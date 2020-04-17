Почаївська лавра: що там відбувається і чи є коронавірус

Копирайт изображения УНІАН Image caption Почаївська лавра. Головні споруди лаври у стилі бароко побудували в 18 столітті, коли монастир належав грекокатоликам.

На тлі спалаху коронавірусу у Києво-Печерській лаврі з'являється дедалі більше інформації про можливі випадки хвороби у Почаївській лаврі на Тернопільщині.

Вперше про вірус у цій лаврі заговорила влада Молдови. Її громадяни захворіли після того, як повернулись з Почаєва.

У ЗМІ з'являється інформація про можливі випадки хвороби у насельників Почаївської лаври. Пресслужба УПЦ МП це наполегливо заперечує.

16 квітня про хворих у лаврі повідомила влада Тернопільської області, навіть заявила про поширення хвороби з лаври на кілька районів області.

Але на сьогодні офіційно повідомили тільки про трьох хворих церковників, які не живуть у лаврі, а співають там у хорі. Також захворів один диякон, який у лаврі постійно не живе.

Що ж насправді відбувається в Почаївській лаврі та чи є там спалах коронавірусу - з'ясовувала ВВС News Україна.

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Сигнал з Молдови

У Києво-Печерській лаврі перші тести зробили на початку квітня. За даними джерел ВВС в мерії міста, після першого звернення з лаври з симптомами, схожими на коронавірус, туди запросили відому інфекціоністку Ольгу Голубовську. За її рекомендацією провели перші тестування.

У Почаївській лаврі перший сигнал про можливу хворобу на коронавірус з'явився ще в другій половині березня.

Тоді захворіли молдовські паломники, які з'їздили в Почаїв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Києво-Печерська лавра повністю заблокована

Проте в лаврі зв'язок з цим спалахом заперечили. З того часу там тестувань монахів так і не проводили.

Кілька тижнів у ЗМІ з'являлись найрізноманітніші чутки про хворобу у лаврі, але офіційно їх не підтверджували.

У самому місті Почаїв фіксували позитивні тести священників, але з лаврою це не пов'язували.

Лавра неохоче йшла на контакт з офіційною владою. До останнього часу там бачили групи вірян, які приходили на молитви.

Реакція керівника області

На повідомлення щодо можливої епідемії в лаврі 16 квітня відреагував керівник Тернопільської області Володимир Труш.

На засіданні оперативного штабу він заявив, що до лаври є велике питання, яке треба вирішувати у світлі наближення Великодня і небезпеки масового зараження.

Область ухвалила рішення ще дужче посилити карантинні обмеження і відвідування служб у церквах з 18 до 21 квітня. А з лаврою розібратись окремо.

Санітарний лікар області Оксана Чайчук заявила, що священники з Почаївської лаври могли заразити людей у сусідніх з Почаєвом районах.

"Визріла ситуація у Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою. Священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює бухгалтером Шумської райлікарні", - заявила вона.

За її словами, через це заразився навіть головний лікар.

Пані Чайчук поскаржилась, що намісник лаври не йде на співпрацю.

Вона нагадала, що консул Молдови також звертався до української влади через вісьмох паломників, які могли заразитись в Почаєві.

Копирайт изображения Володимир Труш Image caption ДСНС почала дезінфекцію Почаївської лаври

"Ситуація в Почаївській лаврі стоїть на особистому контролі в прем'єр-міністра. Йдуть вже запити з Кабміну про це", - налякала вона.

Ще більше здивував начальник поліції області Олександр Богомол, який заявив, що не зміг зв'язатись з намісником лаври.

З наради у губернатора складалось враження, що лавра - це окрема держава в державі, на яку влада не має впливу.

Керівництво області вирішило встановити пункти пропуску на в'їздах в Почаїв і все ж таки спробувати домовитись з лаврою про співпрацю. Або принаймні зупинити потік паломників до святині.

Врешті, вирішили переконати лавру зробити у її приміщеннях дезінфекцію та просити максимально закритись на ці вихідні для вірян.

Таке обговорення ситуації в Почаївській лаврі допомогло - керівники лаври пішли на співпрацю.

Що відбувається в лаврі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Паломники у Почаєві

ВВС News Україна поспілкувалась з головою Кременецької районної ради Володимиром Стефанським, який надав офіційну інформацію про ситуацію в лаврі. Почаїв входить у її юрисдикцію.

Пан Стефанський розповів, що ввечері 16 квітня до лаври приїздив начальник поліції області. Й вони з намісником митрополитом Володимиром домовились про кілька принципових речей.

Найперше - погодили та почали проводити санітарну обробку приміщень.

Влада отримала принципову згоду, що богослужіння будуть у храмах тільки з насельниками (постійними мешканцями), але без вірян.

Віряни можуть бути на території лаври, проте не в самих храмах.

"Владика каже, що за час усіх навал лавра не закривалась. Зараз він її теж не закриє", - додав Володимир Стефанський.

Офіційно серед постійних мешканців лаври та монахів, за його словами, хворих на коронавірус не підтверджували. Але й тестування серед них не проводили.

"Станом на зараз є підтвердженим коронавірус у трьох хористів. Це приходська церква - там співають не монахи, а батюшки із сусідніх храмів - мешканці міста Почаїв та сусідніх сіл", - пояснює голова районної ради.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Почаївська лавра - місто у місті

Він пояснив, що заражений диякон служить у лаврі, але живе за її межами в Почаєві.

Чиновник запевняє, що обласна влада не зовсім коректно пов'язує захворювання в Почаєві із Шумськом.

"Моє особисте враження, що в лаврі десь гуляє коронавірус, але це швидше не між насельниками лаври. Просто лавра була тим місцем, де йде передача вірусу через контакт. Це так, як магазин стає місцем передачі вірусу", - припустив пан Стефанський.

Влада області домовилась з намісником лаври митрополитом Володимиром, що незабаром монахи монастиря також пройдуть тест на коронавірус.

Коли почнуть робити тестування - поки що чиновники не знають.

Бюджетоутворююче підприємство

Володимир Стефанський визнає, що лавра - це фактично "бюджетоутворююче підприємство", яке годує Почаїв.

"Якщо міський голова Почаєва своїм розпорядженням закриє лавру, то йому з міста тікати доведеться. Ми заборонили ходити в храми. Але взяти лавру в облогу й заблокувати - це надто складне рішення, фактично нездійсненне", - визнає чиновник.

Для того, щоб заблокувати Почаївську лавру так само, як Києво-Печерську, на його думку, має бути рішення області.

Районна влада ухвалила рішення про жорсткішу заборону на відвідування громадських місць 18-21 квітня.

Але працівники лаври та віряни й надалі зможуть жити у місті та ходити в лавру, визнає пан Стефанський.

"Лавра - як підприємство. Частину роботи роблять монахи, а частину - наймають зовнішніх працівників", - вказує він, але визнає, що зараз там практично нікого з гостей немає.

Володимир Стефанський твердить, що ще місяць тому домовились з намісником лаври, що вони не будуть селити в себе паломників. І ця домовленість нібито виконується - автобуси не їдуть.

Але приїздити у місто на авто, винаймати житло й ходити до лаври - це влада заборонити не може.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Почаївська лавра

"Люди також можуть приїхати зранку, зайти в лавру, поцілувати всі ікони, поклонитись мощам. Це перекрити неможливо", - додає пан Стефанський.

Перекрити лавру кордонами поліції, як це зробили в Києві, в Почаєві поки що не планують.

Зараз поліція встановила три блокпости на під'їздах до Почаєва й не пропускає авто без тернопільської реєстрації.

Досі відповіді на питання, чи є в Почаївській лаврі спалах коронавірусу, ніхто офіційно дати не може. І до Великодня вже не дасть.

Влада не буде повністю блокувати лавру за київським прикладом, а тільки намагатиметься максимально обмежити доступ туди вірянам.

16 квітня МВС заявило, що поліція попередила, що на Великдень буде штрафувати вірян у разі скупчення біля храмів.

Проте навряд чи наважиться робити це на території "бюджетоутворюючого підприємства".

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