Полісся палає: Аваков розпочав антидиверсійну операцію через підпали

Копирайт изображения twitter.com/AvakovArsen

МВС починає антидиверсійну операцію на Поліссі. Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі", - повідомив він.

"Надзвичайно суха зима, ... лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І, все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось - сховати вогнем свої брудні справи", - вважає міністр.

За словами Авакова, наразі у Чорнобильській зоні з чотирьох загорянь ліквідували одне, в Житомирській області - з чотирьох ліквідували двоє.

Втім, понеділок може бути дуже важким для пожежників.

"Прогноз вітру на сьогодні для гасіння пожежі не дуже хороший - можливі до 15-20 метрів/секунду. Це сильний вітер, вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки - і це ризики", - зазначив міністр.

Суховії та підпал

19 квітня Арсен Аваков на засіданні оперативного штабу в Овручі заявив, що МВС розглядає дві версії виникнення пожеж в Житомирській області - суховії та навмисний підпал. Про це повідомила у Facebook співробітниця відділу комунікацій МВС Вікторія Навроцька.

"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електромережі. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал", - повідомив очільник МВС.

Копирайт изображения twitter.com/AvakovArsen Image caption "Ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал", - заявив очільник МВС

За його словами, затримані кілька молодиків, які підпалювали траву.

Очільник Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький у Facebook повідомив, що подібні пожежі востаннє фіксували 24 роки тому, а подібні шквальні вітри - вісім років тому.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!