Розплідники коронавірусу: як українські гуртожитки стали епіцентром зараження

Копирайт изображения Getty Images

Коронавірус в Україні набуває невтішних національних особливостей. Попри те, що з перших днів квітня уряд заборонив відвідувати заклади соцзахисту, де проживають діти й люди похилого віку, гуртожитки залишилися поза увагою.

У середині квітня тут виникли перші проблеми.

14 квітня у приватному гуртожитку міста Вишневого, що біля Києва, померла 48-річна жінка. А через чотири дні - ще один мешканець гуртожитку.

Усього в Київській області коронавірус підтвердили у мешканців чотирьох гуртожитків. Крім Вишневого, це ще гуртожитки у селі Петропавлівське та селищі Гостомель. Також інфіковані є у гуртожитку в Запоріжжі.

Гуртожитки помістили на самоізоляцію. Водночас безсимптомних хворих не ізолювали від тих, у кого на час тестування хворобу не виявили.

Як уникнути масового інфікування у гуртожитках, якщо їхні мешканці користуються спільною кухнею та санвузлами?

Де чия відповідальність?

У Центрі громадського здоров'я пояснюють: першим на випадок коронавірусної інфекції реагує лабораторний центр. Він відповідає за те, щоб виявити хворих і здійснює епідеміологічний нагляд.

Інші дії залежать від керівництва гуртожитку, а також місцевої влади, на території якої цей гуртожиток розташований, пояснює ВВС News Україна Роман Колесник, фахівець відділення інфекційного контролю Центру громадського здоров'я при МОЗ України.

Усі рекомендації щодо самоізоляції, дезінфекції, обробки Центр громадського здоров'я надав доволі давно.

Вони опубліковані, зокрема, на сайтах МОЗ та ЦГЗ.

Як самоізолюватися в гуртожитку?

Копирайт изображения Getty Images

У ЦГЗ підтверджують: звичайно, гарантувати самоізоляцію в гуртожитку, де є спільні кухні й санвузли (а в Україні таких - більшість), неможливо.

Водночас у будь-якому гуртожитку передбачені так звані ізолятори, куди мають селитися пацієнти, що потребують самоізоляції, а не стаціонарного лікування, додають в ЦГЗ.

″За державними будівельними нормами щодо будівель і, зокрема, гуртожитків, від загального кімнатного фонду планується близько 5% спорудження ізоляторів, куди мають селитися такі мешканці", - розповідає пан Колесник.

Чи виконуватимуться всі ці заходи - залежить від керівника гуртожитку.

Також місцевим органам влади рекомендували для таких мешканців призначити якісь заклади, де вони могли б проходити самоізоляцію. Це можуть бути місцеві готелі або спортивні зали, школи тощо.

Як проводити дезінфекцію

Не рекомендується, щоб у приміщення, де на самоізоляції перебуває людина, заходив хтось сторонній, продовжує фахівець.

Мешканців гуртожитків потрібно забезпечити засобами для дезінфекції. Вони мають проводити її самі, щоби мінімізувати ризики інфікування інших.

Центр громадського здоров'я рекомендує використовувати для дезінфекції звичайну білизну, а після цього добре провітрювати приміщення.

″Коронавірусна інфекція не має якихось особливостей у порівнянні з іншими респіраторними інфекціями. Вірус доволі швидко помирає від дії дезінфектантів″, - пояснює Роман Колесник.

Наймасштабніший осередок — у Вишневому

Копирайт изображения Reuters Image caption Гуртожиток у місті Вишневому під Києвом став місцем двотижневої ізоляції для понад двох сотень людей

Наймасштабніший спалах коронавірусу зафіксували у Вишневому Київської області. Там з 239 мешканців гуртожитку у 78 підтвердили COVID-19. Двоє людей померли.

Чотирьох людей госпіталізували, в інших перебіг хвороби супроводжується помірними симптомами, а в більшості він взагалі безсимптомний.

Усі ці люди мешкають у дев'ятиповерховій будівлі гуртожитку зі спільними коридорами, кухнею та зручностями на декілька кімнат. Тобто контактність мешканців між собою - висока.

Активісти скаржаться, що влада втратила багато часу. Адже після першої підтвердженої смерті не вводили жодних протиепідеміологічних заходів, а лише міряли мешканцям температуру.

З 21 квітня в гуртожитку ввели суворий режим: його охороняє поліція, мешканцям заборонили залишати будівлю, харчування та засоби дезінфекції підвозять волонтери й місцева влада.

Інфікований медик і військовий

Коронавірус також підтвердили у ще двох гуртожитках Київської області - у селищі Гостомель та Петропавлівське. Інфікованими виявився військовий і медик.

За повідомленням Київської облдержадміністрації, станом на понеділок, 27 квітня, в обох гуртожитках перевірили санітарно-епідеміологічний стан.

В обох випадках провели тестування членам родин хворих та контактним особам - у всіх них тестування показало негативний результат.

Обидва гуртожитки є невеликими й інфіковані люди з родинами займали окремі блоки, тобто контакт з іншими мешканцями будівлі був значно менший, ніж за умови спільної ванни і кухні.

Коронавірус у Запоріжжі

Ще один спалах коронавірусу виявили 25 квітня у запорізькому гуртожитку, де проживає понад 200 людей. У 15 з них виявили коронавірус.

Серед хворих є діти віком від 10 до 17 років. Усіх інфікованих госпіталізували.

Першою захворіла жінка, її госпіталізували, а всім, хто живе з нею на одному поверсі, одразу ж зробили ПЛР-тестування.

Гуртожиток закрили на карантин, провели дезінфекцію, а на вулиці виставили пост поліції.

Також на коронавірус протестують усіх мешканців гуртожитку, пообіцяла міська влада.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!