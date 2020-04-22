Феномен Каліфорнії: чому цей штат став лідером в боротьбі з коронавірусом

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Жителі Каліфорнії з подивом спостерігають за ситуацією у Нью-Йорку, що став епіцентром пандемії коронавірусу в США.

Карантин Каліфорнія ввела 19 березня. На той момент у штаті зареєстрували менш ніж тисячу заражених коронавірусом і близько двох десятків смертей.

Каліфорнія стала першим штатом США, що ввів такі жорсткі заходи для стримування пандемії, і третім після Нью-Йорку та Вашингтону, що найбільше постраждав від неї.

Місцева влада наказала тимчасово закрити всі бізнеси, що не мають стратегічного значення і не пов'язані із забезпеченням людської життєдіяльності. Закрили також школи.

Netflix та Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса, наприклад, на той момент вже перевели велику частину своїх працівників на режим роботи з дому.

Нью-Йорк почав вживати таких заходів ізоляції три дні потому. Але ситуація у штатах суттєво різнилася. За словами експертів, різниця у три дні зіграла ключову роль.

Згідно з офіційними даними, станом на 14 квітня у Каліфорнії за два з половиною місяці (відтоді як почали реєструвати перші випадки) від Covid-19 померла 821 людина. У штаті Нью-Йорк майже стільки ж людей зараз помирає щодня.

Поки науковці та місцева влада намагаються з'ясувати причину такої різниці в різних штатах, BBC Mundo поспілкувалася з експертами, які пролили світло на те, чому Каліфорнії вдалося стримати розповсюдження хвороби.

"Привід пишатися"

Фахівці стверджують, що раннє введення карантину та режиму ізоляції стали ключовим елементом успіху Каліфорнії.

"Каліфорнія взяла на себе роль лідера серед решти штатів і ми побачили позитивні результати цього, особливо в регіоні затоки Сан-Франциско", - пояснює Арт Рейнголд, професор епідеміології та біологічної статистики Університету Берклі.

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У Сан-Франциско, де мешкає трохи менше мільйона людей, станом на 13 квітня зареєстрували 17 смертей.

"Ми у найкращому сценарії із можливих, відбувається те, чого ми чекали, але ми також готуємося і до іншого сценарію", - сказав 10 квітня представник місцевої агенції з охорони здоров'я Марк Галі.

"Для каліфорнійців це привід пишатися собою", - додає він і зазначає, що крива захворювань вирівнюється, а кількість хворих у лікарнях зменшується раніше, ніж очікувалося.

Проте, попереджає він, ситуація може погіршитися, якщо "припинити приділяти належну увагу соціальній ізоляції".

Іншим фактором успіху можна назвати "чудовий рівень медичної інфраструктури, що дозволяє надати всім громадянам належну медичну допомогу, не відчуваючи при цьому хронічної нестачі лікарняних ліжок, палат інтенсивної терапії чи медичних працівників", каже Карін Майклз, директорка кафедри епідеміології медичної школи Каліфорнійського університету Лос-Анджелесу.

Каліфорнія навіть передала 500 апаратів штучної вентиляції легень лікарням Нью-Йорка та іншим штатами, що більше за інших постраждали від коронавірусу.

Переваги Каліфорнії

Згідно з даними видання Los Angeles Times, зараз рівень смертності від Covid-19 у Каліфорнії - головних повітряних воротах для сотень прямих рейсів з Китаю, де зародився коронавірус - два випадки на 100 тисяч жителів. У Нью-Йорку ця цифра складає 55,3 на 100 тисяч.

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Карін Майклз звертає увагу на розбіжності між штатами.

"Міська інфраструктура у цих регіонах суттєво різниться: у Каліфорнії райони більш розкидані по території штату, тут більшість людей живуть у приватних будинках, що полегшує дотримання режиму ізоляції, а у Нью-Йорку, особливо у місті, щільність населення дуже висока", - пояснює вона.

Ще один важливий аспект - транспорт.

"Нью-Йорк покладається на систему громадського транспорту, в той час як у Каліфорнії вона не так добре розвинена і більшість жителів пересуваються на власних автомобілях", - каже епідеміолог.

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І хоча між щільністю населення та кількістю заражень прослідковується зв'язок, професор Рейнголд каже, що у деяких районах Східного узбережжя, що не так густо заселене, теж є місця, що стали центрами зараження.

Виклики

Місцева влада каже, що піку захворювань Каліфорнія досягне наступного місяця. Лос-Анджелес продовжив карантин до 15 травня. Та попри це, у штаті вже обговорюють можливість поновлення активності та відкриття бізнесу.

"Головне зараз продовжити стільки заходів, скільки треба. Попереду ще багато викликів і невизначеності", - каже Карін Майклз.

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Рейнголд каже, що для того, щоб "знову відкрити суспільство", необхідно підготувати інфраструктуру, щоб велика кількість людей могла робити тести на коронавірус, а контакти заражених обмежувались.

Також слід облаштувати місця для превентивного карантину та ізоляції. Не менш важливою є і врегулювання проблеми безхатченків, яких у Каліфорнії чимало.

"Ми недостатньо підготовлені, це результат років неналежного виділення коштів на медицину на державному рівні", - каже Рейнголд.

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Губернатор Каліфорнії заявив, що обговорює стратегію виходу з карантину з сусідніми штатами Орегон та Вашингтон, але додав, що послабляти заходи зарано.

Наразі майже три мільйони каліфорнійців звернулися по державну допомогу у зв'язку з втратою роботи.

"Ми обговорюємо те, якою буде нова реальність, але поки що ми не матимемо принаймні колективного імунітету чи вакцини, про впровадження цієї реальності не йдеться", - заявив губернатор.

Переклад підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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