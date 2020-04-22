"Ядерна бомба Зеленського": як соцмережі реагують на повернення Саакашвілі у владу

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міхеіл Саакашвілі під час прориву кордону у вересні 2017 року

Українські соціальні мережі вибухнули жартами, захопленням та щирим здивуванням від інформації про можливе призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ в українському уряді.

Інформацію про можливе призначення спочатку опублікувала низка ЗМІ, потім підтвердили депутати зі "Слуги народу", а врешті й сам Міхеіл Саакашвілі.

Він пообіцяв представити у Раді своє бачення реформ в Україні. Очікується, що призначення може відбутись вже у п'ятницю.

Колишній президент Грузії переїхав до України після Євромайдану, вважався другом Петра Порошенка. Саакашвілі став керівником Одещини, але згодом почав сваритися з усім керівництвом країни. Спочатку прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.

Той спочатку дав йому український паспорт, але потім звільнив з посади й у 2017 році позбавив громадянства та намагався недопустити в Україну.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2018 року організовував у Києві протести проти Порошенка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Організовані Саакашвілі мітинги проти Порошенка

Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент України повернув йому громадянство.

Міхеіл Саакашвілі - імпульсивний, він встиг пересваритись з багатьма, а про його конфлікт з чинним міністром внутрішніх справ Аваковим ходять легенди. Особливо після відео, де вони обливались водою зі склянок на засіданні Ради реформ ще при Порошенку.

Все це і стало об'єктом глузування у соцмережах, адже багато хто очікує конфліктів і у новій владі у разі призначення Саакашвілі.

"Перший указ: Порошенка позбавляють громадянства та викидають за Шегині", - жартує Антон Ходза, нагадуючи, що саме там Саакашвілі прорвав кордон.

"Якщо Саакашвілі призначать віцепрем'єром, то в нас скоро закінчиться попкорн - скільки різножанрового кіно закрутиться на всіх напрямках", - пише журналіст Євген Кузьменко.

Він жартує з "продуктивності" співпраці Саакашвілі та Авакова.

"По-перше, гойдалки Саакашвілі-Аваков запрацюють в турборежимі. Кинутою склянкою справа не обмежиться. Виживе тільки один", - прогнозує він.

Журналіст припускає, що у разі такого кадрового призначення Зеленський покаже себе дійсно "ризикованою людиною".

"Петро Олексійович радісно хрумкотить попкорном і думає, а чи не послати Зеленському касету з фільмом "День сурка", - натякає він на майбутній конфлікт президента та Саакашвілі.

Політолог Володимир Фесенко стримано припускає, що призначення Саакашвілі буде повторенням помилки Петра Порошенка.

"Це запрограмований конфлікт, спочатку всередині уряду, а потім неминуче - публічне протистояння між Саакашвілі та президентом", - вважає пан Фесенко.

Більшість оглядачів не прогнозують нічого доброго від цього кадрового призначення.

"Якщо Саакашвілі впихнуть в уряд - я не заздрю Зеленському", - пише журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Все може дійти до того, що Зеленському у разі чого доведеться користатися лайфхаками Порошенка - забирати паспорт і ловити спецназом СБУ ", - жартує вона.

Дехто жартує, що кордони закриті, тож депортувати Саакашвілі у разі чого президент не зможе.

Журналістка Тетяна Даниленко вже розмірковує, кого обере головним злом для себе Саакашвілі в новій владі і проти кого боротиметься в уряді.

"Хліба може і не буде, але видовищ точно буде вдосталь", - жартує журналістка.

Публіцист Сергій Руденко припускає, що Саакашвілі може спрацювати на конструктив, але конфлікти у владі будуть.

"Саакашвілі може бути як мирним атомом, так і ядерною зброєю, здатною рознести все навколо. Головне - хто і як використовуватиме цю ядерну енергію", - розмірковує він.

А журналіст Роман Романюк зауважує, що на майбутній урядових нарадах поруч з Аваковим не ставитимуть склянок, щоб не провокувати конфлікт з Саакашвілі.

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