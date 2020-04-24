Нефьодова звільнили з посади голови митниці
Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної фіскальної служби Сергія Верланова, а з посади голови Державної митної служби - Максима Нефьодова.
Про це BBC News Україна повідомило джерело в уряді.
Максим Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року.
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До цього він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі. Він же - ідеолог створення системи електронних закупівель ProZorro.
Так само звільнили заступника Нефьодова - Роберта Зелді
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