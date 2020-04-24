Чи привезе Росія гуманітарку для лаври. В Україні шукають крайнього

Копирайт изображения UNIAN Image caption Києво-Печерська лавра - один із символів православ'я ще з часів Київської Русі

Російський благодійний фонд, який хоче привезти Києво-Печерській лаврі гуманітарну допомогу, не надав потрібний пакет документів.

Про це ВВС News Україна повідомили у міністерстві соціальної політики, до якого для оформлення гуманітарної допомоги звернулись росіяни.

В міністерстві пояснили, що для визнання вантажу гуманітарною допомогою треба подати пакет документів - дарчий лист, заяву і план розподілу.

"При цьому, звернення Благодійного фонду "Предание" надійшло до міністерства лише 24 квітня без пакету документів", - повідомили в міністерстві.

Чиновники пояснили, що мають робити росіяни далі:

"Для врегулювання порушеного питання благодійному фонду необхідно звернутись за допомогою до дипломатичних каналів", - вказали чиновники, не уточнивши, як і до яких саме дипломатів іти.

Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

Кілька днів тому стало відомо, що Російська Федерація хоче привезти до Києва вантаж з гуманітарною допомогою - для охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.

Цю інформацію ВВС News Україна 23 квітня підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло 13 березня закликав не боятись коронавірусу та ходити до храмів

Як виявилась, раніше до неї звернулась уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова та попросила допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян".

Пані Москалькова наполягає, що росіяни ще раніше звертались напряму до міністерства соціальної політики України, але там "не відповідають".

У пошуках крайнього

"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики", - розповіла 23 квітня ВВС News Україна Людмила Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.

"Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", - каже українська омбудсмен.

Тетяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Москалькова наполагає, що одразу звернулись до міністерства, але там їм не відповідають.

Копирайт изображения УПЦ Image caption 14 квітня Вадим Новинський передав УПЦ МП 850 тисяч захисних масок

Допомога лаврі

Ще минулого тижня пресслужба УПЦ МП заявляла, що бізнесмен Вадим Новинський забезпечує церкву засобами для протидії коронавірусу. Зокрема, останній раз він передав митрополиту Онуфрію 850 тисяч захисних масок.

14 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих від коронавірусу.

18 квітня перед Великоднем гуманітарну допомогу семінаристам, які також хворіють у лаврі, передала Православна церква України.

В Україні багато монастирів УПЦ МП зачинені на карантин. Серед них Києво-Печерська та Почаївська лавра.

Ще місяць тому керівники цієї церкви закликали не боятись коронавірусу та ходити до храмів. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій, попри заборону поліції, також закликав іти на Великдень молитись біля храмів.

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