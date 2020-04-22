Де був Саакашвілі минулий рік і як його прем'єрські амбіції?

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Вже дуже скоро Міхеіл Саакашвілі може повернутися у велику українську політику й стати віцепрем'єром з питань реформ.

А якщо простежити його активність у ЗМІ, то можна зробити висновок, що амбіцій у експрезидента Грузії навіть більше.

Чим же займався Саакашвілі останній рік та на каналах якого бізнесмена його можна найчастіше побачити?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Травень 2019, Саакашвілі повертається в Україну після поразки Порошенка

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну на дев'ятий день президентства Зеленського, 29 травня 2019 року.

Перед цим кілька років тривала епопея з українським громадянством Саакашвілі. У липні 2017 року Петро Порошенко, якого Саакашвілі назвав "баригою", позбавив його громадянства.

Експрезидент Грузії силою прорвався через кордон. Проте у лютому 2018 року його депортували до Польщі.

З того часу він жив у Європі.

Після інавгурації президент Зеленський одним зі своїх перших указів повернув Саакашвілі український паспорт. На наступний день той прибув до України.

"Я повернувся в той самий аеропорт, з якого мене виганяли через те, що я підняв голос проти "барижної" влади і несправедливості", - заявив тоді Міхеіл Саакашвілі.

І цілком прямо натякнув, що не проти увійти до нової влади: "Я хочу разом з мільйонами українців - після того, як виник історичний шанс, з новим президентом, з новим урядом - взяти участь в будівництві нової України".

За бортом політики

Копирайт изображения Facebook Саакашвілі Image caption Своє новосілля в Одесі Саакашвілі відсвяткував з Сенцовим і Філімоновим

Але тоді жодної посади Саакашвілі не отримав.

Паралельно Міхеіл Саакашвілі відмовився очолити партію "Удар" мера Києва Віталія Кличка, з яким у команди Зеленського починалося протистояння за столицю.

На позачергових виборах влітку 2019 року експрезидент Грузії намагався самостійно потрапити до Верховної Ради зі своїм "Рухом нових сил".

Але програв без шансів - набрав менше пів відсотка (близько 68 тис. голосів).

З того часу політик більше часу проводив в Одесі, де за президентства Порошенка очолював обласну адміністрацію.

Там Саакашвілі часто критикував свого давнього опонента - мера Геннадія Труханова.

У жовтні відсвяткував новосілля. Серед гостей на святі був колишній в'язень Росії режисер Олег Сенцов.

"На новосілля були мої друзі, геніальний Олег Філімонов розповідав анекдоти, великий одесит Валерій Хаїт читав напам'ять вірші Пастернака про Грузію, і був Олег Сенцов, який в житті дуже сильно мене вразив. Для мене Олег Сенцов - це еталон українського громадянина", - написав тоді Саакашвілі.

Канал Ахметова та ідеї про прем'єрство

Копирайт изображения Facebook Саакашвілі Image caption Віднедавна Міхеіл Саакашвілі став частим гостем на каналі "Україна 24", що входить у медіахолдинг Ріната Ахметова

Попри те, що Саакашвілі так і не став частиною команди Зеленського, нового українського президента він не критикував.

Натомість давав поради, як боротися з корупцією та змінювати економіку.

А на початку квітня у Facebook почали з'являтися ідеї про "прем'єра Саакашвілі".

Спочатку це був перепост фрази Дмитра Гордона, що Зеленському треба призначити Саакашвілі прем'єр-міністром в уряді національної єдності.

Сам Саакашвілі на це скромно відповів: "Прем'єр у України вже є, але я готовий допомогти чим зможу: і порадами, і досвідом, як позитивним, так і негативним, і готовий працювати день і ніч!"

За кілька днів експрезидент Грузії написав про соціологічне опитування компанії Ipsos, за результатами якого саме він став лідером симпатій українців при відповіді на питання: "Хто був би найефективнішим прем'єром?"

Його прізвище там назвали 14% респондентів.

Щоправда, всього було опитано онлайн 610 людей, що мало для соціологічних опитувань в межах всієї Україні (зазвичай вибірки становлять 1-2 тис. респондентів, що дає меншу похибку).

Міхеіл Саакашвілі промовчав про ідею своєї кандидатури на чолі уряду, а натомість занепокоївся тим, що друге місце в опитуванні посів Петро Порошенко.

"Це означає, що щось пішло не так. Нам всім потрібно зробити висновки й ці висновки повинні привести до активних наступальних дій, щоб минуле нас не наздогнало", - написав він.

Обидві ідеї про "прем'єра Саакашвілі" - і теза Гордона, і соціологія про "найефективнішого" голову уряду, - з'явилися на каналі "Україна 24".

Останнім часом Саакашвілі, судячи з його Facebook, є частим гостем на каналі.

20 квітня, за два дні до пропозиції від Зеленського стати віцепрем'єром, Міхеіл Саакашвілі дав там велике двогодинне інтерв'ю, у якому похвалив президента, а Шмигаля назвав гарним "виконавцем".

Копирайт изображения "Україна 24"

Канал "Україна 24" входить до "Медіа Групи Україна" бізнесмена Ріната Ахметова.

Свого часу з Ахметовим пов'язували і, можливо, майбутнього керівника Саакашвілі в Кабміні Дениса Шмигаля. Він був топ-менеджером в одному з підприємств його холдингу.

Сам Шмигаль свій зв'язок з Ахметовим заперечував і казав, що не знайомий з ним особисто.

Міхеіл Саакашвілі також заперечує свої зв'язки з будь-ким з олігархів, а у 2017 році називав Ахметова "холоднокровним убивцею" на Донбасі, який нищить вугільну промисловість.

"За здоровий кіпіш"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Під кінець президентства Порошенка Саакашвілі став одним з найбільш палких його опонентів

Призначити Саакашвілі віцепрем'єром Верховна Рада може на одному зі своїх найближчих позачергових засідань.

Володимир Зеленський кандидатуру схвалив. За повідомленням Офісу президента, президент вірить у потенціал Саакашвілі "для підтримки уряду".

Політик написав у Facebook, що така пропозиція для нього - "велика честь", й він скоро представить у парламенті свої пропозиції для урядової програми Кабміну Шмигаля.

"Багатьох непокоїть, чи не буде робота Саакашвілі супроводжуватися скандалами. Моя відповідь така: за останні роки я провів багато годин у спілкуванні з Саакашвілі. Він - за здоровий кіпіш", - пише ексжурналіст Сергій Лещенко.

І пояснює: "Він скандалить через почуття несправедливості, з найкращих спонукань. І цей імідж його обтяжував. Тому, якщо Саакашвілі не будуть заважать у проведенні реформ, якщо покладуть край схемам, то скандалити буде набагато менше приводів".

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