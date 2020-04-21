Коли поїде транспорт і планувати відпустку? Пояснює міністр Криклій

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Планувати відпочинок не раніше другої половини літа й готуватися до нових правил для пасажирів. Так радить українцям міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Карантинні обмеження на транспорті будуть знімати тільки поступово. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр Криклій.

Без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси та потяги. Крім того, уряд планує обмежувати кількість пасажирів в одному вагоні. Їм будуть міряти температуру.

Залізниця точно не запрацює до травневих свят. Але конкретних дат її перезапуску в уряду наразі немає.

Міністр дав зрозуміти, що першими запрацюють приміські електрички.

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей до міст, до промислових об'єктів. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масочний режим та менша кількість пасажирів у вагоні. Зрозуміло, що коли в один вагон електрички вранці втиснуться 60 пасажирів, то про жодну соціальну дистанцію не йтиметься".

Міністр також припускає, що доведеться говорити з роботодавцями, щоб люди виходили на роботу в різний час і так само в різний поверталися.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У перший місяць літа поїхати на відпочинок громадським транспортом навряд чи вдасться

"Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.

За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни будуть відкривати свої повітряні брами й куди саме будуть літати. Але цього також точно не буде до травневих свят.

Найпопулярніші напрямки пасажирських авіаперевезень - це Туреччина та Єгипет. Відновлення авіасполучення з Україною залежатиме, зокрема, й від того, як будуть діяти саме вони.

Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше за міжнародні рейси.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не зростає", - припустив міністр.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Польоти на іноземні курорти поки що планувати не варто

17 квітня президент Володимир Зеленський в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" на телеканалі Україна припустив пом'якшення карантину після 24 квітня.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені", - наголосив він.

За словами Зеленського, частково будуть відкривати "дуже важливі галузі", а у травні є ймовірним "пом'якшення щодо транспорту".

"Якщо не буде дуже великої хвилі (нових хворих на коронавірус)", - додав президент.

Тим часом міністр охорони здоров'я Степанов звернувся до уряду, щоб карантинні обмеження поки що продовжили до 12 травня.

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