Як брудне повітря впливає на смертність від коронавірусу

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Два дослідження показують, що високий рівень забруднення повітря може підвищити ризик смерті від Covid-19.

Доктор Марія Нейра із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіла BBC News, що країни з високим рівнем забруднення, яких багато в Латинській Америці, Африці та Азії, повинні вживати невідкладних заходів.

Люди, які мали хвороби, пов'язані із забрудненням, також мали тяжкий перебіг коронавірусної інфекції.

Водночас медики кажуть, що говорити про прямий зв'язок наразі зарано.

"Ми будемо створювати мапу найбільш забруднених міст на основі нашої бази даних для підтримки національних органів влади у цих регіонах, щоб вони могли підготувати план реагування на епідемію", - сказала д-р Нейра.

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Американське дослідження свідчить, що рівень смертності від Covid-19 зростає приблизно на 15% у районах, що мали навіть незначне збільшення рівня забруднення дрібними частинками протягом кількох років до пандемії.

"Графіки показників смертності від Covid-19, як правило, повторюють графіки як районів із високою щільністю населення, так і з високою кількістю твердих частинок PM2.5", - йдеться у доповіді Гарвардського університету.

Раніше вчені вже знаходили зв'язок між цими частинками, діаметр яких у 30 разів менший за діаметр людської волосини, та проблемами зі здоров'ям, зокрема респіраторними інфекціями та раком легенів.

Гарвардське дослідження ще не рецензували, але професорка Аннет Пітерс з кафедри епідеміології з Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана розповіла ВВС, що його результати узгоджуються з попередніми доповідями про госпіталізацію та смертність через пневмонії.

"Це одне з перших досліджень, що обґрунтовують наші підозри та гіпотези про те, що забруднення повітря твердими частинками може посилювати тяжкість перебігу Covid-19", - сказала вона.

"Ми сподіваємось, що це допоможе запобігти погіршенню якості повітря, особливо коли чуємо про чиновників, які хочуть послабити правила щодо забруднення на тлі цієї пандемії", - каже авторка дослідження, професорка Франческа Домінічі.

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Ще одне дослідження, проведене Сієнським університетом в Італії та Орхуським університетом в Данії, передбачає можливий зв'язок між високим рівнем забруднення повітря та смертями від коронавірусу на півночі Італії.

У регіонах Ломбардія та Емілія Романья рівень смертності становив близько 12%, порівняно з 4,5% у решті Італії.

У дослідженні, опублікованому в Science Direct, зазначають: "Високий рівень забруднення на півночі Італії слід вважати додатковим фактором високого рівня летальності, зафіксованого в цій області".

Слід також враховувати склад населення, вік, різні системи охорони здоров'я та різницю в політиці щодо профілактики у різних регіонах.

Тим часом, Сезар Бугаосан з Асоціації лікарів дихальної системи на Філіппінах, каже: "За нашими попередніми даними, майже всі загиблі у країні люди, які померли через коронавірус, мали супутні захворювання, більшість з яких пов'язані із забрудненням повітря".

За даними ВООЗ, забруднення повітря вбиває близько семи мільйонів людей щороку.

І понад 90% населення світу проживає у місцях, де забруднення повітря перевищує норми, переважно в бідних країнах.

Згідно з минулорічним звітом Світового банку, більшість уражених країн розташовані у Південній Азії, на Близькому Сході, у південній Сахарі та Північній Африці.

Міста у Чилі, Бразилії, Мексиці та Перу також мають небезпечний рівень забруднення повітря, згідно з даними кількох звітів ВООЗ та Організації Об'єднаних Націй.

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Але Всесвітній звіт про якість повітря за 2019 рік стверджує, що найбільше міст із високим рівнем забруднення повітря розташовані в Індії.

В Індії зафіксували 521 смерть від Covid-19.

Д-р С. К. Чабра, завідувач легеневого відділення у спеціалізованій лікарні Primus Super в Делі, каже: "Якщо ми побачимо значне зростання поширення вірусу, люди, які мають супутні хвороби через забруднення повітря, безумовно, постраждають сильніше".

Президент Фонду громадського здоров'я Індії проф. Шрінат Редді заявив: "Якщо забруднене повітря вже пошкодило дихальні шляхи та тканини легенів, в організму скорочується резерв для боротьби із натиском коронавірусу".

Але доктор Ражні Кант Срівастава з Індійської ради медичних досліджень зазначає: "Немає достатньої кількості доказів, і ми також не проводили жодного такого дослідження".

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Під час спалаху Sars у 2002 році, спричиненого іншим штамом коронавірусу, заразилися понад 8000 людей у 26 країнах і померли майже 800 людей.

Дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, проведене в 2003 році, дійшло висновку, що ймовірність загинути від цієї хвороби була вдвічі вищою в людей із районів з більшим забрудненням повітря.

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