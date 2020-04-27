Криза наступництва: хто може замінити Кім Чен Ина в разі його смерті

Копирайт изображения EPA Image caption Востаннє Кім Чен Ина бачили два тижні тому, коли він інспектував систему ППО на заході країни

Світові ЗМІ заповнилися версіями про те, що лідер країни Кім Чен Ин серйозно хворий або взагалі помер. Тим часом, північнокорейські ЗМІ вдають, що нічого не сталося.

Чутки про здоров'я північнокорейського лідера стали ширитися після того, як він не з'явився на святкуванні чергової річниці дня народження власного діда та засновника країни Кім Ір Сена, який в КНДР відзначають 15 квітня.

У Південній Кореї та США заявили, що не помітили незвичної діяльності, яка б свідчила про хворобу або смерть лідера. Але вони так само нічого не можуть знати напевно, як і решта світу, поки північнокорейські ЗМІ, відомі своєю скритністю, не оголосять нічого офіційно.

Якщо чутки про те, що Кім помер, справдяться, хто зможе замінити його на посту лідера країни?

Кім Йо Чжон

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Молодшу сестру Кім Чен Ина за межами Північної Кореї вважають очевидним вибором на роль нового лідера країни.

31-річна жінка отримала освіту на Заході, так само як і її брат. Вона є членом Політбюро та заступником директора в надзвичайно важливому державному Відділі пропаганди та агітації.

Вона також відома як "секретарка з питань розкладу" Кім Чен Ина, яка бере активну участь у його щоденних справах. Також вважають, що вона дає йому поради з політичних питань.

Кім Йо Чжон належить до так званого "роду гори Пекту", тобто є прямим нащадком Кім Ір Сена, що має велике значення в північнокорейській політиці.

Але також вважається, що вона схильна до помилок та імпульсивної поведінки.

Кажуть, що фотографія, на якій вона визирає з-за рогу, дивлячись на свого брата та Дональда Трампа в Ханої, змусила лідера Північної Кореї ніяковіти. І це було не вперше, коли її спіймали на такому.

Питання полягає в тому, чи готова країна до жінки-лідерки. Жінки відіграють важливу роль у політичному та соціальному житті Північної Кореї, але лише деякі з них підіймаються на високі посади.

Чи зможе родинне ім'я Кім перемогти патріархію?

Кім Чен Чхоль

Image caption Кім Чен Чхоля бачили на концертах Еріка Клептона в Сингапурі та Лондоні

Старшого брата Кім Чен Ина їхній батько спочатку просував на роль майбутнього лідера, але згодом передумав, оскільки Кім Чен Чхоль не виказував справжнього ентузіазму щодо військової справи чи політики.

Його рідко бачать на публіці, але у 2015 році він з'явився в Лондоні, щоб відвідати концерт свого кумира Еріка Клептона, який виступав у Королівському Альберт-холі.

Вірогідність того, що його розглядатимуть на роль майбутнього лідера, дуже невелика.

Кім Пхьон Ір

Копирайт изображения Polish Presidency Image caption Кім Пхьон Ір 17 років був послом Північної Кореї в Польщі

Колишній дипломат Кім Пхьон Ір - дядько Кім Чен Ина та єдинокровний брат другого керівника країни Кім Чен Іра.

Оскільки він є сином Кім Ір Сена, він також належить до "роду гори Пекту". Його вважали настільки великою загрозою для амбітного Кім Чен Іра, що відправили за кордон - сорок років він провів у ролі посла в різних країнах Європи.

Минулого року 65-річний Кім Пхьон Ір вийшов на пенсію у Пхеньяні, і його можуть розглядати як надійного кандидата.

Чхве Рьон Хе

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Віцемаршал є правою рукою Кім Чен Ина та головою президії Верховних народних зборів КНДР.

70-річний Чхве Рьон Хе - надзвичайно впливова людина в країні. Вважається, що саме він допоміг Кім Чен Ину обійняти його посаду. Про його важливість для лідера країни свідчить злет кар'єри у 2012 році лише за кілька місяців після того, як Кім Чен Ин замінив на посаді свого батька.

Чхве Рьон Хе також є одним із небагатьох політичних лідерів, які не належать до родини Кім, але якого регулярно згадують у північнокорейських ЗМІ, що перебувають під суворим контролем держави.

У світі, в якому родинне ім'я не є вирішальним фактором для лідера країни, його можна було б розглядати як логічного наступника. І він все ще може ним стати, якщо держава обере варіант плавного переходу влади у випадку раптової смерті Кім Чен Ина.

Кім Дже Рьон

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Попри своє ім'я, прем'єр-міністр Північної Кореї не належить до владної родини Кім. Кім - одне з найпоширеніших прізвищ в обох Кореях.

До 2016 року Кім Дже Рьон був фактично невідомим за межами регіональної адміністрації, але потім його кар'єра блискавично пішла вгору.

Трохи більше як рік тому Кім Дже Рьона обрали до Верховних народних зборів. Вже за місяць він раптово став прем'єр-міністром і увійшов до складу Політбюро та Центральної військової комісії.

Кім Дже Рьон фактично є аутсайдером, але, так само як і Чхве, його можуть розглядати як певного "регента", поки не з'явиться член родини Кім, який підходить для посади.

Як призначають наступника у Північній Кореї?

З часу заснування Північної Кореї у 1948 році країною завжди керували лише члени родини Кім.

Нового лідера затверджують Верховні народні збори - так званий кишеньковий парламент, в якому переважають представники Трудової партії Кореї та підконтрольні їй партії. Але насправді питання наступництва вирішується багато місяців або років наперед.

Кім Чен Ір, який керував країною з 1994 року після смерті засновника країни Кім Ір Сена, підготував "історію" заснування країни, в якій Кімам віддавалося майже божественне місце в північнокорейській державі.

У створеному ним міфі, в якому Кімів представляють як "видатних синів гори Пекту" - священного вулкана, що нібито є колискою корейської цивілізації, родину виставляють у такому світлі, неначе її члени народжені, щоб володарювати.

Кім Ір Сен призначив наступником свого сина Кім Чен Іра, а Кім Чен Ір, своєю чергою, - свого сина Кім Чен Ина.

У Кім Чен Ина є сім'я, але жоден з його дітей не з'являється на публіці й, як видається, ще не готовий до влади. Населення Північної Кореї навіть не знає їхніх імен.

В умовах, коли нікого не просувають на роль потенційного лідера, раптовий відхід Кім Чен Ина від керівництва країною, може створити вакуум у владі, який буде важко заповнити.

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