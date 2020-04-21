Почаївська лавра в блокаді: через коронавірус її закрили, а місто відрізали від світу

Копирайт изображения УНІАН Image caption Почаївська лавра - місто у місті

Після масового скупчення вірян у Почаївській лаврі на Великдень та десятків нових випадків коронавірусу в місті, влада Кременецького району повністю блокує Почаїв.

Це перша повна блокада міста в Україні через спалах коронавірусу.

Вже сьогодні керівництво Почаївської лаври заявило, що йде на поступки владі й зачиняє лавру для вірян.

З 12 години 21 квітня доступ вірян до лаври заборонений, про це повідомила адміністрація лаври й закликала людей негайно покинути територію святині.

Раніше поліція області повідомила, що адміністрація лаври не дотрималась домовленостей з владою та пустила на Великдень вірян на богослужіння у храм. Там виникло велике скупчення людей без захисних масок.

На відео було видно, що поліція не змогла втримати натиск вірян, які пройшли всередину.

20 квітня стало відомо, що у Почаєві зареєстрували 13 нових випадків коронавірусу. Хворобу підтвердили ще у кількох священників, які могли мати контакти з Почаївською лаврою.

Копирайт изображения ВВС Image caption Блокпост на в'їзді у місто

Раніше хворобу підтвердили у трьох хористів лаври та диякона, які жили поза її межами.

Місцеві ЗМІ повідомляють про одного монаха лаври, якого нібито поховали після смерті від невідомої хвороби.

Проте керівництво лаври відмовляється проводити тестування у насельників.

20 квітня влада району пішла на рішучі заходи й вирішила повністю заблокувати місто Почаїв - тепер у місто не впускають та не випускають нікого, окрім транспорту для забезпечення міста.

Лавра самоізолюється

"У зв'язку з тим, що в Почаєві запроваджена надзвичайна ситуація, місто закрите. В'їзд та виїзд заборонений, призначена комісія з необмеженими можливостями стосовно лаври та її мешканців", - попередила вірян адміністрація лаври.

І закликала негайно залишити її територію.

"Адміністрація лаври та владика звертається, щоб запобігти неприємностям, зараз в цю ж хвилину всі мешканці та віряни покидайте храм. Забирайте діток, всі покидаємо лавру, ніхто не ходить по території. Якщо ми це не зробимо, то будуть великі неприємності", - заявила адміністрація.

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Поліція не змогла зупинити вірян від входу до храму у лаврі

Раніше місцева влада Кременецького району, до якого відноситься Почаїв, вказувала, що лавра погодилась співпрацювати й скупчень людей на Великдень там не буде.

Проте лавра є для Почаєва "бюджетоутворюючим підприємством", тож влада міста не може діяти щодо святині надто різко.

Вже після Великодня й кадрів натовпів у лаврі, які облетіли всю Україну, влада району пішла на крайні заходи.

Реакція влади

"На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Кременецькому районі під головуванням першого заступника голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслава Онишкевича ухвалили рішення закрити місто Почаїв на в'їзд та виїзд з 10.00 год. 21 квітня 2020 року", - повідомила пресслужба району.

"Хто не вдома - повертайтеся! Хто в Почаєві у гостях - мусите виїхати до завтрашнього ранку", - закликав Вячеслав Онишкевич.

Він розповів, що у Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, "який впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста - лише за відповідними перепустками".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Почаївська лавра

На фоні сплеску захворювань у місті він заявив, що "ситуація стає критичною!".

Про захворювання на коронавірус у лаврі минулого тижня заговорило керівництво області. А ще раніше влада Молдови заявила, що у восьми паломників, які з'їздили у Почаїв, виявили коронавірус.

Проте керівники лаври заперечували хворобу та не давала проводити тестування серед насельників.

Після тижнів заперечень і спростувань ситуація дійшла до краю - лавра зачиняється, місто блокують, і тепер з нього ніхто не зможе виїхати.

Блокада міста

Голова Кременецької районної ради Володимиром Стефанським, у юрисдикції якого є Почаїв, розповів ВВС News Україна, що місто блокують.

"Сьогодні ми завершуємо блокування Почаєва. Є рішення комісії про повне блокування, але воно завершиться остаточно вже у середу зранку", - вказав чиновник.

21 квітня облаштували блокпости та поклали бетонні блоки.

У місто дозволять виїзд та в'їзд тільки спеціальному транспорту - для завезення продуктів і забезпечення зв'язку.

Автомобілі, які будуть їхати із зони зараження, і які за спеціальним рішенням випускатимуть, дезінфікуватимуть.

Копирайт изображения ВВС

Мешканців Почаєва не випускатимуть, але впускатимуть тих, хто повертається додому. Їх попереджатимуть, що виїхати вони вже не зможуть.

Це перша повна блокада міста в Україні через спалах коронавірусу, адже раніше у подібних випадків місцевих мешканців спокійно випускали та впускали.

За даними місцевої влади, основних причин для блокування міста було три:

13 нових хворих;

смерть 43-річної жінки;

рекомендація у зв'язку з великою кількістю контактних осіб - все місто вважається контактним.

За приблизними підрахунками - контактними можуть бути 3-4 тисячі людей з 8 тисяч населення. Загалом у місті 30 хворих.

За даними місцевої влади, у поминальні дні наступної неділі богослужінь над могилами не проводитимуть.

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