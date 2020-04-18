Чому церкви ігнорують карантин

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Релігійні спільноти у різних частинах світу часто ігнорують поради медиків уникати групових контактів через ризик поширення коронавірусу.

Спеціальний доповідач ООН з питань свободи релігії Ахмед Шахід закликає уряди країн світу "обмежити деякі прояви релігійних переконань, якщо вони загрожують здоров'ю людей". Це, за його словами, передбачає міжнародне право.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Ахмед Шахід розповів, що релігійні лідери також мають заохочувати вірян до соціального дистанціювання.

За його словами, "вони зобов'язані, можливо навіть на рівні закону, сприяти добробуту громадян".

Covid-19 і церкви

Копирайт изображения Getty Images Image caption Баптистська церква в американському Балтиморі нехтує карантином

Нещодавно християни західного обряду відсвяткували Великдень, і більшість вірян свідомо залишилися вдома. Однак деякі церкви у США проігнорували карантинні обмеження і провели публічні богослужіння.

Приміром, пастор з Луїзіани Тоні Спелл розповів, що попри заборону масових зібрань, його великоднє богослужіння в церкві Life Tabernacle відвідали 1 тис. людей.

У Пакистані деякі мусульманські священники також ігнорують урядові заборони на зібрання понад 5 осіб.

Країна починає потроху знімати карантинні обмеження, і релігійні лідери закликають дозволити людям збиратися для молитви, особливо під час Рамадану.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв обговорити зі священнослужителями заходи, які необхідно вжиті під час священного для мусульман місяця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі пакистанські мечеті проводять традиційні п'ятничні намази навіть під час карантину

Деякі випадки COVID-19 у Пакистані були пов'язані з релігійним рухом "Таблігі Джамаат", члени якого їздили у паломництво на Близький Схід, нехтуючи нормами карантину.

Вважають, що паломники "Таблігі Джамаат" рознесли інфекцію у різні регіони країни. Спалахи інфекції в Індії, Індонезії і Малайзії також пов'язують з цим релігійним рухом.

У Південній Кореї зафіксували тисячі випадків коронавірусу, багато з яких пов'язані з Церквою Сінчхонджі, - таємною релігійною групою, яка, за деякими свідченнями, більше нагадує секту.

Церква вибачилась і заявила, що співпрацює з владою. Але, за словами посадовців, дехто з її членів відмовляється робити тест на коронавірус.

Вчені та медики неодноразово попереджали, що групові зібрання сприяють поширенню COVID-19 та можуть загрожувати життю людей.

Що ж спонукає вірян збиратися, нехтуючи попередженнями?

Нагальна потреба

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі церкви в США пропонували виїзні великодні богослужіння під час карантину

Метью Шмітц - католик. Він мешкає в американському штаті Пенсильванія, де через коронавірус усі публічні меси скасували.

Метью каже, що церковне служіння є дуже важливим. А заходи соціального дистанціювання, які діють у продуктових магазинах, можна також застосовувати у місцях відправлення культу.

"Той, хто ратує за роботу магазинів і закриття церков, навіть за умови дотримання заходів безпеки, ставить комерцію вище за Бога".

Він вважає, що фізична присутність у церкві та участь у таїнствах "є засобом передачі Божої благодаті".

"Бажання бути поруч з чоловіком або дружиною вказує не на слабкість вашого кохання, а на його міць. Гадаю, те саме можна сказати про любов до Бога".

Питання довіри

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віряни церкви Life Tabernacle після служби в Каліфорнії

Бастіян Рут'єнс - голландський психолог, що спеціалізується на релігії та системах вірувань.

На його думку, реакція на офіційні рекомендації дуже залежить від ставлення людей до уряду. Бастіян пояснює, що у США "існує глибока недовіра до держави - майже на культурному рівні".

"Деякі люди дійсно відкрито не дотримуються порад держави - бо не довіряють їй від самого початку".

Пан Рут'єнс вважає, що такі люди також, ймовірно, не довірятимуть урядовим експертам - вченим і медикам.

"Не можу уявити подібну ситуацію у Нідерландах - такої гострої недовіри до влади та її інститутів у нас немає".

Слово лідера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Танзанії каже, що люди не повинні відмовлятись від богослужінь - навіть під час карантину

Іноді лідери держав самі заохочують людей до спільної молитви.

Наприклад, президент Танзанії Джон Магуфулі, хімік за фахом, закликав своїх громадян продовжувати ходити до церков і мечетей.

"Коронавірус - це диявол, він не зможе вижити у тілі Христа, він миттєво згорить, - заявив він під час церковної служби. - Настав час зміцнити нашу віру в Бога".

Хоч Танзанія не запроваджувала режим суворої ізоляції, але школи закрила, а усі громадські зібрання, окрім релігійних, заборонила.

Представник муфтія Танзанії шейх Хасан Саїд Чизенга погоджується з президентом.

"Молитва в мечеті у 27 разів краща за домашню, - каже він. - Вона особливо важлива у ці важкі часи пандемії, адже ми просимо Аллаха допомогти нам перемогти вірус".

Шейх Чизенга каже, що служби в мечетях скоротили і закликали людей принести свої килимки для молитви та частіше мити руки.

Він також зазначив, що готовий припинити роботу Національної ради мусульман Танзанії, якщо в країні запровадять суворий карантин.

Але коронавірус легко передається через руки і поверхні. Тому експерти в галузі охорони здоров'я не вважають подібні заходи адекватними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церкви в Танзанії залишилися відкритими

Свобода віросповідання

Можливість релігійних зібрань пов'язана із фундаментальним правом людини на свободу віросповідання, кажуть експерти.

Однак, на думку Ахмеда Шахіда з ООН, свобода віросповідання має свої межі.

"Право сповідувати свої релігійні переконання обмежене тим, наскільки (одна людина) може завдати шкоди іншій, порушуючи тим самим її права і свободи або наражаючи її здоров'я на небезпеку".

На думку психолога Бастіяна Рут'єнса, ми зіткнулися з вірусом, про який майже нічого не знаємо. А це вимагає термінових заходів.

"Гадаю, зараз дуже важко змінити (поведінку людей), тому без суворих правил не обійтися".

"Уряди країн мають діяти чітко і переконливо, - вважає голландський психолог. - Люди мають відчувати, що влада контролює ситуацію і може авторитетно інформувати їх про поширення інфекції".

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