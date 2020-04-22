Як брудне повітря впливає на смертність від коронавірусу
Два дослідження показують, що високий рівень забруднення повітря може підвищити ризик смерті від Covid-19.
Доктор Марія Нейра із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіла BBC News, що країни з високим рівнем забруднення, яких багато в Латинській Америці, Африці та Азії, повинні вживати невідкладних заходів.
Люди, які мали хвороби, пов'язані із забрудненням, також мали тяжкий перебіг коронавірусної інфекції.
- Коронавірус: день народження, який перетворився на трагедію
- Фейки про коронавірус у соцмережах: 7 правил інформаційної гігієни
- Вакцина від коронавірусу: вчені планують мати її вже у вересні. Наскільки це реально?
Водночас медики кажуть, що говорити про прямий зв'язок наразі зарано.
"Ми будемо створювати мапу найбільш забруднених міст на основі нашої бази даних для підтримки національних органів влади у цих регіонах, щоб вони могли підготувати план реагування на епідемію", - сказала д-р Нейра.
Американське дослідження свідчить, що рівень смертності від Covid-19 зростає приблизно на 15% у районах, що мали навіть незначне збільшення рівня забруднення дрібними частинками протягом кількох років до пандемії.
"Графіки показників смертності від Covid-19, як правило, повторюють графіки як районів із високою щільністю населення, так і з високою кількістю твердих частинок PM2.5", - йдеться у доповіді Гарвардського університету.
Раніше вчені вже знаходили зв'язок між цими частинками, діаметр яких у 30 разів менший за діаметр людської волосини, та проблемами зі здоров'ям, зокрема респіраторними інфекціями та раком легенів.
Гарвардське дослідження ще не рецензували, але професорка Аннет Пітерс з кафедри епідеміології з Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана розповіла ВВС, що його результати узгоджуються з попередніми доповідями про госпіталізацію та смертність через пневмонії.
"Це одне з перших досліджень, що обґрунтовують наші підозри та гіпотези про те, що забруднення повітря твердими частинками може посилювати тяжкість перебігу Covid-19", - сказала вона.
"Ми сподіваємось, що це допоможе запобігти погіршенню якості повітря, особливо коли чуємо про чиновників, які хочуть послабити правила щодо забруднення на тлі цієї пандемії", - каже авторка дослідження, професорка Франческа Домінічі.
Ще одне дослідження, проведене Сієнським університетом в Італії та Орхуським університетом в Данії, передбачає можливий зв'язок між високим рівнем забруднення повітря та смертями від коронавірусу на півночі Італії.
У регіонах Ломбардія та Емілія Романья рівень смертності становив близько 12%, порівняно з 4,5% у решті Італії.
У дослідженні, опублікованому в Science Direct, зазначають: "Високий рівень забруднення на півночі Італії слід вважати додатковим фактором високого рівня летальності, зафіксованого в цій області".
Слід також враховувати склад населення, вік, різні системи охорони здоров'я та різницю в політиці щодо профілактики у різних регіонах.
Тим часом, Сезар Бугаосан з Асоціації лікарів дихальної системи на Філіппінах, каже: "За нашими попередніми даними, майже всі загиблі у країні люди, які померли через коронавірус, мали супутні захворювання, більшість з яких пов'язані із забрудненням повітря".
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
- Як перевіритися на коронавірус?
- Коронавірус: що він робить з організмом
- Чума, холера, "іспанка": як великі пандемії змінювали світ
За даними ВООЗ, забруднення повітря вбиває близько семи мільйонів людей щороку.
І понад 90% населення світу проживає у місцях, де забруднення повітря перевищує норми, переважно в бідних країнах.
Згідно з минулорічним звітом Світового банку, більшість уражених країн розташовані у Південній Азії, на Близькому Сході, у південній Сахарі та Північній Африці.
Міста у Чилі, Бразилії, Мексиці та Перу також мають небезпечний рівень забруднення повітря, згідно з даними кількох звітів ВООЗ та Організації Об'єднаних Націй.
Але Всесвітній звіт про якість повітря за 2019 рік стверджує, що найбільше міст із високим рівнем забруднення повітря розташовані в Індії.
В Індії зафіксували 521 смерть від Covid-19.
Д-р С. К. Чабра, завідувач легеневого відділення у спеціалізованій лікарні Primus Super в Делі, каже: "Якщо ми побачимо значне зростання поширення вірусу, люди, які мають супутні хвороби через забруднення повітря, безумовно, постраждають сильніше".
Президент Фонду громадського здоров'я Індії проф. Шрінат Редді заявив: "Якщо забруднене повітря вже пошкодило дихальні шляхи та тканини легенів, в організму скорочується резерв для боротьби із натиском коронавірусу".
Але доктор Ражні Кант Срівастава з Індійської ради медичних досліджень зазначає: "Немає достатньої кількості доказів, і ми також не проводили жодного такого дослідження".
Під час спалаху Sars у 2002 році, спричиненого іншим штамом коронавірусу, заразилися понад 8000 людей у 26 країнах і померли майже 800 людей.
Дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, проведене в 2003 році, дійшло висновку, що ймовірність загинути від цієї хвороби була вдвічі вищою в людей із районів з більшим забрудненням повітря.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!