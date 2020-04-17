Зеленський припускає пом'якшення карантину після 24 квітня

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Президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" на телеканалі Україна припустив пом'якшення карантину після 24 квітня.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені", - наголосив він.

За словами Зеленського, частково будуть відкривати "дуже важливі галузі", а у травні є ймовірним "пом'якшення відношенню до транспорту".

Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі (нових хворих на коронавірус", - пояснив президент.

Водночас він прогнозує зростання кількості хворих на коронавірус до 2-10% від кількості населення України, якщо не вдасться уникнути скупчень людей на Великдень.

"Якщо буде від 2% до 10% хворих, то медики будуть обирати кому жити далі. 2% - це ще більш-менш, якщо буде 10% - це буде найскладніша ситуація", - попередив Зеленський.

На початку квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що країна може повернутися до "нормального життя" не раніше 15 травня.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - написав у соцмережі керівник МВС.

Водночас він зазначив, що це лише його прогноз, й точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

В Україні станом на ранок 17 квітня зафіксували 4662 випадки коронавірусної хвороби. За весь час від вірусу померли 125 людей, а 246 - одужали.

Криклій: транспорт запрацює не раніше червня

Сьогодні ж міністр інфраструктури Владислав Криклій дав інтерв'ю 24 каналу, в якому припустив, що громадський транспорт запрацює не раніше червня.

"Якщо говорити про громадський транспорт, то, гадаю, - після того, як будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень. Бо фактично у травні ми будемо бачити пік захворюваності", - зазначив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що в травні буде пік захворюваності на коронавірус, тому громадський транспорт запрацює з червня

Він також вважає, що міжнародні перельоти українці зможуть здійснювати з кінця літа або з вересня, бо не варто очікувати швидкого відкриття авіапростору інших країн.

Штрафи для тих, хто прийде до храмів

16 квітня радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт попередив, що поліція чинитиме опір усім, хто збиратиметься біля храмів на Великдень.

"Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - заявив .

За його словами, під час Пасхальних богослужінь в церкві зможуть перебувати не більше 10 людей - при цьому йдеться не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Всі вони мають перебувати в масках.

Прихожани ж зможуть заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.

У випадку, якщо попри усі застереження, під церквами все одно збиратимуться скупчення людей, поліція реагуватиме у два етапи: на першому - попереджатиме громадян про порушення, на другому - складатиме на них адмінпротокол і штрафуватиме. Розмір штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

"Сподіваюся, що великі Пасхальні богослужіння пройдуть відповідно до закону", - додав пан Тандіт.

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