"Ядерна бомба Зеленського": як соцмережі реагують на повернення Саакашвілі у владу
Українські соціальні мережі вибухнули жартами, захопленням та щирим здивуванням від інформації про можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ в українському уряді.
Інформацію про можливе призначення спочатку опублікувала низка ЗМІ, потім підтвердили депутати зі "Слуги народу", а врешті й сам Міхеіл Саакашвілі.
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Він пообіцяв представити у Раді своє бачення реформ в Україні. Очікується, що призначення може відбутись вже у п'ятницю.
Колишній президент Грузії переїхав до України після Євромайдану, вважався другом Петра Порошенка. Саакашвілі став керівником Одещини, але згодом почав сваритися з усім керівництвом країни. Спочатку прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.
Той спочатку дав йому український паспорт, але потім звільнив з посади й у 2017 році позбавив громадянства та намагався недопустити в Україну.
Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2018 року організовував у Києві протести проти Порошенка.
Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент України повернув йому громадянство.
Міхеіл Саакашвілі - імпульсивний, він встиг пересваритись з багатьма, а про його конфлікт з чинним міністром внутрішніх справ Аваковим ходять легенди. Особливо після відео, де вони обливались водою зі склянок на засіданні Ради реформ ще при Порошенку.
Все це і стало об'єктом глузування у соцмережах, адже багато хто очікує конфліктів і у новій владі у разі призначення Саакашвілі.
"Перший указ: Порошенка позбавляють громадянства та викидають за Шегині", - жартує Антон Ходза, нагадуючи, що саме там Саакашвілі прорвав кордон.
"Якщо Саакашвілі призначать віцепрем'єром, то в нас скоро закінчиться попкорн - скільки різножанрового кіно закрутиться на всіх напрямках", - пише журналіст Євген Кузьменко.
Він жартує з "продуктивності" співпраці Саакашвілі та Авакова.
"По-перше, гойдалки Саакашвілі-Аваков запрацюють в турборежимі. Кинутою склянкою справа не обмежиться. Виживе тільки один", - прогнозує він.
Журналіст припускає, що у разі такого кадрового призначення Зеленський покаже себе дійсно "ризикованою людиною".
"Петро Олексійович радісно хрумкотить попкорном і думає, а чи не послати Зеленському касету з фільмом "День сурка", - натякає він на майбутній конфлікт президента та Саакашвілі.
Політолог Володимир Фесенко стримано припускає, що призначення Саакашвілі буде повторенням помилки Петра Порошенка.
"Це запрограмований конфлікт, спочатку всередині уряду, а потім неминуче - публічне протистояння між Саакашвілі та президентом", - вважає пан Фесенко.
Більшість оглядачів не прогнозують нічого доброго від цього кадрового призначення.
"Якщо Саакашвілі впихнуть в уряд - я не заздрю Зеленському", - пише журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.
"Все може дійти до того, що Зеленському у разі чого доведеться користатися лайфхаками Порошенка - забирати паспорт і ловити спецназом СБУ ", - жартує вона.
Дехто жартує, що кордони закриті, тож депортувати Саакашвілі у разі чого президент не зможе.
Журналістка Тетяна Даниленко вже розмірковує, кого обере головним злом для себе Саакашвілі в новій владі і проти кого боротиметься в уряді.
"Хліба може і не буде, але видовищ точно буде вдосталь", - жартує журналістка.
Публіцист Сергій Руденко припускає, що Саакашвілі може спрацювати на конструктив, але конфлікти у владі будуть.
"Саакашвілі може бути як мирним атомом, так і ядерною зброєю, здатною рознести все навколо. Головне - хто і як використовуватиме цю ядерну енергію", - розмірковує він.
А журналіст Роман Романюк зауважує, що на майбутній урядових нарадах поруч з Аваковим не ставитимуть склянок, щоб не провокувати конфлікт з Саакашвілі.
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