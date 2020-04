Який рік став найкращим в історії сучасної музики?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Beatles, Мадонна, Ед Ширан і Тейлор Свіфт мають мільйонну аудиторію на музичних платформах

Від свінгуючих 60-х до панку, ейсід-хаусу та бритпопу. У кожного - своя улюблена доба у музиці.

Але чи є рік, який можна назвати однаково успішним для рок- і поп-музики?

Можливо, це 1968-й, коли Beatles почали свої звукові психоделічні експерименти. Або середина 80-х, коли Принц, Мадонна і Майкл Джексон підштовхували одне одного до підкорення ще більших вершин.

Якщо попросити людей обрати один визначальний рік у музиці, то більшість майже напевно назве один зі своїх підліткових років.

У підлітковому віці наш мозок - активніший, ми маємо більше часу, щоб слухати музику, і вперше відкриваємо для себе багато речей - тому й спогади про пісні того періоду зберігаються краще.

Коли економіст Сет Стівенс-Давідовіц проаналізував дані музичного сервісу Spotify про звички слухачів, він виявив таку закономірність - якщо хіт вперше пролунав у часи, коли ви були підлітком, то він не втрачає популярності у вашій віковій групі навіть 10 років по тому.

Наприклад, трек Creep від Radiohead - фаворит серед 40-річних чоловіків. А серед 20-річних він не увійшов навіть у топ-300. Фаворитом мілленіалів є сингл Call Me Maybe співачки Карлі Рей Джепсен.

Однак психологи вважають, що причина популярності музичних творів - значно глибша.

"Саме у підліткові роки ми ухвалюємо багато життєво важливих рішень, починаємо будувати серйозні тривалі стосунки та формуємо культурні та політичні переконання, які створюють нашу ідентичність", - розповіла когнітивний нейропсихолог Кетрін Лавдей в інтерв'ю BBC Radio 3.

"Музика має здатність регулювати емоції, [тому] ці пісні природним чином вмонтовані у наші важливі спогади - як позитивні, так і негативні".

Все це, звичайно, цікаво, але не допомагає емпірично визначити, який рік став для музики найкращим. На щастя, нове дослідження від Британської асоціації виробників фонограм (BPI) звужує зону пошуку.

Проаналізувавши всю музику, яку минулого року ВВС транслювала у Британії, вони склали список найпопулярніших музичних років доби рок-н-ролу.

Отже, тепер ми знаємо, що 1984 рік і тодішні треки Purple Rain, Wake Me Up Before You Go Go популярніші за сингли 1989-го (Like A Prayer, Ride On Time). А хіти 1977-го (We Will Rock You, Stayin 'Alive) слухали частіше, ніж ті, що вийшли 1971-го (Brown Sugar, Get It On).

2019-й став найкращим роком загалом - але лише тому, що хіти цього чарту складають п'яту частину (21,1%) усієї стрімінгової активності.

Ось 10 найкращих пісень кожної доби, які були представлені на BBC ще до того, як потрапили до щорічної підбірки BPI All About The Music 2020, що вийде наприкінці цього місяця.

Найпопулярніші пісні 1969 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Here Comes The Sun The Beatles 25,3 2) I Want You Back Jackson 5 21,1 3) Sweet Caroline Neil Diamond 17,8 4) Come Together The Beatles 12,5 5) Suspicious Minds Elvis Presley 11,2 6) Fortunate Son Credence Clearwater Revival 10,7 7) Gimme Shelter Rolling Stones 10,5 8) Space Oddity David Bowie 9,9 9) The Boxer Simon & Garfunkel 7,2 10) Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival 7,1 Джерело: BPI Yearbook

Найпопулярніші пісні 1977 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Mr Blue Sky ELO 31,0 2) The Chain Fleetwood Mac 27,4 3) Dreams Fleetwood Mac 24,2 4) We Will Rock You Queen 23,1 5) We Are The Champions Queen 18,1 6) Three Little Birds Bob Marley 13,9 7) Lovely Day Bill Withers 12,6 8) Stayin' Alive Bee Gees 12,4 9) She's Always A Woman Billy Joel 10,9 10) Easy The Commodores 10,8 Джерело: BPI Yearbook

Найпопулярніші пісні 1984 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Last Christmas Wham! 42 2) Do They Know It's Christmas Band Aid 30,2 3) Take On Me A-ha 25,3 4) Summer Of '69 Bryan Adams 25,2 5) I Want To Break Free Queen 20,9 6) Radio Gaga Queen 20,3 7) Wake Me Up Before You Go Go Wham! 19,5 8) Footloose Kenny Loggins 18 9) Dancing In The Dark Bruce Springsteen 14,8 10) Purple Rain Prince & The Revolution 13,5 Джерело: BPI Yearbook

Найпопулярніші пісні 1999 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Dancing In The Moonlight Toploader 27,3 2) No Scrubs TLC 24,7 3) I Want It That Way Backstreet Boys 22,4 4) Say My Name Destiny's Child 19,4 5) All Star Smash Mouth 16,0 6) Californication Red Hot Chili Peppers 15,6 7) Still D.R.E. Dr Dre ft Snoop Dogg 15,5 8) All The Small Things Blink-182 14,7 9) Forgot About Dre Dr Dre ft Eminem 14,2 10) Keep On Moving Five 10,9 Джерело: BPI Yearbook

Найпопулярніші пісні 2006 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Naïve The Kooks 27,4 2) Chasing Cars Snow Patrol 26,6 3) She Moves In Her Own Way The Kooks 21,8 4) Hips Don't Lie Shakira ft Wyclef Jean 18,2 5) Mardy Bum Arctic Monkeys 18,2 6) How To Save A Life The Fray 18 7) When The Sun Goes Down Arctic Monkeys 17,7 8) Last Request Paolo Nutini 17,5 9) I Write Sins Not Tragedies Panic! At The Disco 15,5 10) Chelsea Dagger Fratellis 15,2 Джерело: BPI Yearbook

Найпопулярніші пісні 2017 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) Bruises Lewis Capaldi 85,2 2) Perfect Ed Sheeran 60,2 3) This Is Me Keala Settle 55,5 4) Body Loud Luxury ft Brando 53,3 5) Leave A Light On Tom Walker 52,5 6) Baby Shark Pinkfong 50,8 7) Lost Without You Freya Ridings 50,7 8) Shape Of You Ed Sheeran 49,1 9) Truth Hurts Lizzo 43,6 10) The Greatest Show Hugh Jackman 41,9 Джерело: BPI Yearbook

Цікаво, що пісні, які найчастіше слухали, не завжди збігаються з хітами тієї ж доби.

Наприклад, пісня гурту Wings Mull of Kintyre стала найбільш продаваним синглом 1977 року у Великій Британії. Але у чартах тих років ви її не знайдете.

Ще один приклад - пісня All Star гурту Smash Mouth посіла лише 24 місце у хіт-парадах 1999 року. Після того, як вона стала саундтреком до мультфільму "Шрек", композиція отримала нову хвилю популярності. Пісня потрапила до найкращих тогорічних чартів та каталогів караоке.

Однак найпопулярнішою піснею 1999 року все-таки стала інша композиція - Dancing In The Moonlight гурту Toploader.

"Гадаю, це одна з найбільш вдалих наших пісень, - пояснив тривалий успіх треку вокаліст гурту Джо Вошборн. - Вона продовжує звучати на радіо та на музичних стрімінгових платформах. Якщо чесно, люди знають пісню краще, ніж гурт".

Queen не полишає світові чарти завдяки успіху синглу Bohemian Rhapsody. А перевидання альбомів The Beatles, Wham! і Fleetwood Mac підтримує популярність їхніх старих хітів.

В окремому чарті найпопулярніших пісень минулого року перше місце посіли Ед Ширан і Джастін Бібер.

Всі топ-10 пісень прослухали на стрімінгових платформах понад 100 мільйонів разів.

Найпопулярніші пісні 2019 року

Пісня Виконавець Кількість прослуховувань (млн) 1) I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber 138,8 2) Bad Guy Billie Eilish 137,1 3) Vossi Bop Stormzy 121,3 4) Location Dave Ft Burna Boy 120,4 5) Giant Calvin Harris & Rag 'N' Bone Man 115,7 6) Piece Of Your Heart Meduza Ft Goodboys 110,5 7) Don't Call Me Up Mabel 107,4 8) Ladbroke Grove AJ Tracey 106,7 9) Senorita Shawn Mendes & Camila Cabello 106,5 10) Dance Monkey Tones And I 105,8 Джерело: BPI Yearbook

Стрімінгові сервіси стали рятівним колом для музичної індустрії після багаторічного піратства та падіння продажів CD.

За даними британської Entertainment Retailers Association, минулого року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на передплату музичних сервісів (тобто приріст становить 23,5%) та прослухали загалом 114 млрд пісень.

А от продажі CD скоротилися на 17% до 318 млн - це на дві третини менше, ніж 2010 року, коли обсяг ринку CD становив 873 млн фунтів.

