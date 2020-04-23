Що буде з організмом після одужання від коронавірусу?

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Новий коронавірус уперше ідентифікували лише в кінці 2019 року, але вже зараз є ознаки того, що деяким пацієнтам може знадобитися чимало часу, аби повністю відновитися після хвороби.

Реабілітація залежить від тяжкості початкового періоду. Деякі пацієнти приходять в норму швидко, а для інших коронавірус може стати початком тривалих проблем зі здоров'ям.

Вік, стать і супутні хвороби збільшують ризики зараження.

А швидкість відновлення, з-поміж іншого, залежить від інтенсивності та тривалості інвазивного лікування.

Легка форма

Більшість людей переносять хворобу у легкій формі. Головні симптоми - лихоманка і кашель.

Слабкість, головний біль та біль у горлі - можливі, але не гарантовані.

Covid-19 зазвичай супроводжує сухий кашель, котрий зрештою переходить у кашель з мокротою - густим слизом, що містить мертві клітини легенів, знищені вірусом.

Ці симптоми лікує постільний режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна.

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Хворі з легкими симптомами мають більше шансів на швидке та повне одужання.

Лихоманка минає менше ніж за тиждень, а от позбутися кашлю так швидко не вдасться.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела аналіз даних китайських медиків та визначила, що середній термін одужання від коронавірусу становить два тижні.

Важка форма

Іноді Covid-19 може викликати більш серйозний стан. Це зазвичай відбувається на 7-10 день після інфікування.

Стан хворого різко погіршується. Виникає задишка і запалення легенів.

Це відбувається, тому що вірус різко стимулює активність імунної системи, яка у важких випадках починає атакувати власні здорові клітини. Виникає системний запальний процес, що призводить до ускладнень.

Деяких пацієнтів доводиться лікувати у відділеннях інтенсивної терапії.

"Після пневмонії людина ще досить довго страждає від задишки... організму потрібен час, щоб оговтатись від запалення та рубцювання тканин легенів", - пояснює терапевт Сара Джарвіс.

За її словами, відновлення може тривати від двох до восьми тижнів, а відчувати втому людина буде ще довго.

Критична форма

За оцінками ВООЗ, один з 20 пацієнтів з Covid-19 потребує інтенсивної терапії з наркозом та штучною вентиляцією легенів.

Такий метод лікування потребує тривалої реабілітації незалежно від діагнозу. Пацієнтів спочатку переводять до звичайної палати і тільки потім виписують.

Доктор Елісон Піттард, декан факультету інтенсивної терапії, каже, що на відновлення важких хворих може піти від 12 до 18 місяців.

Через тривале перебування у лікарняному ліжку людина втрачає м'язову масу. Деяким пацієнтам навіть призначають фізіотерапія, щоб відновити рухливість кінцівок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Реабілітація після коронавірусу у французькій лікарні

Іноді після інтенсивної терапії у хворих виникають марення та психічні розлади.

"Ще один з важливих факторів - загальне виснаження організму, так звана "вірусна втома", - каже Пол Тюз, реабілітолог з департаменту охорони здоров'я Університету Кардіффа і Вейла.

Китайські та італійські лікарі повідомляли, що фіксували у пацієнтів слабкість у всьому тілі, задишку після будь-якого рівня навантаження, постійний кашель і нерегулярне дихання. Їм також потрібен був тривалий сон.

"Ми знаємо, що у важких випадках реабілітація може тривати не один місяць".

Проте досить складно робити загальні висновки. Адже деякі пацієнти перебувають в палаті інтенсивної терапії недовго, тоді як інші можуть залишатися там до кількох тижнів.

Чи вплине коронавірус на здоров'я у майбутньому?

Це достеменно не відомо, оскільки наука поки що не має довгострокових даних. Але можна проаналізувати інші фактори.

Гострий респіраторний дистрес - синдром (ГРДС) розвивається у пацієнтів, чия імунна система зазнала перевантаження, що призвело до пошкодження легенів.

"Ми маємо перевірені дані про те, що фізичне та психологічне "відлуння" хвороби може турбувати пацієнта навіть за п'ять років після одужання", - розповідає пан Тюз.

Д-р Джеймс Гілл, лікар-терапевт та викладач медичної школи у Ворвіку, каже, що одужанню також сприяє психологічна підтримка.

"У найважчих випадках пацієнт абсолютно нездатний нормально функціонувати. Тому не дивно, що в них розвивається ПТСР [посттравматичний стресовий розлад]. А хвороба залишить по собі глибокі психологічні травми".

Навіть легка форма коронавірусу може спричинити довгострокові проблеми зі здоров'ям - наприклад втому.

Скільки людей одужали?

Отримати абсолютно точні дані дуже складно.

Станом на 15 квітня у світі коронавірусну хворобу побороли приблизно 500 тисяч людей. Такі дані оприлюднив університет Джонса Гопкінса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пацієнт з Covid-19 цілує землю, залишаючи лікарню в Марокко

Однак методи підрахунку смертей, інфікованих та тих, хто одужав, дуже відрізняються в різних країнах.

Деякі не публікують дані про одужання та фіксують не всі випадки легкої форми хвороби.

За допомогою методів математичного моделювання вчені визначили, що відсоток одужання від COVID-19 становить 99-99,5%.

Чи можна знову заразитися?

Було багато припущень, але мало доказів того, наскільки довговічний будь-який імунітет до вірусу. Якщо пацієнти успішно боролися з вірусом, їхня імунна система мала розвинути ефективну імунну відповідь проти цієї хвороби.

Повідомлення про повторне інфікування пацієнтів часто зводились до того, що тести можуть давати хибний результат.

Питання про імунітет - життєво важливе для розуміння того, чи можна повторно заразитися і наскільки ефективною може бути будь-яка вакцина.

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