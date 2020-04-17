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Повідомлення Держдепартаменту США свідчать, що працівники американського посольства були стурбовані біобезпекою у вірусній лабораторії в китайському Ухані.

Ця лабораторія розташована у тому самому місті, де спалах коронавірусу вперше потрапив до світової уваги.

Також президент Дональд Трамп заявляв, що уряд США вивчає непідтверджені повідомлення про "витік" вірусу з лабораторії.

Наскільки імовірною є така теорія?

Про що йдеться в повідомленнях?

Газета Washington Post поширила інформацію, отриману з дипломатичних повідомлень. У них йдеться про те, що у 2018 році американських учених-дипломатів кілька разів відправляли до китайської дослідницької установи. Вони надіслали два попередження у Вашингтон про неналежний рівень безпеки в лабораторії.

Як ідеться у статті, диломати були стурбовані недоліками безпеки та менеджменту в Інституті Вірусології в Ухані (WIV) та просили про допомогу.

У статті також стверджується, що дипломати боялися, що дослідження коронавірусу в кажанів, які проводили в цій лабораторії, створюють ризики виникнення нової пандемії типу Sars.

Газета пише, що ці дипломатичні повідомлення знову розпалили суперечки в американському уряді про те, чи могла WIV або інша лабораторія в Ухані бути джерелом вірусу, який спричинив нинішню пандемію.

Про спалах хвороби стало відомо наприкінці минулого року. Перші випадки захворювання пов'язали з базаром в Ухані, де продавалися тварини.

Але попри припущення в інтернеті, поки що немає жодних доказів того, що вірус Sars-CoV-2 (який спричиняє COVID-19) ненавмисно випустили з лабораторії.

Якими є безпекові заходи в лабораторіях?

Лабораторії, що вивчають віруси та бактерії, дотримуються системи під назвою BSL, що означає Biosafety Level (Рівень біобезпеки).

Є чотири рівні, які залежать від типу біологічних агентів, що вивчаються, і від заходів безпеки, яких необхідно дотримуватись для їхньої ізоляції.

Biosafety Level 1 (BSL-1) - найнижчий, і використовується у лабораторіях, які вивчають добре відомі біологічні речовини, які не загрожують людям.

Заходи безпеки зростають до Biosafety Level 4, найвищого рівня, який призначений для тих лабораторій, що працюють із найнебезпечнішими патогенами, від яких є обмаль вакцин чи ліків: Ебола, вірус Марбурга, і - у випадку лише двох лабораторій у США та Росії - віспи.

BSL-стандарти використовуються в усьому світі, однак із незначними відмінностями.

"Наприклад, росіяни позначають лабораторії з найвищим рівнем ізоляції цифрою 1, а найнижчим - цифрою 4, тобто прямо протилежно стандарту, але реальні заходи та вимоги інфраструктури схожі", - каже доктор Філіппа Лентзос, експерт із біобезпеки у Королівському Коледжі Лондона.

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Та хоч Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) опублікувала посібник із різних рівнів безпеки, жодні міжнародні угоди не змушують дотримуватися цих стандартів.

"Їх розробили, щоб працювати безпечно, щоб ті, хто працюють в лабораторії, не заразили самі себе та своє оточення, і щоб не було випадкових витоків у довкілля", - каже доктор Лентзос.

Однак вона додає: "Батіг, так би мовити, приходить разом із пряником. Якщо хочеш робити проєкти разом із міжнародними партнерами, вони вимагають, щоб лабораторії дотримувались певних стандартів. Або якщо хочете продавати на ринку товари чи послуги (наприклад, тести), ви мусите працювати за міжнародними стандартами".

Справді, Уханський інститут вірусології отримала фінансування від США разом із допомогою від американських дослідницьких інститутів. У повідомленнях дипломатів йшлося навіть про надання ще більшої допомоги.

Про які порушення безпеки йшлося у повідомленнях?

Коротка відповідь полягає в тому, що ми не знаємо цього з інформації, наведеної у Washington Post.

Однак загалом є багато способів порушити заходи безпеки в лабораторії, яка працює з біологічними агентами.

За словами доктора Лентзоса, може йтися про таке: "Ті, хто має доступ до лабораторії, тренування та повторне тренування вчених та фахівців, процедури зі складання протоколу, символіка, інвентарні списки патогенів, процедура повідомлення про нещасні випадки, алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації".

Копирайт изображения Reuters Image caption Перші випадки коронавірусу пов'язували з базаром в Ухані

Але наскільки унікальними були побоювання дипломатів?

Нещасні випадки трапляються. У 2014 році забуті ампули з віспою залишили у картонній коробці у дослідницькому центрі поблизу Вашингтона. У 2015 році американські військові помилково надіслали дев'ятьом лабораторіям по всій країні та військовій базі у Південній Кореї живі зразки карбункули замість мертвих спор.

Стандарти безпеки в лабораторіях нижнього краю шкали BSL є різними, і багато дрібних порушень не потрапляють у новини.

Однак є порівняно мало лабораторій з позначкою BSL-4. Вікіпедія наводить список з 50-ти в усьому світі, однією з яких і є Уханський інститут вірусології. Проте підтвердженого переліку немає.

Ці лабораторії мають бути побудовані за дуже високими стандартами, адже вони працюють із найнебезпечнішими патогенами, що відомі в науці.

Як результат, в них зазвичай дуже добра історія безпеки. Тому будь-які побоювання щодо процедур у таких закладах були б надзвичайною подією.

Чи були вже випадки витоку вірусу з лабораторії?

Майже одразу по тому, як стало відомо про новий коронавірус, з'явилися і різного роду міркування - значною мірою безпідставні - щодо його походження.

Одна теорія, що ширилася в січні, припускала, що вірус створили в лабораторії як біологічну зброю. Вчені неодноразово спростовували ці закиди і зазначали, що згідно з дослідженнями, вірус походить від тварин, найімовірніше, від кажанів.

Віруси також можна створити з метою фундаментальних наукових досліджень. Наприклад, є дослідження, які посилюють здатність патогену викликати захворювання, для того щоб вивчити, як віруси можуть видозмінюватися у майбутньому.

Однак американське дослідження геному коронавірусу, опубліковане у березні, не показало жодних свідчень того, що його створили штучно.

"Порівнюючи послідовності геномів відомих штамів коронавірусу, ми можемо з певністю стверджувати, що SARS-CoV-2 виник природним способом", - заявила співавторка дослідження Крістіан Андерсен із Scripps Research.

Інша заява стосується випадкового витоку природного вірусу з лабораторії. Близькість щонайменше двох дослідницьких інститутів, що вивчають інфекційні захворювання, до ринку морепродуктів в Ухані, де виявили спалах, породили припущення про зв'язок між ними.

Копирайт изображения SPL Image caption Вважають, що коронавірус пішов від тварин, імовірно, від кажанів

Те, що Уханський інститут вірусології досліджував коронавірус у кажанів є відомим задокументованим фактом. Ця робота була цілком законною. Її результати публікували у міжнародних журналах. З огляду на досвід країни зі спалахом Sars на початку 2000-х років, це не повинно дивувати.

Доктор Лентзос каже, що питання походження є "дуже складним", і додає, що "були тихі, неафішовані дискусії… серед експертів із біобезпеки, які мали сумніви щодо теорії походження вірусу з ринку морепродуктів, яку активно просував Китай".

Однак досі немає свідчень того, що якийсь дослідницький інститут в Ухані був джерелом Sars-CoV-2.

16 квітня речник міністерства закордонних справ Китаю Жао Ліджіан згадав цю тему на пресконференції, і заявив журналістам, що представники ВООЗ "багато разів казали, що немає доказів того, що новий коронавірус створили в лабораторії".

Президент Дональд Трамп, якого критикували за ставлення його адміністрації до пандемії, твердить, що американський уряд вивчає теорію лабораторного походження.

Китай неодноразово критикували за брак прозорості на ранніх стадіях спалаху хвороби, а Держсекретар Майк Помпео сказав, що Пекін "має правдиво розповісти", що йому відомо.

Але посеред цієї словесної війни між країнами триває складна і переважно непомітна наукова робота з визначення джерела походження вірусу.

Перекладено Службою моніторингу ВВС

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