Нефьодова звільнили з посади голови митниці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Максим Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної фіскальної служби Сергія Верланова, а з посади голови Державної митної служби - Максима Нефьодова.

Про це BBC News Україна повідомило джерело в уряді.

Максим Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року.

До цього він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі. Він же - ідеолог створення системи електронних закупівель ProZorro.

Так само звільнили заступника Нефьодова - Роберта Зелді

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!