Коронавірус: чи можна порівнювати статистику різних країн

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Усі хочуть знати, наскільки добре їхня країна бореться з коронавірусом у порівнянні з іншими. Але спочатку варто переконатися, що ви порівнюєте однакові речі.

Наприклад, у Сполучених Штатах від Covid-19 загинуло набагато більше людей, ніж у будь-якій інші країні - станом на 23 квітня загалом зафіксували понад 47 тис. смертей.

Але у США проживає 330 мільйонів людей.

Якщо взяти п'ять найбільших країн Західної Європи - Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Іспанію - їхнє сукупне населення становить приблизно 320 мільйонів.

А загальна кількість зареєстрованих випадків смерті від коронавірусу в цих п'яти країна станом на 20 квітня становила понад 90 тис. - більш ніж удвічі більше, ніж у США.

Отже, статистика окремих країн не показує загальної картини.

Щоб порівняння мали сенс та користь, каже Роуленд Као, професор аналізу та обробки даних Единбурзького університету, слід враховувати два важливих аспекти.

"Чи означають вихідні дані одне й те саме? І чи є сенс порівнювати два набори чисел, якщо епідеміологічна ситуація (усі інші фактори, що впливають на поширення захворювання. - Ред.) відрізняється?"

Підрахунок смертей

Існують відмінності у тому, як країни фіксують смерті людей, які мають коронавірус.

Наприклад, Франція включає кількість смертей у будинках для літніх людей у свої щоденні звіти, тоді як Англія - лише смерті у лікарнях.

Також не існує ухваленого міжнародного стандарту щодо статистики смертей чи їхніх причин.

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Чи потрібно пройти тест на коронавірус, щоб потрапити до статистики, чи достатньо підозри лікаря? Чи має вірус бути основною причиною смерті, чи достатньо просто згадки про нього у свідоцтві про смерть?

Тож варто відповісти на питання - чи дійсно ви порівнюєте співставні речі?

Рівень смертності

Багато уваги приділяються рівням смертності, але існують різні способи їхнього вимірювання також.

Один з них - співвідношення кількості смертей до підтверджених випадків: скільки людей помирають з усіх, хто має позитивний результат тесту на коронавірус?

Але різні країни мають дуже різні підходи до тестування. У Британії переважно лише тих людей, які з серйозними симптомами потрапляють до лікарні. Через це рівень смертності може виявитися набагато вищим, ніж у країнах, які мають ширшу програму тестування.

Чим більше тестів роблять у країні, тим більше там виявляють людей, які мають лише легкі симптоми коронавірусу, або навіть не мають їх узагалі.

Отже, рівень смертності серед підтверджених випадків може суттєво відрізнятися від загального рівня смертності.

Ще один показник - це кількість померлих відносно до чисельності населення країни: наприклад, кількість смертей на мільйон людей.

Але він частково залежить від того, на якій стадії спалаху знаходиться окрема країна. Якщо перший випадок там зафіксували на початку світового спалаху, то кількість загиблих там зростала протягом довшого часу.

Уряд Великої Британії порівнює, яка склалась ситуація у кожній країні з моменту 50-ї смерті, але навіть у такому підході є певні проблеми.

У країни, де 50-ту смерть зафіксують пізніше, буде більше часу, щоб підготуватися до вірусу та зменшити кількість загиблих.

Під час усіх цих порівнянь також варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які заразилися коронавірусом, одужають.

Політичні фактори

Складніше довіряти даним, які надходять із країн із жорстко контрольованою політичною системою.

Чи відповідає дійсності кількість смертей, про які повідомляють країни на кшталт Китаю чи Ірану? Насправді ми цього не знаємо.

Наприклад, кількість смертей на мільйон населення у Китаї є надзвичайно низькою - навіть після того, як влада збільшила офіційні цифри загиблих в Ухані на 50%.

Чи можемо ми справді довіряти таким даним?

Демографічний фактор

У різних країнах існують значні демографічні відмінності - наприклад, середній вік населення або місце проживання.

Наприклад, проблематично порівнювати Британію з Ірландією: остання має значно меншу щільність населення, і значно більший відсоток людей там проживає у сільській місцевості.

Більше сенсу матиме порівняння міста Дублін із якимось британським графство, що має схожу за площею міську забудову - наприклад, Мерсісайд.

Також під час проведення паралелей варто брати до уваги вікову структуру населення.

Порівняння рівня смертності у країнах Європи та Африки може не бути ефективним, оскільки в Африці переважно значно молодше населення.

А нам відомо, що люди старшого віку набагато частіше помирають від Covid-19.

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Рівень медичних послуг

З іншого боку, у більшості європейських країн системи охорони здоров'я фінансуються набагато краще, ніж у більшості африканських країн.

І це також вплине на те, наскільки сильно країна постраждає від коронавірусу - так само, як і те, наскільки легко різні культури адаптуються до соціальної дистанції.

Системи охорони здоров'я вочевидь відіграють вирішальну роль у контролюванні пандемії - але вони дуже відрізняються.

"Наскільки активно люди звертаються до лікарів, наскільки легко потрапити до лікарень, чи потрібно платити за якісне лікування? У різних країнах усе це дуже відрізняється", - каже професор Енді Татем з університету Саутгемптона.

Ще одним важливим фактором є рівень супутніх захворювань - тобто кількість інших хвороб, таких як діабет, серцеві захворювання або високий кров'яний тиск - які люди вже мають на момент зараження.

Тестування

Країни, які робили багато тестів на початку пандемії, а також відслідковували усі контакти заражених, є більш успішними у боротьбі з поширенням хвороби.

Наприклад, у Німеччині та Південній Кореї померло набагато менше людей, ніж у найбільш постраждалих країнах.

Кількість тестів на душу населення може бути корисним статистичним інструментом для прогнозування нижчих показників летальності.

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Але дані щодо тестувань у різних країнах також відрізняються - деякі країни фіксують кількість протестованих людей, а інші - загальну кількість проведених тестів (для отримання точних результатів одній людині можуть робити кілька тестів).

Також слід враховувати, коли і де роблять тести - лише в лікарнях чи для ширших верств населення.

У Німеччині та Південній Кореї від самого початку спалаху людей тестували дуже активно, внаслідок чого багато дізналися про те, як поширювався вірус.

Водночас в Італії, де також робили багато тестів, була набагато вища кількість смертей. Проте в Італії почали масштабно тестувати вже після того, як пандемія вже набрала обертів. У Британії роблять так само.

Час покаже

Чи є взагалі якийсь сенс у всіх цих порівняннях?

"Нам хотілось би зрозуміти, чому одні країни борються з епідемією краще за інші, і чого у них можна навчитися, - говорить Джейсон Оке з Оксфордського університету. - І наразі виглядає, що найочевиднішим прикладом є тестування".

Але поки ця епідемія не закінчиться, ми не знатимемо достеменно, яким країнам вдалося впоратися з нею найкраще.

"Лише тоді ми зможемо реально винести якісь уроки на майбутнє", - каже професор Оке.

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