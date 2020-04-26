Кліщі та хвороба Лайма. Що це таке і як від неї вберегтися

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Весна - це не лише повернення тепла, а й активність кліщів, які можуть переносити інфекційні захворювання.

Одне з них - хвороба Лайма, також відома як бореліоз.

Розповідаємо, наскільки вона небезпечна і як вберегтися.

Що таке хвороба Лайма

Не всі кліщі є небезпечними для людини, але деякі можуть переносити збудників інфекцій. В українських широтах найпоширеніші хвороби, що передаються кліщами, - кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма.

І якщо від енцефаліту існує ефективна вакцина, то від хвороби Лайма - ні.

Бореліоз наразі є найпоширенішою хворобою, що передається кліщами у Північній півкулі.

Запізнє діагностування хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. За найгіршого сценарію, результатом захворювання може стати важка форма інвалідності й навіть смерть.

Які симптоми

Перші симптоми хвороби проявляються лише після інкубаційного періоду, який у більшості випадків триває від одного до двох тижнів. Втім, іноді може йтися і про кілька місяців з моменту укусу кліща.

На місці укусу зазвичай (але не завжди) виникає почервоніння шкіри, у хворих також може підвищуватися температура, виникати відчуття втоми й головний біль. В деяких випадках буває нудота. Також може розвинутися світлобоязнь, біль очних яблук та оніміння.

Вже на цьому етапі дуже важливо звернутися до лікарів: більшість пацієнтів, які проходять повний курс вживання антибіотиків, повністю одужують.

Якщо ж своєчасно не звернутися до медиків, хвороба може прогресувати, викликаючи запалення в суглобах, нервовій системі та серці, і може розвинутися вже за кілька місяців після інфікування.

В окремих випадках хвороба призводить до втрати працездатності та важкої форми інвалідності.

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Як вберегтися

Якщо у випадку з енцефалітом дієвим запобіжником є вакцинація (ефективність - близько 95%), то вакцини проти хвороби Лайма досі не винайшли.

Тому найкращий вихід - зробити усе, аби уникнути укусу кліща.

Кілька основних порад, якщо ви зібралися на прогулянку:

намагайтеся носити закритий одяг і високе взуття - так кліщу важче буде дістатися до шкіри

бажано, щоб одяг був світлим - це дає шанс вчасно помітити кліща

використовуйте репеленти - спецзасоби для відлякування кліщів

після повернення додому уважно огляньте тіло та одяг - іноді кліщі ховаються у складках одягу і можуть чекати на шанс прикріпитися до тіла людини упродовж кількох днів

Лікарі нагадують, що підхопити кліща можна не лише в лісі чи парку, а на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві. Укус кліща майже неможливо відчути.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ?

Головне - діяти швидко. В ідеалі варто звернутися до лікарів, але якщо ви розумієте, що це займе багато часу, то діставати кліща краще самостійно - чим менше часу він проведе під шкірою, тим меншою є вірогідність зараження.

Для видалення кліща підійде спеціальний пристрій (його можна придбати в аптеках) або ж звичайний пінцет. Його треба підсунути якомога ближче до шкіри й, розхитуючи з боку в бік, викрутити кліща. Після цього варто протерти місце укусу антисептиком.

Видаленого кліща можна помістити в закриту посудину - в лабораторії зможуть перевірити, чи є він переносником збудника інфекції.

Окрім того, варто упродовж щонайменше трьох тижнів стежити за станом свого здоров'я. У разі підвищення температури або виникнення почервоніння в місці укусу - негайно звертайтесь до лікаря.

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