навіть 10 років по тому.
Наприклад, трек Creep від Radiohead - фаворит серед 40-річних чоловіків. А серед 20-річних він не увійшов навіть у топ-300. Фаворитом мілленіалів є сингл Call Me Maybe співачки Карлі Рей Джепсен.
Однак психологи вважають, що причина популярності музичних творів - значно глибша.
"Саме у підліткові роки ми ухвалюємо багато життєво важливих рішень, починаємо будувати серйозні тривалі стосунки та формуємо культурні та політичні переконання, які створюють нашу ідентичність", - розповіла когнітивний нейропсихолог Кетрін Лавдей в інтерв'ю BBC Radio 3.
"Музика має здатність регулювати емоції, [тому] ці пісні природним чином вмонтовані у наші важливі спогади - як позитивні, так і негативні".
Все це, звичайно, цікаво, але не допомагає емпірично визначити, який рік став для музики найкращим. На щастя, нове дослідження від Британської асоціації виробників фонограм (BPI) звужує зону пошуку.
Проаналізувавши всю музику, яку минулого року ВВС транслювала у Британії, вони склали список найпопулярніших музичних років доби рок-н-ролу.
Отже, тепер ми знаємо, що 1984 рік і тодішні треки Purple Rain, Wake Me Up Before You Go Go популярніші за сингли 1989-го (Like A Prayer, Ride On Time). А хіти 1977-го (We Will Rock You, Stayin 'Alive) слухали частіше, ніж ті, що вийшли 1971-го (Brown Sugar, Get It On).
2019-й став найкращим роком загалом - але лише тому, що хіти цього чарту складають п'яту частину (21,1%) усієї стрімінгової активності.
Ось 10 найкращих пісень кожної доби, які були представлені на BBC ще до того, як потрапили до щорічної підбірки BPI All About The Music 2020, що вийде наприкінці цього місяця.
Найпопулярніші пісні 1969 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Here Comes The Sun
|The Beatles
|25,3
|2) I Want You Back
|Jackson 5
|21,1
|3) Sweet Caroline
|Neil Diamond
|17,8
|4) Come Together
|The Beatles
|12,5
|5) Suspicious Minds
|Elvis Presley
|11,2
|6) Fortunate Son
|Credence Clearwater Revival
|10,7
|7) Gimme Shelter
|Rolling Stones
|10,5
|8) Space Oddity
|David Bowie
|9,9
|9) The Boxer
|Simon & Garfunkel
|7,2
|10) Bad Moon Rising
|Credence Clearwater Revival
|7,1
|Джерело: BPI Yearbook
Найпопулярніші пісні 1977 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Mr Blue Sky
|ELO
|31,0
|2) The Chain
|Fleetwood Mac
|27,4
|3) Dreams
|Fleetwood Mac
|24,2
|4) We Will Rock You
|Queen
|23,1
|5) We Are The Champions
|Queen
|18,1
|6) Three Little Birds
|Bob Marley
|13,9
|7) Lovely Day
|Bill Withers
|12,6
|8) Stayin' Alive
|Bee Gees
|12,4
|9) She's Always A Woman
|Billy Joel
|10,9
|10) Easy
|The Commodores
|10,8
|Джерело: BPI Yearbook
Найпопулярніші пісні 1984 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Last Christmas
|Wham!
|42
|2) Do They Know It's Christmas
|Band Aid
|30,2
|3) Take On Me
|A-ha
|25,3
|4) Summer Of '69
|Bryan Adams
|25,2
|5) I Want To Break Free
|Queen
|20,9
|6) Radio Gaga
|Queen
|20,3
|7) Wake Me Up Before You Go Go
|Wham!
|19,5
|8) Footloose
|Kenny Loggins
|18
|9) Dancing In The Dark
|Bruce Springsteen
|14,8
|10) Purple Rain
|Prince & The Revolution
|13,5
|Джерело: BPI Yearbook
Найпопулярніші пісні 1999 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Dancing In The Moonlight
|Toploader
|27,3
|2) No Scrubs
|TLC
|24,7
|3) I Want It That Way
|Backstreet Boys
|22,4
|4) Say My Name
|Destiny's Child
|19,4
|5) All Star
|Smash Mouth
|16,0
|6) Californication
|Red Hot Chili Peppers
|15,6
|7) Still D.R.E.
|Dr Dre ft Snoop Dogg
|15,5
|8) All The Small Things
|Blink-182
|14,7
|9) Forgot About Dre
|Dr Dre ft Eminem
|14,2
|10) Keep On Moving
|Five
|10,9
|Джерело: BPI Yearbook
Найпопулярніші пісні 2006 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Naïve
|The Kooks
|27,4
|2) Chasing Cars
|Snow Patrol
|26,6
|3) She Moves In Her Own Way
|The Kooks
|21,8
|4) Hips Don't Lie
|Shakira ft Wyclef Jean
|18,2
|5) Mardy Bum
|Arctic Monkeys
|18,2
|6) How To Save A Life
|The Fray
|18
|7) When The Sun Goes Down
|Arctic Monkeys
|17,7
|8) Last Request
|Paolo Nutini
|17,5
|9) I Write Sins Not Tragedies
|Panic! At The Disco
|15,5
|10) Chelsea Dagger
|Fratellis
|15,2
|Джерело: BPI Yearbook
Найпопулярніші пісні 2017 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) Bruises
|Lewis Capaldi
|85,2
|2) Perfect
|Ed Sheeran
|60,2
|3) This Is Me
|Keala Settle
|55,5
|4) Body
|Loud Luxury ft Brando
|53,3
|5) Leave A Light On
|Tom Walker
|52,5
|6) Baby Shark
|Pinkfong
|50,8
|7) Lost Without You
|Freya Ridings
|50,7
|8) Shape Of You
|Ed Sheeran
|49,1
|9) Truth Hurts
|Lizzo
|43,6
|10) The Greatest Show
|Hugh Jackman
|41,9
|Джерело: BPI Yearbook
Цікаво, що пісні, які найчастіше слухали, не завжди збігаються з хітами тієї ж доби.
Наприклад, пісня гурту Wings Mull of Kintyre стала найбільш продаваним синглом 1977 року у Великій Британії. Але у чартах тих років ви її не знайдете.
Ще один приклад - пісня All Star гурту Smash Mouth посіла лише 24 місце у хіт-парадах 1999 року. Після того, як вона стала саундтреком до мультфільму "Шрек", композиція отримала нову хвилю популярності. Пісня потрапила до найкращих тогорічних чартів та каталогів караоке.
Однак найпопулярнішою піснею 1999 року все-таки стала інша композиція - Dancing In The Moonlight гурту Toploader.
"Гадаю, це одна з найбільш вдалих наших пісень, - пояснив тривалий успіх треку вокаліст гурту Джо Вошборн. - Вона продовжує звучати на радіо та на музичних стрімінгових платформах. Якщо чесно, люди знають пісню краще, ніж гурт".
Queen не полишає світові чарти завдяки успіху синглу Bohemian Rhapsody. А перевидання альбомів The Beatles, Wham! і Fleetwood Mac підтримує популярність їхніх старих хітів.
В окремому чарті найпопулярніших пісень минулого року перше місце посіли Ед Ширан і Джастін Бібер.
Всі топ-10 пісень прослухали на стрімінгових платформах понад 100 мільйонів разів.
Найпопулярніші пісні 2019 року
|Пісня
|Виконавець
|Кількість прослуховувань (млн)
|1) I Don't Care
|Ed Sheeran & Justin Bieber
|138,8
|2) Bad Guy
|Billie Eilish
|137,1
|3) Vossi Bop
|Stormzy
|121,3
|4) Location
|Dave Ft Burna Boy
|120,4
|5) Giant
|Calvin Harris & Rag 'N' Bone Man
|115,7
|6) Piece Of Your Heart
|Meduza Ft Goodboys
|110,5
|7) Don't Call Me Up
|Mabel
|107,4
|8) Ladbroke Grove
|AJ Tracey
|106,7
|9) Senorita
|Shawn Mendes & Camila Cabello
|106,5
|10) Dance Monkey
|Tones And I
|105,8
|Джерело: BPI Yearbook
Стрімінгові сервіси стали рятівним колом для музичної індустрії після багаторічного піратства та падіння продажів CD.
За даними британської Entertainment Retailers Association, минулого року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на передплату музичних сервісів (тобто приріст становить 23,5%) та прослухали загалом 114 млрд пісень.
А от продажі CD скоротилися на 17% до 318 млн - це на дві третини менше, ніж 2010 року, коли обсяг ринку CD становив 873 млн фунтів.
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