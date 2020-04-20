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Для багатьох пацієнтів з важкою формою Covid-19 своєчасне підключення до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) - це часто питання життя і смерті.

Однак навіть цей пристрій не гарантує порятунку, і медикам у всьому світі доводиться робити нелегкий вибір, відключаючи ШВЛ в тих випадках, коли надії більше не залишається.

"Відключати апарат емоційно дуже важко і дуже боляче. Часом навіть здається, що я несу особисту відповідальність за чиюсь смерть", - зізнається Хуаніта Ніттла.

Хуаніта народилася на півдні Індії, але останні 16 років працює в британській системі національної охорони здоров'я (NHS).

Вона - старша медсестра у відділенні реанімації лондонської лікарні Royal Free Hospital.

"Відключати апарат штучного дихання, коли нічого іншого не залишається, - частина моєї роботи", - каже 42-річна Ніттла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Апарати ШВЛ допомагають підтримувати дихання тяжкохворих з діагнозом Covid-19

Воля людини, яка помирає

Якось на початку квітня, коли Хуаніта прийшла на ранкову зміну, начальник відділення повідомив, що їй доведеться перервати лікування пацієнтки з Covid-19.

Пацієнткою виявилася теж медсестра, жінка віком за 50. Хуаніті довелося пояснювати її доньці, в чому полягатиме ця процедура.

"Я постаралася запевнити дівчину, що її мама не відчуває болю і відчуває себе цілком комфортно, а також запитала, чи є у хворої якісь останні побажання, зокрема, релігійного характеру".

У палаті реанімації ліжка стоять поруч один з одним, і крім вмираючої пацієнтки Ніттли там знаходилися й інші хворі, які також були без свідомості.

"Вона лежала в боксі на вісім ліжок, там всі - важкохворі. Я засмикнула фіранку і відключила звукове сповіщення у приладів".

Копирайт изображения Juanita Nittla Image caption Медсестрам у відділенні реанімації під час зміни посидіти вдається вкрай рідко

Всі медики в палаті завмерли на кілька хвилин.

"Медсестри замовкли, адже людська гідність та комфорт пацієнтів - наше першочергове завдання", - говорить Ніттла.

Потім вона піднесла слухавку до вуха хворої і надала її доньці можливість сказати прощальні слова матері.

"Для мене це був просто телефонний дзвінок, але для її родини він мав величезне значення. Звичайно, вони хотіли б мати можливість зробити відеодзвінок, але, на жаль, в реанімації заборонено користуватися мобільними телефонами".

Вимкнути

На прохання родичів пацієнтки Хуаніта включила на комп'ютері обраний ними музичний відеокліп, а потім відключила апарат ШВЛ.

"Я сиділа поруч і тримала її за руки, поки вона не померла", - розповідає медсестра.

Копирайт изображения Juanita Nittla Image caption Багато лікарень, зокрема, лондонська Royal Free, мусили збільшити кількість ліжок у відділеннях реанімації

Рішення про припинення лікування та відключення від апаратури приймає група медиків тільки після ретельної оцінки стану хворого, його віку, медичної історії, реакції на курс лікування і шансів на одужання.

У випадку з Ніттлою її пацієнтка померла через п'ять хвилин після відключення ШВЛ.

"Я бачила як на моніторі стали блимати сигнали тривоги, а потім кардіограма показала суцільну пряму лінію на екрані - серце перестало битися".

Смерть на самоті

Після цього медсестра від'єднала крапельниці, які подавали в кров хворої седативні препарати.

Донька пацієнтки, не знаючи про те, що відбувається в палаті, продовжувала щось говорити матері телефоном і читати молитви. З важким серцем Ніттла мусила взяти слухавку і повідомити, що все закінчилося.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато пацієнтів вмирають на самоті, оскільки через карантин до них не допускають родичів

Втім, за словами Хуаніти, зі смертю хворої її обов'язки не припиняються.

"За допомогою колег я обмила її, загорнула у білий саван і поклала тіло в спеціальний мішок, але спершу нанесла на її лоб зображення хреста", - пояснює медсестра.

До епідемії коронавірусу родичі особисто обговорювали з лікарями процедуру припинення терапії.

Раніше родичам також дозволяли перебувати у відділенні реанімації під час відключення апаратури, яка підтримує життя. Однак у зв'язку з ситуацією в більшості країн світу таку практику наразі скасували.

"Гірко спостерігати, як люди вмирають на самоті", - каже Ніттла і зізнається, що, допомагаючи тим, хто помирає, вона сама краще справляється з ситуацією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лікарні продовжують прибувати нові пацієнти з коронавірусом

Нестача ліжок

У зв'язку зі значним зростанням кількості пацієнтів реанімаційне відділення лікарні розширили з 34 до 60 ліжок. Зараз всі вони зайняті.

У реанімації працює ціла армія зі 175 медсестер.

"Зазвичай в реанімації співвідношення один до одного, але зараз на кожну медсестру припадає по троє хворих. А якщо ситуація і далі погіршуватиметься, то на кожну медсестру буде вже по шість пацієнтів".

Копирайт изображения Juanita Nittla

У деяких медсестер виявили симптоми коронавірусу і вони самоізолювалися. Довелося перепрофілювати медсестер інших спеціальностей для роботи в реанімації.

"Перед кожною зміною ми беремося за руки і говоримо як мантру: "Нехай все буде добре". Ми доглядаємо одна за одною, стежимо, щоб всі носили рукавички, маски та інші засоби захисту", - говорить Ніттла.

Копирайт изображения Juanita Nittla Image caption Хуаніта (в центрі) з двома колегами у відділенні реанімації

У лікарні відчувається брак апаратів ШВЛ, інфузійних помп (для дозованого введення хворим ліків), кисневих балонів та багатьох необхідних медикаментів.

На щастя, в Royal Free вистачає засобів індивідуального захисту для всього персоналу.

У відділенні реанімації, за звичай, реєструють одну смерть на день, це набагато вище середніх показників в період до пандемії.

"Це дуже пригнічує, - зізнається Ніттла, - У мене бувають нічні кошмари, я не можу заснути, мені здається, що я заражусь, я багато спілкуюся з колегами, і всі вони бояться".

Минулого року вона кілька місяців прохворіла на туберкульоз і прекрасно знає, що можливості її легенів сильно обмежені. Але їй, як старшій медсестрі, іноді доводиться пригнічувати власні страхи.

"Мені часто кажуть, що я не мала б виходити на роботу, але ж зараз пандемія, і доводиться про все забути і робити свою роботу. Наприкінці зміни я завжди думаю про пацієнтів, які в цей день померли, але я намагаюся думати про щось інше, коли виходжу зі стін лікарні", - каже медсестра.