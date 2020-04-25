"Повернення короля-сонця" не відбулося. Чому Саакашвілі поки не увійшов до уряду

Копирайт изображения EPA Image caption Друге пришестя Саакашвілі в українську політику, можливо, відбудеться наступного тижня

Верховна Рада не розглянула в п'ятницю питання про призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром. Сам Саакашвілі повідомив, що увійти до складу уряду йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Керівник президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що для призначення Саакашвілі потрібно "пройти шлях спілкування з фракціями" Верховної Ради.

Джерела ВВС у "Слузі народу" кажуть, що в президентській партії, що має більшість у парламенті, не вистачає голосів для результативного голосування з цього питання.

Ще до реального призначення пана Саакашвілі цей крок назвав недружнім прем'єр-міністр Грузії: якщо це відбудеться, він пообіцяв відкликати посла з Києва для консультацій. Повернення Міхеіла Саакашвілі до влади може погіршити й українсько-російські відносини, "розмороження" яких вважає своїм досягненням команда Володимира Зеленського.

Віцепрем'єр з реформ

Інформацію про майбутнє призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з реформ з посиланням на анонімні джерела в середу вранці опублікувала низка українських ЗМІ. Офіс президента і пресслужба уряду відмовлялися коментувати ці чутки, і за кілька годин свою версію подій виклав у своєму Facebook сам Саакашвілі.

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, впродовж якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - написав він.

Зі слів пана Саакашвілі випливало, що пропозицію він прийняв. "Я підходжу до цієї пропозиції і до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і загалом у житті країни. Нам зараз, як ніколи, потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - заявив він.

Пізніше пресслужба президента підтвердила ВВС факт зустрічі Саакашвілі з Зеленським. Темою спілкування політиків стало "бачення Саакашвілі можливої допомоги у розвитку України". Крім того, йшлося у заяві пресслужби, Зеленський запропонував Саакашвілі "поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останнім часом президентській партії "Слуга народу" ледве вдається провести через парламент принципові голосування

Заява про те, що Міхеілу Саакашвілі запропонували увійти до складу уряду на конкретній посаді, у пресслужбі президента не прокоментували.

Відповідно до законодавства, президент має доволі обмежені повноваження щодо формування уряду: він лише висуває для затвердження парламентом кандидатів у міністри оборони і закордонних справ.

Затвердження інших членів уряду відбувається після відповідного подання до Ради прем'єр-міністра. Однак фактичну політичну вагу прем'єра не можна порівняти з президентським впливом на політику.

Уряд Дениса Шмигаля призначили 4 березня. Вже до кінця березня цього року двоє його членів - міністри фінансів і охорони здоров'я - відправили у відставку.

Прем'єр-міністр Шмигаль залишив без відповіді численні запити ВВС на коментар щодо факту зустрічі з паном Саакашвілі, її змісту і можливого подання про його призначення.

"Обидва - холерики"

Співрозмовники ВВС у парламенті не виключали, що призначення Міхеіла Саакашвілі може відбутися вже в п'ятницю: саме на цей день призначили позачергове засідання Ради. Однак перешкодою для цього кадрового рішення була можлива нестача голосів для затвердження експрезидента Грузії на посаді віцепрем'єра.

Теоретично фракція Зеленського "Слуга народу" володіє одноосібною більшістю в нинішньому складі Ради. Однак останнім часом президентська фракція насилу набирає голоси у принципово важливих голосуваннях і часто змушена домовлятися про співпрацю з опозиційними фракціями.

Відразу кілька співрозмовників ВВС в Раді говорили, що ініціатива щодо призначення Саакашвілі належить особисто Володимиру Зеленському, однак, додавали вони, президент не надав жодних аргументів на користь такого вибору. Тому можливий прихід Саакашвілі до уряду від самого початку виглядав для низки соратників президента суперечливим кадровим рішенням.

Одні згадували конфліктність колишнього президента Грузії і його схильність до самопіару, якими він відзначався під час роботи в системі влади за президентства Петра Порошенка. Зокрема, багатьох турбував його конфлікт з тодішнім і теперішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, одна з ітерацій якого сталася під час засідання створеної при президенті ради реформ і закінчилася публічним з'ясуванням стосунків і обливанням політиків водою зі склянок. Арсена Авакова наразі називають однією з найвпливовіших фігур у владі.

Копирайт изображения Facebook Arsen Avakov Image caption Відео публічної сварки Авакова (стоїть ліворуч) та Саакашвілі оприлюднив міністр внутрішніх справ

Пригадували Саакашвілі й нервові відносини з впливовим олігархом Ігорем Коломойським.

Багатьох турбувало невизначене коло повноважень потенційного віцепрем'єра: нібито у своїй діяльності він би неминуче перетинався і конфліктував з іншими членами уряду.

"Значна частина навіть цілком лояльних до Зеленського людей побоюються Саакашвілі: високі ризики конфліктності, некерованості цього політика", - сказав ВВС політолог Володимир Фесенко. З іншого боку, продовжує експерт, Зеленський вже кілька місяців шукав потужну, сильну фігуру, яка стала б "локомотивом антикризових рішень уряду" і могла б компенсувати слабкість і недосвідченість прем'єра Шмигаля.

"Зеленський і Саакашвілі близькі за психоемоційним форматом, біомоторикою. Обидва - холерики, прихильники рішучих дій", - пояснює можливу мотивацію президента щодо цієї кадрової пропозиції Фесенко.

Об'єднує Зеленського і Саакашвілі і їхнє нетерпиме ставлення до колишнього президента країни - Петра Порошенка.

Джерела ВВС у парламенті стверджують, що головним лобістом Саакашвілі в оточенні Зеленського міг бути голова Офісу президента Андрій Єрмак, який, судячи зі злитих в інтернет світлин, знайомий з експрезидентом Грузії ще з часів їхнього навчання у Київському інституті міжнародних відносин.

"Не збираюся зраджувати"

У п'ятницю перед засіданням парламенту Міхеіл Саакашвілі провів зустріч з президентською фракцією "Слуга народу". Фактично, від результатів його спілкування з депутатами залежало, чи винесуть питання про його призначення на розгляд сесійної зали. Судячи з трансляції цієї зустрічі, яку вели у Facebook її учасники, однозначно переконати депутатів від "Слуги народу" пану Саакашвілі не вдалося.

Спочатку він заявив депутатам, що Володимир Зеленський у розмові з ним заявив, що сферою його відповідальності будуть перемовини з МВФ про надання Україні фінансової допомоги. Саакашвілі нагадав, що особисто знайомий з багатьма американськими політиками і німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

"Я прямо дійду до них і скажу: або ви нам надаєте, або Україна зникає ... Вони знають, що я вмію розмовляти", - емоційно переконував депутатів Саакашвілі.

Ще одним завданням президента на посаді віцепрем'єра для пана Саакашвілі має стати координація економічного блоку уряду, дерегуляція бізнесу та підтримка малих і середніх підприємців.

Він пообіцяв, що за тиждень після призначення подасть до профільного комітету Ради пакет із семи законів, реалізація яких дозволить Україні за місяць піднятися на два десятки позицій у світовому рейтингу Doing Business.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі обіцяє, що результатом його реформ для України стане стрімке зростання країни у рейтингу Doing Business

Пан Саакашвілі також обговорив з депутатами розвиток туризму в Україні - зокрема, запропонувавши створити "кулінарний трикутник" Київ-Полтава-Черкаси, - і про "застряглу" реформу МВС, яку проводили в Україні "мої дівчата". Вочевидь, йшлося про колишню очільницю Національної поліції Хатію Деканоїдзе і колишню заступницю міністра внутрішніх справ Еку Згуладзе, які за президентства Порошенка курували реформування відомства.

При цьому Саакашвілі наполягав, що реалізація його потенціалу можлива лише у ролі члена уряду, а не радника прем'єра або президента. "Я можу по телевізору радити. А коли ти сидиш там, де ухвалюють рішення, і береш на себе відповідальність за частину цих рішень, - це інша справа", - заявив він.

Зустріч Саакашвілі з депутатами не завершилася підбиванням підсумків або рейтинговим голосуванням, але в кінці цієї зустрічі йому порадили менше посилатися на свій грузинський досвід і не уникати прямих відповідей на поставлені запитання.

Цитували представники ЗМІ і прогнози політологів, згідно з якими пан Саакашвілі може використати свій прихід в українську владу як трамплін для нового старту власної політичної кар'єри напередодні місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні цього року.

"Ви президента і нашу команду не зрадите?" - запитав у нього в кінці зустрічі депутат Ради Микола Тищенко. "Я не збираюся зраджувати команду і тим більше президента!" - закінчив свою відповідь Михаіл Саакашвілі.

Сам експрезидент Грузії назвав свою зустріч з депутатами "конструктивною та змістовною".

Однак двоє депутатів Ради, що представляють у фракції Зеленського різні групи впливу, розповіли ВВС, що виступ Саакашвілі їх не переконав, і що шансів на результативне голосування у парламенті без додаткових домовленостей Саакашвілі з іншими партіями в п'ятницю немає. Тому це питання не потрапило до порядку денного засідання Ради.

"Були надії, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру ... але я залишаюся переконаним у підтримці президента Зеленського і більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, отже, будемо готуватися до голосування у четвер", - написав пізніше Михаіл Саакашвілі.

До наступного позачергового засідання Ради, дату якого, до речі, не призначили, пан Саакашвілі, ймовірно, спробує зустрітися з іншими парламентськими силами і заручитися їхньою підтримкою у голосуванні за свою кандидатуру.

До того ж, поки нічого про своє особисте ставлення до можливого повернення Саакашвілі до влади не висловлював Володимир Зеленський - його слова також можуть вплинути на позицію частини депутатів Ради.

Від Тбілісі до Москви

Ще до офіційного внесення кандидатури Міхеіла Саакашвілі на розгляд українського парламенту сама можливість такого розвитку подій викликала нервову реакцію у Тбілісі.

"Український народ для нас - братній народ. Українська держава для нас - стратегічний партнер, і в довгостроковій перспективі це нічого не може змінити ... Але призначення стратегічним партнером, віцепрем'єром людину, яка перебуває у розшуку, яку засудили за тяжкі злочини в Грузії, для нас категорично неприйнятно", - заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Українські ЗМІ у п'ятницю поширили інформацію про термінове відкликання з Києва грузинського посла, однак Гахарія спростував ці чутки.

"Звичайно, за таким кроком [можливим призначенням Саакашвілі] піде відповідна реакція з боку Грузії. Ми ще не відкликали посла, але, якщо таке рішення ухвалять, ми, щонайменше, викличемо посла для консультацій", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відносини між Міхеілом Саакашвілі та Володимиром Путіним нині дуже погані

У Грузії Міхеіла Саакашвілі звинувачують у низці злочинів, зокрема у зловживанні службовими повноваженнями і насильницькому розгоні протестної акції у Тбілісі 2007 року. Сам Саакашвілі вважає висунуті проти себе звинувачення політично мотивованими.

Грузія - не єдина іноземна держава, відносини України з якою може зіпсувати друге пришестя Саакашвілі до влади. Це призначення з великою часткою ймовірності ускладнить переговорний процес між Києвом і Москвою, оскільки добре відомо про негативне ставлення Володимира Путіна до колишнього президента Грузії.

Російський лідер неодноразово критикував пана Саакашвілі. Востаннє він згадував про нього в березні, в одній із серій свого інтерв'ю агентству ТАСС. Відповідаючи на запитання про зіпсовані відносини Росії з сусідніми країнами, він заявив, що під час президентства Саакашвілі неодноразово говорив з ним про те, що не можна розв'язувати територіальні суперечки силовим шляхом. "Я ніколи цього не зроблю! - процитував Путін грузинського колегу. - І попер. Попер - отримав!" - додав він уже від себе.

Джерела ВВС, близькі до переговорного процесу між Україною та Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, розповідали, як на початку 2016 року на переговори з Петром Порошенком до Києва прилітав ексспікер російського парламенту Борис Гризлов. Однією з умов, які тоді російський парламентер висунув президенту України, була негайна відставка Саакашвілі з посади губернатора Одеської області.

Своєю чергою, команда Зеленського одним зі своїх досягнень вважає "розмороження" відносин з Москвою і, зокрема, організацію кількох обмінів полоненими з Росією і проросійськими сепаратистами Донбасу.

Сам Саакашвілі в своєму Facebook пише про "вкрай позитивну реакцію" західної преси на "кадрове рішення президента Зеленського". На доказ цієї тези він розміщує посилання на статтю у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. Стаття має назву "Повернення короля-сонця".

Що робив Саакашвілі в Україні?

Якщо призначення Міхеіла Саакашвілі до уряду Шмигаля все ж відбудеться, це буде його другою спробою в українській політиці.

Вперше екслідер Грузії, університетський колега тодішнього президента України Петра Порошенка, переїхав до Києва після перемоги Євромайдану. Він отримав українське громадянство і, всупереч чуткам про призначення його в уряд, став губернатором стратегічно важливої Одеської області. Паралельно він проводив "антикорупційні форуми", які в іміджевому плані "знищували" тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, відставки якого домагався Порошенко.

Image caption Після позбавлення українського громадянства указом Петра Порошенка Міхеіл Саакашвілі був змушений прориватися назад через кордон з Польщею

Незабаром після відставки Яценюка об'єктом критики Саакашвілі став сам Порошенко. В результаті експрезидент Грузії позбувся губернаторського крісла і почав проводити масові акції проти політики президента.

Влітку 2017 року Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі громадянства через "недостовірні дані, надані під час його отримання". Екслідер Грузії, що перебував тоді у США, заявив, що повернеться до України, - і у вересні того ж року за допомогою натовпу своїх прихильників він прорвався на територію країни через кордон із Польщею.

Всю зиму він організовував протести проти Порошенка, поки в лютому 2018 року його не екстрадували до Польщі.

Під час торішньої президентської кампанії пан Саакашвілі був прихильником Володимира Зеленського, і 28 травня минулого року, за тиждень після вступу на посаду, новообраний президент повернув йому українське громадянство.

"Я хочу разом з мільйонами українців після того, як з'явився історичний шанс, з новим президентом, новим урядом взяти участь у будівництві нової України", - заявив він, повернувшись до України наступного дня після указу Зеленського про повернення йому паспорта з тризубом.

Однак жодної посади він тоді, всупереч прогнозам, не отримав.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Повернувшись до України, Міхеіл Саакашвілі організовував спочатку численні, потім менш масові акції протесту проти тодішнього президента Петра Порошенка

Відтоді він взяв участь у позачергових парламентських виборах - його партія "Рух нових сил" набрала менше ніж 0,5% голосів виборців - і оселився в Одесі, час від часу коментуючи поточні політичні події в Україні та за межами країни.

Кілька тижнів тому у своєму Facebook Саакашвілі почав просувати ідею про своє повернення до української політики, а цього понеділка дав двогодинне інтерв'ю каналу "Україна 24", який належить олігарху Рінату Ахметову.

Нинішній прем'єр Денис Шмигаль до приходу в політику працював менеджером на одному з підприємств, що належало Ахметову. Цього ж олігарха вважають головним конкурентом Ігоря Коломойського у паливно-енергетичному секторі України. Вважають, що останнім часом відносини української влади і Коломойського погіршилися через суперечки навколо долі ПриватБанку, котрий належав Коломойському і пізніше був націоналізований.

Сам Саакашвілі відкидає зв'язок з будь-яким з українських олігархів.

За участі Ніни Ахметелі та Іллі Барабанова

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