Проти ведмедів-мутантів і радіації: як готують гідів у Чорнобильській зоні

Image caption Анастасія Ломакіна - майбутня гід у Чорнобильській зоні

Минулого року Чорнобильську зону офіційно відвідало 124 тисячі туристів, більшість - іноземці.

Після серіалу HBO "Chernobyl" і до початку всесвітнього карантину Зона була найпопулярнішою туристичною локацією України.

При цьому, розповіді про "світіння Чорнобиля" вночі й тварин-мутантів у лісах України - міфи, у які всерйоз вірять люди, що вперше їдуть у Зону відчуження.

Але Чорнобильська зона залишається місцем найбільшої техногенної катастрофи із забрудненими радіацією місцями, де туристів мають супроводжувати професійні гіди.

Як саме готують "легальних сталкерів"?

Двоголові ведмеді на фоні "Дуги", яка світиться

"Найпопулярніше питання від туристів: чи є тут у вас тварини-мутанти? А іноді питають, чи Чорнобильська зона ночами світиться", - розповідає BBC News Україна гід Марія Пісоцька.

Image caption Загоризонтний радар "Дуга" насправді не світиться від радіації. Навіть вночі

Вона працює з іноземними групами у Зоні відчуження вже більше року.

Зізнається, що хоча й спілкуватися з іноземцями цікаво, але міфів про Чорнобиль і радіацію в їхніх головах справді багато.

Image caption Марія Пісоцька працює з іноземцями у Чорнобильській зоні вже більше року. Зізнається, що питань про мутантів не уникнути

"І от ми намагаємося їх викорінити. Намагаємося пояснити, що "Дуга" вночі не світиться і двоголові ведмеді тут не бігають", - сміється Марія.

Школа гідів

Image caption Анастасія розповідає туристам біля стели Чорнобиля, що правильна транслітерація назви міста (та й серіалу) - Chornobyl

Студентка Анастасія Ломакіна - гід-початківець.

"Я повернулася зі стажування у Франції, де була пів року, і зрозуміла, що хочу представляти Україну. Гід у Чорнобильській зоні - одна з таких можливостей", - каже дівчина.

"Тури до Чорнобиля - це не розвага, це скоріше освіта. Чорнобильська зона стала візитівкою України", - додає вона.

Image caption Дівчина зізнається, що вивчати тему аварії на ЧАЕС - не завжди емоційно просто

Специфічній професії гіда у Зоні відчуження Анастасія навчається через проєкт Chornobyl Guide's School.

Це сайт, де зібрані лекції про те, що повинен знати провідник туристів у Чорнобильській зоні: від історії аварії на ЧАЕС до радіаційної безпеки та правил поводження при зустрічі з дикими тваринами. А також курс першої допомоги.

Image caption Легендарне колесо огляду в Прип'яті. Також не світиться

Загалом там 24 години лекцій та майстер-класів, які читають відомі у "чорнобильській тематиці" люди.

Наприклад, Олексій Бреус, колишній оператор 4-го блоку ЧАЕС та очевидець перших днів після вибуху на станції. Він описує саму аварію та її причини.

Чи Олександр Сирота з громадської ради при Держагентстві управління Зоною відчуження - уродженець Прип'яті, який розповідає про маршрути та локації у Зоні.

Image caption Розповісти про життя Прип'яті до аварії - одне з завдань чорнобильських гідів

Або ж Денис Вишневський, зоолог та радіоеколог Чорнобильського біосферного заповідника, що вивчає природу у Зоні відчуження. Він говорить про флору і фауну, яка розвивається там після евакуації людей.

Анастасія Ломакіна зізнається, що лекції впливають ще й емоційно - особливо про хронологію аварії 1986 року: "Не лякають, але дають можливість дізнатися".

Окрім лекцій студент "Чорнобильської школи гідів" має провести вісім практичних виїздів у Зону відчуження з реальними туристичними групами, щоб подивитися, як працюють досвідчені гіди.

Далі - онлайн-іспит.

Якщо студент його здає, то отримує сертифікат.

Вартість курсу - 8 тис. грн. У "Школі гідів" кажуть, що це фактично вартість восьми туристичних поїздок у Зону відчуження.

Безпека та імідж

"Гіди фактично стають амбасадорами країни, тому важливо, щоб вони розповідали достовірну інформацію", - каже BBC News Україна Олена Фоміна, засновниця проєкту Chornobyl Guide's School.

Вона також керує туристичною компанією Gamma Travel, яка проводить тури в Чорнобильську зону.

Олена зізнається, що її завжди непокоїло питання гідів - щоб іноземці потім не розносили по світу фейки про тотальну радіацію в Україні та мутантів у лісах біля її столиці.

"Потрібні кваліфіковані спеціалісти, які б представляли не лише Зону, а й імідж України", - говорить Олена Фоміна.

Image caption Чорнобильська зона - унікальне місце з унікальними "артефактами"

Студентів "Школи гідів", наприклад, навчають представляти назву Чорнобиля в українській транслітерації - Chornobyl.

Окрім того, вчать, як поводити себе з неадекватними туристами і коли слід зупиняти тур та викликати поліцію.

Так само попереджають про "хотспоти" (локації з високим радіаційним випромінюванням) і місця, куди не можна пускати туристів.

Скажімо, у Прип'яті заходити у будь-яку будівлю тепер заборонено - відповідальність за це несуть саме гіди. До речі, ця відповідальність адміністративна - за недотримання правил гідів оштрафують.

"Навчаємо гідів у жодному випадку не контактувати з дикими тваринами, а максимально швидко забрати групу від них. Треба бути обережними з тваринами, які раптом наближаються до людей - це може бути через сказ", - пояснює Олена Фоміна.

Image caption Ці прип'ятські олені - намальовані. Але зустріти справжніх диких тварин - від гадюк до кабанів і коней Пржевальського - у Зоні відчуження шанси досить високі

"Важливо, щоб людина розуміла, що таке радіаційна безпека, могла надавати першу допомогу і знала безпечні, проміряні маршрути", - додає засновниця "Школи гідів".

Зараз у Чорнобильській зоні близько 20 офіційно затверджених маршрутів. Знати їх та орієнтуватися на місці має кожен гід.

Зарплати гідів у Чорнобильській зоні

Image caption КПП "Дитятки" - заїзд у Зону відчуження. До карантину тут щодня проїжджали десятки автобусів з туристами

З туристичним бумом у Чорнобильську зону зросла і популярність професії "чорнобильського гіда".

Ними стають і ті, хто гарно знає англійську та хоче підзаробити. Хоча іноземна мова - не головна вимога: є багато українсько- та російськомовних турів.

У гіди йдуть і просто "ідейні люди", яким подобається романтика покинутої людьми Зони, створена фільмом "Сталкер" Тарковського чи однойменною грою.

Вік тих, хто хоче стати гідом - 20-30 років - люди, "які ще шукають себе".

Зарплати ж гідів варіюються залежно від досвіду та готовності виїжджати у Зону відчуження.

"Якщо людина хоче працювати і знає мову, то можна говорити про зарплату в 40-60 тис. грн на місяць. Це за чотири-п'ять робочих днів на тиждень", - каже Олена Фоміна.

Майже завжди доведеться працювати у п'ятницю та вихідні дні - така специфіка туристичної галузі.

Що буде після карантину?

Image caption Туристи з Нідерландів кажуть, що у захваті від Чорнобильської зони. Вони встигли на один з останніх турів

У 2020 році у Чорнобильській зоні очікували до 200 тис. туристів - "відкладений ефект" серіалу HBO, який досі має один із найвищих рейтингів IMDB за всю історію.

Але з середини березня всі тури припинилися на невизначений час.

"Пандемія COVID-19 збила літак під назвою "чорнобильський туризм 2020" на моменті його зльоту", - констатує Олена Фоміна.

За її словами, чорнобильські туроператори досі не мають чітких прогнозів, коли галузь може відродитися.

Image caption Об'єкт укриття на ЧАЕС - одна з найпопулярніших туристичних локацій в Україні

Утім, є два основні сценарії.

"Перший, коли навіть після закінчення карантину люди майже не подорожуватимуть понад пів року чи навіть рік. Брак коштів через економічну кризу і ризик підхопити COVID-19 - цей мікс не надто вдалий для подорожей. І навіть після карантину кордони будуть закриті певний час", - прогнозує Олена Фоміна.

Другий варіант - швидке відновлення масових турів у Чорнобильську зону.

Копирайт изображения Олександр Сирота Image caption Карантин, а потім пожежі поставили під загрозу цілу галузь українського чорнобильського туризму

"Це може бути схожим на перетиснутий потік води у трубі. Люди докладатимуть максимум зусиль, щоб компенсувати негативні емоції позитивом. А найкращий спосіб перезавантаження - вирушити у подорож", - припускає вона.

І додає, що не виключає зростання кількості саме українських туристів до Зони відчуження, поки міжнародні подорожі будуть неможливі чи надто складні.

"Важливо, щоб усі гравці туристичного ринку України не зупинялися зараз, а навпаки, максимально працювали, щоб привернути увагу до туристичних продуктів країни", - закликає Олена Фоміна.

У будь-якому разі, унікальна українська професія "чорнобильського гіда" у постапокаліптичну Зону відчуження не зникне зовсім та буде затребувана у посткарантинній економіці.

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