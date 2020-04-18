Чому церкви ігнорують карантин
Релігійні спільноти у різних частинах світу часто ігнорують поради медиків уникати групових контактів через ризик поширення коронавірусу.
Спеціальний доповідач ООН з питань свободи релігії Ахмед Шахід закликає уряди країн світу "обмежити деякі прояви релігійних переконань, якщо вони загрожують здоров'ю людей". Це, за його словами, передбачає міжнародне право.
В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Ахмед Шахід розповів, що релігійні лідери також мають заохочувати вірян до соціального дистанціювання.
За його словами, "вони зобов'язані, можливо навіть на рівні закону, сприяти добробуту громадян".
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Covid-19 і церкви
Нещодавно християни західного обряду відсвяткували Великдень, і більшість вірян свідомо залишилися вдома. Однак деякі церкви у США проігнорували карантинні обмеження і провели публічні богослужіння.
Приміром, пастор з Луїзіани Тоні Спелл розповів, що попри заборону масових зібрань, його великоднє богослужіння в церкві Life Tabernacle відвідали 1 тис. людей.
У Пакистані деякі мусульманські священники також ігнорують урядові заборони на зібрання понад 5 осіб.
Країна починає потроху знімати карантинні обмеження, і релігійні лідери закликають дозволити людям збиратися для молитви, особливо під час Рамадану.
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв обговорити зі священнослужителями заходи, які необхідно вжиті під час священного для мусульман місяця.
Деякі випадки COVID-19 у Пакистані були пов'язані з релігійним рухом "Таблігі Джамаат", члени якого їздили у паломництво на Близький Схід, нехтуючи нормами карантину.
Вважають, що паломники "Таблігі Джамаат" рознесли інфекцію у різні регіони країни. Спалахи інфекції в Індії, Індонезії і Малайзії також пов'язують з цим релігійним рухом.
У Південній Кореї зафіксували тисячі випадків коронавірусу, багато з яких пов'язані з Церквою Сінчхонджі, - таємною релігійною групою, яка, за деякими свідченнями, більше нагадує секту.
Церква вибачилась і заявила, що співпрацює з владою. Але, за словами посадовців, дехто з її членів відмовляється робити тест на коронавірус.
Вчені та медики неодноразово попереджали, що групові зібрання сприяють поширенню COVID-19 та можуть загрожувати життю людей.
Що ж спонукає вірян збиратися, нехтуючи попередженнями?
Нагальна потреба
Метью Шмітц - католик. Він мешкає в американському штаті Пенсильванія, де через коронавірус усі публічні меси скасували.
Метью каже, що церковне служіння є дуже важливим. А заходи соціального дистанціювання, які діють у продуктових магазинах, можна також застосовувати у місцях відправлення культу.
"Той, хто ратує за роботу магазинів і закриття церков, навіть за умови дотримання заходів безпеки, ставить комерцію вище за Бога".
Він вважає, що фізична присутність у церкві та участь у таїнствах "є засобом передачі Божої благодаті".
"Бажання бути поруч з чоловіком або дружиною вказує не на слабкість вашого кохання, а на його міць. Гадаю, те саме можна сказати про любов до Бога".
Питання довіри
Бастіян Рут'єнс - голландський психолог, що спеціалізується на релігії та системах вірувань.
На його думку, реакція на офіційні рекомендації дуже залежить від ставлення людей до уряду. Бастіян пояснює, що у США "існує глибока недовіра до держави - майже на культурному рівні".
"Деякі люди дійсно відкрито не дотримуються порад держави - бо не довіряють їй від самого початку".
Пан Рут'єнс вважає, що такі люди також, ймовірно, не довірятимуть урядовим експертам - вченим і медикам.
"Не можу уявити подібну ситуацію у Нідерландах - такої гострої недовіри до влади та її інститутів у нас немає".
Слово лідера
Іноді лідери держав самі заохочують людей до спільної молитви.
Наприклад, президент Танзанії Джон Магуфулі, хімік за фахом, закликав своїх громадян продовжувати ходити до церков і мечетей.
"Коронавірус - це диявол, він не зможе вижити у тілі Христа, він миттєво згорить, - заявив він під час церковної служби. - Настав час зміцнити нашу віру в Бога".
Хоч Танзанія не запроваджувала режим суворої ізоляції, але школи закрила, а усі громадські зібрання, окрім релігійних, заборонила.
Представник муфтія Танзанії шейх Хасан Саїд Чизенга погоджується з президентом.
"Молитва в мечеті у 27 разів краща за домашню, - каже він. - Вона особливо важлива у ці важкі часи пандемії, адже ми просимо Аллаха допомогти нам перемогти вірус".
Шейх Чизенга каже, що служби в мечетях скоротили і закликали людей принести свої килимки для молитви та частіше мити руки.
Він також зазначив, що готовий припинити роботу Національної ради мусульман Танзанії, якщо в країні запровадять суворий карантин.
Але коронавірус легко передається через руки і поверхні. Тому експерти в галузі охорони здоров'я не вважають подібні заходи адекватними.
Свобода віросповідання
Можливість релігійних зібрань пов'язана із фундаментальним правом людини на свободу віросповідання, кажуть експерти.
Однак, на думку Ахмеда Шахіда з ООН, свобода віросповідання має свої межі.
"Право сповідувати свої релігійні переконання обмежене тим, наскільки (одна людина) може завдати шкоди іншій, порушуючи тим самим її права і свободи або наражаючи її здоров'я на небезпеку".
На думку психолога Бастіяна Рут'єнса, ми зіткнулися з вірусом, про який майже нічого не знаємо. А це вимагає термінових заходів.
"Гадаю, зараз дуже важко змінити (поведінку людей), тому без суворих правил не обійтися".
"Уряди країн мають діяти чітко і переконливо, - вважає голландський психолог. - Люди мають відчувати, що влада контролює ситуацію і може авторитетно інформувати їх про поширення інфекції".
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