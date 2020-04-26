Коли з'являться ліки проти коронавірусу?

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За час пандемії коронавірусу померли вже понад 170 тисяч людей, але дієвої терапії проти COVID-19 досі немає.

Коли ж з'являться ці життєво необхідні ліки.

Що роблять науковці?

Фахівці з різних країн не припиняють працювати над розробкою вакцин і препаратів від коронавірусу.

У зоні дослідження - понад 150 різних медикаментів. Більшість з них - вже зареєстровані ліки.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про запуск великого клінічного дослідження Solidarity для оцінки найбільш перспективних методів лікування

Велика Британія заявила, що її дослідження "Recovery" є найбільшим у світі, в ньому вже беруть участь понад 5 тисяч пацієнтів.

Дослідні центри по всьому світу тестують експериментальні методи лікування коронавірусної інфекції за допомогою плазми крові пацієнтів, що вижили після хвороби.

Які препарати можуть допомогти?

Науковці досліджують три головні підходи:

противірусні препарати, які безпосередньо впливають на здатність коронавірусу розвиватися всередині організму

препарати, що можуть "заспокоїти" клітини імунної системи, - пацієнти серйозно хворіють, коли їхня імунна система надмірно реагує і починає завдавати побічної шкоди організму

сироватку, яку беруть з плазми крові людей, що одужали, або ту, що розробили в лабораторії.

Які ліки найбільш перспективні?

Доктор Брюс Ейдвард із Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив після свого візиту до Китаю, що єдиним препаратом, який довів свою ефективність, був ремдесивір - противірусний препарат, який розробили для лікування лихоманки Ебола.

Було доведено, що він ефективно бореться з іншими смертельними коронавірусами, які викликають важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та респіраторний синдром на Близькому Сході (MERS). Це дозволяє сподіватися, що ремдесивір також буде ефективний проти коронавірусу Covid-19.

Чи допомагають ліки проти малярії та ВІЛ?

Багато говорили про те, що у боротьбі з коронавірусом можуть допомогти препарати проти ВІЛ - лопінавір і ритонавір. Однак їхня ефективність поки що не доведена.

Є докази того, що вони діють в лабораторних умовах, але дослідження на людях показали погані результати.

Препарати не допомагають одужати, не зменшують рівень смертності та не знижують кількість вірусу в крові пацієнтів.

Проте оскільки дослідження проводили з тяжкими пацієнтами (майже чверть з них померли), існує ймовірність того, що хворих почали лікувати занадто пізно.

У коло інтересів дослідників також потрапили протималярійні препарати, а їхню ефективність перевіряють в лабораторних умовах.

Хлорохін та його похідний гідроксихлорохін можуть мати противірусну та імуностимулюючу дію.

Ці препарати опинилися в центрі уваги переважно через заяви президента Трампа, але наразі занадто мало доказів їхньої ефективності.

Гідроксихлорохін також використовують для лікування ревматоїдного артриту, оскільки він допомагає регулювати імунну систему та підвищує природний захист організму.

Лабораторні тести показали, що він може гальмувати коронавірус.

Однак ВООЗ каже, що остаточних доказів їхньої ефективності немає.

А імунокоригуючі засоби?

Вірус різко стимулює активність імунної системи.

Але у важких випадках імунітет людини може надмірно реагувати і почати атакувати власні здорові клітини. Виникає системний запальний процес, що призводить до ускладнень, а у найгірших випадках - до смерті.

Серед препаратів, які проходять клінічні випробування у пацієнтів, є імунокоригуючий засобі інтерферон бета.

Інтерферони - це група хімічних речовин, які організм виділяє у відповідь на появу вірусу.

Інтерферон бета знижує запалення, його використовують для лікування розсіяного склерозу.

Британські вчені також досліджують дексаметазон - тип стероїдів, які використовують для зменшення запалення.

Плазма крові пацієнтів, що одужали

У тих, хто перехворів на COVID-19, мають розвиватися антитіла до коронавірусної інфекції. Так виникла ідея лікувати хворобу за допомогою плазми крові пацієнтів, що одужали (реконвалесцентів).

Американські лікарі вже застосували процедуру лікування COVID-19 за допомогою плазми донорів-реконвалесцентів до 500 пацієнтів. Інші країни також активно тестують цей метод.

Коли будуть ліки і чому вони так потрібні?

Говорити про ліки проти вірусу поки передчасно.

Проте дослідники кажуть, що за кілька місяців завершать клінічні випробування препаратів для ранньої діагностики та лікування коронавірусу. Це набагато раніше ймовірної дати появи вакцини (яка захищає, але не лікує інфекцію).

Так відбувається тому, що лікарі тестують вже зареєстровані ліки, тоді як дослідники вакцин почали з нуля.

Деякі абсолютно нові, експериментальні коронавірусні препарати також проходять випробування в лабораторії, але ще не готові до тестування на людях.

Гостра потреба у лікарських засобах проти COVID-19 обумовлена двома причинами:

врятувати людські життя

частково скасувати карантинні заходи.

Ефективне лікування значно пом'якшить перебіг хвороби. Зменшиться кількість хворих, які потребують штучної вентиляції легенів, а значить і навантаження на відділення інтенсивної терапії.

Як зараз лікують коронавірус?

Більшість людей переносять інфекцію у легкій формі, яку лікує режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна.

Проте іноді вірус може викликати більш серйозний стан, коли без апарату для вентиляції легенів не обійтися.

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