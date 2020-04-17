"Не так важко, як може бути в нас". Українець, який поїхав боротися з Сovid-19 в Італію

Український медик Гліб Бітюков вже другий тиждень працює в Італії - у лікарні, яку переобладнали спеціально для боротьби з пандемією Covid-19.

BBC News Україна розпитала його, чому він погодився поїхати до однієї з найбільш уражених пандемією країн Європи.

"Запропонували - погодився"

В моїй лікарні мене запитали, чи згоден я поїхати в Італію - я погодився. Чому? Якщо ситуація в Україні погіршиться, то нашу лікарню переведуть на допомогу пацієнтам, хворим на Covid-19. Я повинен буду з ними працювати, а зараз є можливість поїхати й навчитися, як це робити, в інших країнах.

Все вирішилося протягом одного дня - вранці мене запитали, наступного дня ми вже полетіли. Я просто приїхав додому, зібрав речі й наступного ранку сів на літак.

Зараз я працюю в одному з регіонів Італії - це, за нашими мірками, лікарня районного рівня. Всі пацієнти тут - інфіковані коронавірусом, заклад повністю переформатований під Covid-19. Усіх інших хворих везуть до інших містечок.

Image caption Лікарня, в якій працює Гліб Бітюков

Як проходить день

Я прокидаюсь в готелі, снідаю, збираюсь. Зазвичай у мене є невеликий рюкзак, куди я складаю всі необхідні речі. Спочатку їх було більше, бо я не знав, до чого готуватися, але зараз вже зрозуміло, що брати з собою майже нічого не потрібно - все є в лікарні.

Весь одяг, включно з уніформою, нам дали, хоча я привіз з України ще й свій власний. Українська сторона також видала нам усі засоби захисту, але потім стало зрозуміло, що частина з них не потрібна.

Носити захисну уніформу не складно - тим більше, що в лікарні працює система кондиціонування. А от як це буде в Україні, мені уявити важко: з кондиціонуванням у нас все погано, до того ж, ми наближаємося до теплої пори року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Італії виявили вже понад 168 тисяч випадків коронавірусу, 22 тисячі людей померли

Найбільше страждає голова, оскільки ти ходиш в захисних окулярах - вони достатньо зручні, але коли носиш їх 12 годин, коли на тобі дві маски, шапочка - годин за 5-6 в тебе просто починає гудіти голова.

В моєму відділенні зараз близько 20 пацієнтів. Я допомагаю, чим можу, - від забезпечення прохідності дихальних шляхів до внутрішньовенних ін'єкцій. Це абсолютно все те саме, що ми робимо в Україні.

Італійської ми не розуміємо, а італійці далеко не всі говорять англійською - тому спочатку відчувався мовний бар'єр.

Зараз вже простіше - я знаю їхні процедури напам'ять, а якщо хтось не може чогось пояснити, то просто показує.

"Звичайні пацієнти"

Інфіковані коронавірусом - звичайні пацієнти. Це трохи схоже на радіацію, якої ти не бачиш, але вона є, і ти розумієш, що вона тебе вбиває.

Так само й тут - інфекції начебто немає, але ти розумієш, що вона поруч.

А так, це звичайні хворі. Єдина різниця - майже всі мають проблеми з легенями, тобто у них у всіх низька оксигенація, низький рівень кисню в крові, і це перше, за чим ти маєш слідкувати.

Коли бачиш все обладнання, яке тут є, кількість розхідних матеріалів, а потім згадуєш, що італійці скаржаться, що їм чогось не вистачає, - дивуєшся. Вони пояснюють, що до коронавірусу все було інакше.

Тут є вся білизна, і постільна, і натільна для пацієнтів, всі розхідні матеріали, всі ліки. Пацієнт не біжить за ними, ніхто не дає список ліків родичу, які треба купити, бо якщо він не купить, то тебе не буде чим лікувати.

"Не так важко, як може бути в нас"

Не вистачає в Італії й не вистачає у нас, в Україні, - це різні речі, бо у нас усього цього просто немає. Все, до чого ти тут тягнешся рукою, в нас його взагалі не знайти. Думаєш: тут, мабуть, все-таки не так важко, як може бути в нас.

Є багато речей, які варто забрати з собою в Україну - передусім, ставлення до пацієнтів.

Тут воно починається вже з того, як застеляється ліжко хворого, скільки туди кладеться простирадел, як вони заправляються. Пацієнт завжди в центрі уваги.

Спочатку я достатньо сильно хвилювався за те, як ми, українці, виглядаємо на тлі іноземних фахівців. Бо в Україні ти працюєш у своєму середовищі, а тут все інакше.

Зрештою, мені було приємно усвідомити, що насправді наші знання і наші навички нічим не гірші за їхні - ми робимо все те саме і достатньо непогано.

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