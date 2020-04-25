Вівці у Шотландії та собаки Чорнобиля: як Airbnb допомагає подорожувати віртуально

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Сервіс з оренди квартир Airbnb пропонує під час пандемії коронавірусу віртуальні екскурсії та майстер-класи з усіх куточків світу.

У березні послуга Airbnb Experiences, за допомогою якої мешканці різних країн пропонували екскурсії чи майстер-класи, повністю заглухла через епідемію коронавірусу. Та в компанії придумали, як реанімувати сервіс в умовах карантину.

Вже в квітні послугу перезапустили як "Онлайн-враження" - з поправкою на нові обставини.

Тепер за її допомогою можна віртуально пройти курс з дизайну інтер'єрів, потренуватися з колишнім спортсменом-олімпійцем або спробувати медитацію з буддистським монахом.

Наразі доступні понад пів сотні варіантів з більш ніж 30 країн, до яких можна долучитися через програму для відеоконференцій Zoom. Найближчим часом компанія обіцяє додати набагато більше сервісів.

Брати участь може вся родина - наприклад, повчитися трюкам у фокусника-рекордсмена або спекти печиво чи шведські булочки з корицею. Пари можуть спробувати урок аргентинського танго, а великі групи - робити коктейлі або ж долучитися до танцювальної вечірки.

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Компанія описує послугу як "новий спосіб для людей спілкуватися, віртуально мандрувати і заробляти гроші під час кризи Covid-19".

"Зв'язок між людьми лежить в основі того, що ми робимо, - сказала голова Airbnb Experiences Кетрін Пауелл. - Коли стільки людей залишаються вдома, щоб захистити своє здоров'я, ми хочемо запропонувати можливість для наших господарів зв'язатися з нашою світовою спільнотою гостей єдиним можливим зараз способом - онлайн."

Від Чорнобиля до медитації

Є безкоштовні варіанти, наприклад, прогулянка з волохатими коровами на американській фермі. Але зазвичай коштують послуги від кількох доларів. Триває екскурсія чи майстер-клас годину-півтори.

Одна з найдорожчих - віртуальна екскурсія до собак Чорнобиля, яку проводить Лукас Гіксон, голова і співзасновник американського фонду Clean Futures Fund (CFF), який опікується собаками в зоні відчуження. Вартість години такої екскурсії складає 1350 грн за годину.

"Це так, неначе потрапляєш у документальний фільм. Ти там, у Чорнобилі, дивишся на реактор, який вибухнув у 1986 році, з досвідченим гідом", - коментує на сайті Airbnb один з тих, хто замовив такий віртуальний тур.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За підрахунками проекту "Собаки Чорнобиля", у зоні відчуження наразі живуть близько 700 собак

"Було неймовірно "потрапити" до Чорнобиля під час карантину", - пише інша гостя.

За 10 днів з часу появи послуги, тур до чорнобильських собак вже зібрав майже 40 відгуків на сайті.

Багато турів зі списку існували раніше, але організаторам довелося підлаштуватися до сучасних умов.

Наприклад, власниця ферми в Шотландії раніше проводила "Чаювання з неслухняними вівцями", а тепер перетворила їх на віртуальні "Медитації із сонними вівцями".

Гостей просять приготувати м'яку ковдру або іграшку на заміну пухнастим тваринам.

Карантинні обмеження

Для бронювань, звісно, існують обмеження відповідно до тих умов, в яких ви перебуваєте, особливо зважаючи на карантин.

Можливо, ваші сусіди, які теж змушені сидіти вдома, чутливо ставляться до танців, і не для всіх кулінарних майстер-класів знайдуться потрібні продукти.

Кореспондентка Washington Post, яка спробувала скористатися послугою, розповіла, що в одному з електронних листів, які надійшли на підтвердження замовлення, не було лінку на зустріч у Zoom.

Організаторка пізніше вибачилася через технічну помилку, і цей тур перенесли на пізніший час.

А італійка, яка проводила для неї майстер-клас з натуральної косметики зізналася, що виготовити крем у домашніх умовах надто важко і натомість запропонувала зробити скраб та маску для обличчя.

Та в цілому авторка лишилася задоволеною. "Я робила те, що мені казали, і на кілька безтурботних хвилин відчула себе в Шотландії зі сплячими вівцями", - пише оглядачка.

Віртуальні тури

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Для тих, хто скучив за подорожами, туристичні сайти рекомендують читати путівники, дивитися фільми про мандри або спробувати готувати традиційні страви інших країн.

В умовах карантину чимало місць пропонують безкоштовні віртуальні тури. Наприклад, не виходячи з дому, за допомогою Google Earth можна "погуляти" стежками 31 національного парку США.

Міністерство туризму Греції запустило сайт Greece From Home (Греція з дому), з низкою відео та віртуальних турів про різні куточки країни, її культуру, їжу та людей. Розділ з онлайн-екскурсіями пропонує віртуальні тури до видатних місць, як от Акрополь чи острів Міконос.

"Віконцем" у світ можуть стати і вебкамери, за допомогою яких можна спостерігати за тваринами і природою у природному середовищі чи зоопарках.

Наприклад, на відео з камери, встановленій у національному парку Катмай на Алясці можна побачити, як ведмеді ловлять рибу.

А на сторінці парку Тембе в Південній Африці ведеться цілодобова трансляція з місця, куди слони приходять на водопій.

Чимало сайтів пропонують і звуки з різних куточків світу.

Зокрема сайт Cities and Memory (Міста та пам'ять), заснований звукорежисером Стюартом Фоксом, містить понад три тисячі звуків з понад 90 країн і територій. Тут можна послухати галас Ханоя чи Нью-Йорка, мелодії фламенко в іспанській Севільї або звук лондонського метро.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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