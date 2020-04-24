"Цушко спас Украину": чим відомий міністр Януковича, якого можуть призначити в уряд

Копирайт изображения UNIAN

Заступником міністра фінансів може стати Василь Цушко, який обіймав низку високих посад у часи керівництва країною Віктора Януковича.

На сайті Національного агентства з протидії корупції 23 квітня ввечері з'явилась його декларація за 2019 рік, де вказано, що Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів.

У пресслужбі міністерства фінансів не змогли ні спростувати, ні підтвердити можливе призначення.

Колишня адвокатка пана Цушка Тетяна Монтян у розмові з ВВС News Україна відмовилась коментувати можливе призначення. Але вона заявила, що Василь Цушко не буде коментувати цю ситуацію до рішення уряду. Пані Монтян запевнила, що Василь Цушко сам подавав декларацію як претендент на посаду заступника міністра.

Василь Цушко запам'ятався всій країні ключовою роллю у протистоянні президента Ющенка та прем'єра Януковича у 2007 році. На посаді міністра внутрішніх справ Василь Цушко став на бік останнього.

Після цього прихильники Януковича запустили слоган "Цушко спас Украину".

Окрім роботи в МВС, пан Цушко працював міністром економіки за президента Януковича, а також чотири роки очолював антимонопольний комітет України.

Хто такий Василь Цушко

Василь Цушко народився в 1963 році та виріс на Одещині, там же отримав освіту в сільськогосподарському інституті на економічному факультеті.

В 1994 році він став депутатом Верховної Ради, де долучився до Соціалістичної партії Олександра Мороза.

Депутатом він кілька разів і працював у банківському та фінансовому комітеті.

Після Помаранчевої революції Цушко став губернатором Одещини за квотою Соціалістичної партії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Янукович та Василь Цушко

Після парламентських виборів і створення широкої коаліції соцпартії та Партії регіонів Василь Цушко отримав посаду міністра внутрішніх справ. Тоді його називали одним з ідеологів союзу соцпартії з Партією регіонів.

Під час загострення протистояння силових органів, підконтрольних президенту Ющенку та прем'єру Януковичу, Цушко став на бік останнього й допомагав тому у боротьбі з президентом.

Тоді відбулось силове протистояння за контроль над прокуратурою між міліцією та державною охороною, яка була на боці президента.

У пізніших інтерв'ю він розповідав, що в 2007 році врятував Януковича та Азарова від арешту.

Тоді відомим став слоган, яким користувались прихильники пана Януковича - "Цушко спас Украину".

Економіка та антимонопольний комітет

Після вирішення політичної кризи й перевиборів Цушко пішов у відставку, а знову з'явився у великій політиці в команді Януковича на виборчій кампанії 2009 року.

Після перемоги Віктора Януковича пан Цушко отримав посаду міністра економіки, пропрацювавши на ній до грудня 2010 року.

17 грудня 2010 року Василь Цушко став головою антимонопольного комітету, де працював до відсторонення Віктора Януковича.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Мороз та Василь Цушко

Василь Цушко балотувався на президентських виборах у 2014 році, проте зняв свою кандидатуру.

Наразі пан Цушко є заступником голови "Соціалістичної партії Олександра Мороза".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!