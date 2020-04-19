Нотр-Дам за рік після пожежі: що з реставрацією?

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Реставраційні роботи в соборі припинили на невизначений термін

Рік тому внаслідок пожежі впав шпиль собору Паризької Богоматері, сам собор дивом вцілів. Кореспондент ВВС у Парижі розповідає, чому відновлення даху припинили, що турбує реставраторів, й чому настоятель собору порівнює його з поважною дамою.

Сумно, але й у такому вигляді - напівзруйнований, із дірками - він не втратив своєї чарівності. А у стінах спорожнілої будівлі примарно співає вітер.

Майже весь минулий рік цю тиху музику перекривали будівельні роботи, туристи і рух транспорту навколо. Але сьогодні біля цього готичного гіганта тихо і порожньо.

Будівельні крани ніяковіло завмерли над риштуванням, зникли туристи, що зазвичай збираються довкола, щоб зробити селфі на тлі вже відбудованих частин собору.

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Денне світло проникає крізь пошкоджений дах

Через карантин усі роботи тут зупинили.

"Самотній, але не покинутий"

"Нотр-Дам - це 850-річна поважна леді, - каже настоятель собору Патрік Шове. - Старенька, яка отримала важкі травми, і нині хворіє. Гадаю, тут є певний символізм. Зараз усі літні та хворі люди - на карантині або у самоізоляції. І Нотр-Дам - не виключення. Він один, але не покинутий напризволяще".

Рік тому, 15 квітня 2019 року, монсеньйор Шове відпочивав у сусідньому кафе, коли побачив густі клуби білого диму, що підіймалися зі шпиля Нотр-Дама.

Він помчав до будівлі, яку так добре знає.

Вогонь швидко робив свою справу, охопивши середньовічні крокви. А потім перекинувся на славетний шпиль, який впав на очах у тисяч приголомшених людей.

Впродовж кількох критичних годин пожежники попереджали французького президента, що, можливо, не зможуть врятувати собор.

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Пошкоджені риштаки потрібно знімати дуже обережно

Рік по тому на зовнішніх стінах з'явилися дерев'яні опори, а навколо здіймається величезна мережа нового риштування.

За іронією долі, саме вони запалали першими під час пожежі, оскільки в храмі тоді велися реставраційні роботи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного дня після пожежі

Патрік Шове каже, що перебувати всередині досі небезпечно.

"Він все ще дуже хиткий, - пояснює він. - Коли старі будівельні риштаки приберуть, лише тоді можна буде сказати, що собор врятований на 100%".

Під час пожежі розплавилося багато свинцю. Свинцевий пил також осів на знаменитих вітражах.

Щоб убезпечити людей, які працюють над відновленням собору, фахівець з вітражів Клодін Луазель ретельно перевіряє кожну вітражну панель у будівлі 19-го століття.

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Усі вітражі доведеться відновити, зокрема, північне вікно-троянду, що виходить на тіньовий фасад собору

У документальному фільмі BBC "Відновлення Нотр-Дама" вона розповіла, що деякі вікна не чистили протягом століть, тому саме бруд захистив їх від свинцевого осаду під час пожежі.

"Перший товстий шар (пилу) став своєрідним захистом, - пояснила вона. - Нам просто треба прибрати всі ці відкладення".

Клодлін реставрує вітражі на нижньому рівні собору, однак фахівці вважають, що вікна, розташовані вище, найімовірніше, постраждали сильніше.

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Склепіння собору також дуже постраждало від пожежі

Майстри у всіх куточках Франції відновлюють меблі та предмети мистецтв, які вдалося врятувати під час пожежі. Вся країна докладає зусиль, щоб мінімізувати втрачене.

Однак причиною затримки відновлення готичної архітектурної перлини став не лише коронавірус.

Після того, як пожежу погасили, роботи тривалий час відкладалися через забруднення свинцем і погану погоду.

Щоб допомогти реставраторам, фахівці з паризького Національного центру наукових досліджень працюють над створенням цифрових моделей для кожного каменю і кожної балки собору.

Кожен з елементів - неповторний, у деяких власні, властиві лише певній добі характерні риси. Те, що ми бачимо, - це з'єднання технологій XII і XXI століть.

"Це дивовижно, - говорить дослідник Лівіо де Лука. - В рамках цього проєкту ми використовуємо найсучасніші технології. Дані, які ми зберемо, вивчатимуть прийдешні покоління".

Копирайт изображения Windfall Films Image caption Головний архітектор з реставрації собору Філіп Вільньов слідкує за відновлювальними роботами

Зараз активно обговорюють, як мають виглядати нові шпиль і дах собору. Архітектори з різних країн надсилають проєкти, де є дзеркала, сонячні батареї та широке скло.

Зовнішнє облицювання може змінитися, але ідентичність собору, його індивідуальність залишаться незмінними - всесвітньовідома будівля, Нотр-Дам - наша ошатна пані, наша леді.

Багато століть й до нині для багатьох - Перша леді Парижа.

Собор Паризької Богоматері до пожежі, відео 360°

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